Экс-глава «Нафтогаза» высказался о возможном воровстве российского газа Украиной

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3 января, понедельник  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Диалог с ЕС будет обменом мнениями с противником, разговор с отдельными европейскими государствами – беседой с очень трудными партнёрами. Как это и было в 2021 году. Подробности...
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Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Экс-глава «Нафтогаза» высказался о возможном воровстве российского газа Украиной

    3 января 2022, 20:27

    Текст: Кристина Цыцура

    Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале, заявил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

    «Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале», – приводит его слова интернет-издания ZN.ua, передает РИА «Новости».

    По словам Коболева, есть два варианта развития событий. Первый – государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании. Второй – «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов в стране

    Коболев отметил, что ущерб по итогам квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, речь идет о сумме от 1,5 до 5,3 млрд долларов.

    А по второму варианту неизбежен «отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».

    «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает он.

    Также Коболев исключил вариант возобновления импорта газа напрямую из России этой зимой. 

    Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.


    МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
    		    3 января 2022, 12:44
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

    «Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

    Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза. 

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    Зеленский пообещал силовикам возможность сфотографироваться в Крыму
    		    3 января 2022, 01:59
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

    Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить квартирами всех участников силовой операции на востоке Украины. По его словам, после этого «ветераны» боевых действий смогут повесить в своем жилье «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю», передает РИА «Новости».

    «А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», – заключил Зеленский.

    Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.

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    Коментарии (86)
    Захарова сыронизировала над несбыточными обещаниями Запада Украине
    		    3 января 2022, 15:53
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Германии провести встречу внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции по ситуации на Украине.

    Захарова напомнила в Telegram, что по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским «с американской стороны была подчеркнута приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины». Об этом заявляла пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

    Переговоры состоялись 2 января, а уже на следующий день, в понедельник, кабмин Германии сообщил, что «встреча внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции, посвященная Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже».

    «Ну как же так», – написала Захарова, добавив смеющийся смайлик.

    Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».

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    Транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%
    		    3 января 2022, 09:35
    Фото: Роман Соколов/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день, он упал почти на 30%, следует из данных словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

    Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией сократился с 49,5 млн кубометров (1 января) до 35,5 миллиона кубометров (2 января), снижение составило почти 30%, передает РИА «Новости».

    31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%

    При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.

    Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.

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    Коментарии (37)
    Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию
    		    3 января 2022, 15:22
    Фото: БАСЕ/YouTube
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.

    «Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

    Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.

    Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.

    «Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.

    В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.

    В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.

    Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан

    Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ. 

    В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».

    Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара), 

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».

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    На Украине затравили футболиста за новогоднее обращение Путина

    2 января 2022, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    На Украине затравили экс-футболиста молодежной сборной страны и бывшего игрока российского клуба «Амкар» Олега Мищенко за публикацию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

    По сообщениям украинских СМИ, Мищенко разместил в Instagram видео с кадрами новогоднего обращения президента Владимира Путина к россиянам. Спортсмен подписал ролик фразой «С Новым годом, братья!», адресовав его коллегам из России по «Амкару», передает РИА «Новости».

    После публикации недовольные соотечественники стали оскорблять украинского футболиста, допустив грубые высказывания и угрозы в его адрес, обвиняя его в «предательстве», в итоге спортсмен закрыл Instagram-страницу, однако скриншот распространился в СМИ и социальных сетях.

    Напомним, в августе 2021 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В сентябре Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене.

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    Байден пообещал ответить России в случае «вторжения» на Украину
    		    3 января 2022, 01:34
    Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину», сообщила пресс-служба Белого дома.

    Как сообщила пресс-служба Белого дома, «лидеры [США и Украины в ходе телефонного разговора] выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет Россия – НАТО, а также в ОБСЕ. Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вашего участия», передает ТАСС.

    Глава вашингтонской администрации также заявил Зеленскому о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».

    Кроме того, Байден указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также «активной дипломатии для продвижения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».

    Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».

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    Коментарии (43)
    Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

    3 января 2022, 13:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции из-за аварии на магистрали, сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

    В результате подача воды в Первомайск прекращена полностью, а в Алчевске, Брянке, Стаханове, Кировске и Перевальском районе ограничена, передает RT в Telegram.

    Вместе с тем Народная милиция ЛНР заявила о размещении бронетехники ВСУ вблизи жилых домов села Новозвановка у линии соприкосновения.

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    В Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина
    		    3 января 2022, 02:57
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Украине посмотрели все.

    Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с Новым годом, заявил о росте популярности российского лидера на Украине. «Его поздравления, уверен, посмотрели все!» –написал Кива в своем Telegram-канале.

    Он также выразил мнение, что в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина. «С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!» – заявил Кива.

    Напомним, 31 декабря президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением. В новогоднем обращении глава государства пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса.

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    Коментарии (4)
    Байден обсудил с Зеленским деолигархизацию Украины
    		    3 января 2022, 02:33
    Фото: White House/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию.

    «Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

    Он подчеркнул, что ценит «непреклонную поддержку» Украины, а отношения с Байденом назвал особыми. «Первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений», – считает украинский лидер.

    В свою очередь глава офиса Зеленского Андрей Ермак, комментируя на своей странице в соцсети Twitter переговоры президентов Украины и США, заявил, что Киев и Вашингтон «будут использовать все возможности» для предотвращения дальнейшей эскалации. По его мнению, «частота контактов Украины и США на высшем уровне говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании».

    Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в разговоре с Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».

    Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом России Владимиром Путиным.

    В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявляли в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине

    3 января 2022, 17:30

    Текст: Евгения Шестак

    Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

    По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.

    Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.

    Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.

    «Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», – сказал Медведчука.

    Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров. 

    Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.

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    Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом под обращение Путина
    		    3 января 2022, 14:58
    Фото: с личной страницы facebook.com
    Текст: Наталья Ануфриева

    Депутат Болградского районного совета Одесской области от украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виталий Градинар опубликовал в соцсетях поздравление с Новым годом с фото на фоне видеообращения президента России Владимира Путина.

    Градинар опубликовал фото в Facebook.

    На снимке он держит стакан на фоне стены с телевизором, на котором по телеканалу «Россия 24» транслируется новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.

    «Всем нам мира и благополучия!», – подписал фото депутат.

    Ранее в Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина.

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    Порошенко опубликовал шутку с призывом «давить» Зеленского

    3 января 2022, 17:52

    Текст: Евгения Шестак

    Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал мeм* с призывом «давить» нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

    Экс-президент разместил в Facebook подборку мeмoв* за 2021 год, которые были посвящены ему. «Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы – это что-то незабываемое. Посмеялся от души», – отметил он в публикации.

    При этом оказалось, что героем многих из размещенных Порошенко изображений был и действующий украинский лидер. 

    «Берешь ЗЕленого [Зеленского] за голову. Сжимаешь... Главное – чтобы не разбрызгалось!» – говорится в одном из мемов, на котором экс-глава государства запечатлен с пятнами зеленки на руках и лице.

    Ранее украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию после вызова на допрос

    3 января 2022, 19:20

    Текст: Кристина Цыцура

    Украинский журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что уехал из России на фоне вызова на допрос в прокуратуру, который позже был отозван.

    «Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», – заявил Цимбалюк в интервью интернет-изданию Hromadske, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что отзыв вызова на допрос «не значит, что его не будет снова». По его словам, несмотря на то, что он прожил в Москве 13 лет, оставаться в столице России он никогда не планировал.

    Журналист отметил, что будет вместе с адвокатом следить за ситуацией с возможными обвинениями в его адрес со стороны правоохранительных органов России, чтобы в какой-то момент не обнаружить себя в списке тех, кто находится в розыске Интерпола.

    В декабре сообщалось, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позже прокуратура отозвала вызов.

    Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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    Советник канцлера ФРГ решил провести встречу с представителями России и Франции по Украине

    3 января 2022, 15:37

    Текст: Наталья Ануфриева

    Германия продолжает делать ставку на дипломатию в вопросе украинского урегулирования, в ближайшие дни состоятся встречи советника канцлера ФРГ с коллегами из России и Франции, о контактах на высшем уровне сказать пока ничего нельзя, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт заявил, что «о возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего», передает ТАСС.

    Так он прокомментировал сообщение газеты Bild о якобы ведущейся германской стороной подготовке встречи в январе канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

    При этом Хебештрайт назвал предстоящие контакты с Россией «разумными и важными».

    «Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами. О конкретной дате станет известно позже», – сказал представитель правительства Германии.

    Касаемо контактов в нормандском формате Хебештрайт добавил: «Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах) актуально до сих пор. Украинский кризис можно решить лишь дипломатией».

    Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».

    Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Там, в частности, указывается, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины.

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