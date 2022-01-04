Новак спрогнозировал рост добычи нефти Россией после заявлений ОПЕК+

К февралю российская сторона восстановит добычу нефти на 85% от максимальных ограничений в рамках сделки ОПЕК+, заявил вице-премьер Александр Новак.

Новак напомнил, что во вторник ОПЕК+ решил повысить добычу нефти в феврале на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

«Для России это означает, что мы к февралю-месяцу выйдем примерно на 85% уже восстановления добычи от того максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года. То есть мы восстановим один миллион 700 тыс. баррелей в сутки добычи из 2 млн баррелей сокращенных», – заявил он в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия в ноябре 2021 года исполнила сделку на 97%.

ОПЕК+ на заседании во вторник решил продолжить увеличивать добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

В преддверии заседания альянса ОПЕК+ мировые цены на нефть выросли. Альянс ежемесячно наращивает на 400 тыс. баррелей в сутки свою добычу, которую в мае прошлого года сократил на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного реакцией на распространение COVID в разных странах.