Названы сроки первого испытательного пуска «Ангары-А5М»

Начало летных испытаний и первый пуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М» запланировано на 2023 год с космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.

«Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5М» с космодрома Восточный в рамках начала летных испытаний должен состояться в 2023 году», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Разрабатывается рабочая конструкторская документация на модернизированную ракету, этот этап планируется завершить в 2022 году. Ракета-носитель предназначена для запуска перспективного пилотируемого корабля нового поколения с космодрома Восточный, в том числе, и с экипажем.

Сроки запуска модернизированной ракеты с пилотируемым кораблем и экипажем пока определяются. В госкорпорации ориентируются на конец 2025 года.

Ранее Роскосмос назвал сроки начала огневых испытания двигателя для «Ангары».