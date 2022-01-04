Чубайс заявил об опасности отказа от новой промышленной революции

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс сравнил значимость мировой промышленной революции с появлением и обширным распространением интернета.

По мнению Чубайса, разворачивающаяся промышленная революция в энергетике, связанная с переходом на ее новые источники, сопоставима в новейшей истории только с пережитой информационной революцией.

«Я думаю, что лет через 20 страна, которая отвергнет этот вызов, выглядеть будет примерно так, как сейчас выглядела бы страна без интернета», – заявил политик в Facebook.

Чубайс порассуждал об этом, рассказывая о прочитанной книге Билла Гейтса «Как нам избежать климатической катастрофы». «Для меня было важно именно его мнение по этой проблеме, тем более что, как рассказано в книге, он его сформировал не так давно. Мне было важно, что Гейтс – человек, которой был ключевым отцом-основателем информационной революции в мире, именно так и относится к энергопереходу», – добавил он.

Ранее Чубайс заявил, что одно их важнейших достижений России в 2021 году – определение целей энергетического перехода. По его словам, энергопереход в России должен начинаться не с возобновляемой энергетики, а с социальной политики. При этом Чубайс заметил, что энергопереход ведет к глобальной межстрановой конкуренции, о результате которой сейчас говорить рано. По его мнению, российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека.