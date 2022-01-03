Министра обороны Эстонии испугала перспектива войны «в одиночестве»

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет выразил надежду на то, что республике больше не придется «отстаивать себя в одиночестве».

В ходе выступления в Таллине на церемонии в честь 102-летней годовщины с момента окончания так называемой Освободительной войны (принятое в Эстонии название части Гражданской войны в России) Лаанет заявил: «Эстония больше не должна отстаивать себя в одиночестве. У нас есть сильные союзники, вместе с которыми мы защищаем и храним друг друга, но мир, конечно же, не является чем-то само собой разумеющимся», передает ТАСС.

Министр обороны Эстонии также выступил с утверждением, что «восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим».

Накануне в США допустили, что требование России о выводе иностранных войск из Восточной Европы и предоставления гарантий дальнейшего нерасширения НАТО может заставить Соединенные Штаты исключить Эстонию, Латвию и Литву из Североатлантического альянса ради стратегического соглашения с Москвой.

В декабре МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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