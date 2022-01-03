Экс-глава «Нафтогаза» высказался о возможном воровстве российского газа Украиной

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3 января, понедельник | Последнее обновление — 20:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Ирана потребовал отдать под суд Дональда Трампа
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Диалог с ЕС будет обменом мнениями с противником, разговор с отдельными европейскими государствами – беседой с очень трудными партнёрами. Как это и было в 2021 году.
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Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает.
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Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды.
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Экс-глава «Нафтогаза» высказался о возможном воровстве российского газа Украиной
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Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале, заявил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале», – приводит его слова интернет-издания ZN.ua, передает РИА «Новости».
По словам Коболева, есть два варианта развития событий. Первый – государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании. Второй – «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов в стране
Коболев отметил, что ущерб по итогам квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, речь идет о сумме от 1,5 до 5,3 млрд долларов.
А по второму варианту неизбежен «отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».
«Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает он.
Также Коболев исключил вариант возобновления импорта газа напрямую из России этой зимой.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза.
Зеленский пообещал силовикам возможность сфотографироваться в Крыму
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить квартирами всех участников силовой операции на востоке Украины. По его словам, после этого «ветераны» боевых действий смогут повесить в своем жилье «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю», передает РИА «Новости».
«А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», – заключил Зеленский.
Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.
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Захарова сыронизировала над несбыточными обещаниями Запада Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Германии провести встречу внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции по ситуации на Украине.
Захарова напомнила в Telegram, что по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским «с американской стороны была подчеркнута приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины». Об этом заявляла пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Переговоры состоялись 2 января, а уже на следующий день, в понедельник, кабмин Германии сообщил, что «встреча внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции, посвященная Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже».
«Ну как же так», – написала Захарова, добавив смеющийся смайлик.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».
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Транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%
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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день, он упал почти на 30%, следует из данных словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.
Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией сократился с 49,5 млн кубометров (1 января) до 35,5 миллиона кубометров (2 января), снижение составило почти 30%, передает РИА «Новости».
31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%
При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.
Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.
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Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию
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«Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.
«Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.
Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.
«Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.
В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
На Украине затравили футболиста за новогоднее обращение Путина
На Украине затравили экс-футболиста молодежной сборной страны и бывшего игрока российского клуба «Амкар» Олега Мищенко за публикацию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.
По сообщениям украинских СМИ, Мищенко разместил в Instagram видео с кадрами новогоднего обращения президента Владимира Путина к россиянам. Спортсмен подписал ролик фразой «С Новым годом, братья!», адресовав его коллегам из России по «Амкару», передает РИА «Новости».
После публикации недовольные соотечественники стали оскорблять украинского футболиста, допустив грубые высказывания и угрозы в его адрес, обвиняя его в «предательстве», в итоге спортсмен закрыл Instagram-страницу, однако скриншот распространился в СМИ и социальных сетях.
Напомним, в августе 2021 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В сентябре Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене.
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Байден пообещал ответить России в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину», сообщила пресс-служба Белого дома.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, «лидеры [США и Украины в ходе телефонного разговора] выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего [американо-российского] диалога по стратегической стабильности [в Женеве 10 января], [продолжатся] в НАТО через Совет Россия – НАТО, а также в ОБСЕ. Президент Байден подчеркнул приверженность США и их союзников и партнеров принципу «ничего о вас без вашего участия», передает ТАСС.
Глава вашингтонской администрации также заявил Зеленскому о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».
Кроме того, Байден указал на поддержку Вашингтоном мер по укреплению доверия с целью деэскалации напряженности в Донбассе, а также «активной дипломатии для продвижения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».
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Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом России Владимиром Путиным.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции из-за аварии на магистрали, сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».
В результате подача воды в Первомайск прекращена полностью, а в Алчевске, Брянке, Стаханове, Кировске и Перевальском районе ограничена, передает RT в Telegram.
Вместе с тем Народная милиция ЛНР заявила о размещении бронетехники ВСУ вблизи жилых домов села Новозвановка у линии соприкосновения.
В Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Украине посмотрели все.
Украинский парламентарий, поздравляя соотечественников с Новым годом, заявил о росте популярности российского лидера на Украине. «Его поздравления, уверен, посмотрели все!» –написал Кива в своем Telegram-канале.
Он также выразил мнение, что в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина. «С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!» – заявил Кива.
Напомним, 31 декабря президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением. В новогоднем обращении глава государства пожелал россиянам крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса.
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Байден обсудил с Зеленским деолигархизацию Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил совместные действия по обеспечению мира в Европе, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности, а также вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию.
«Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.
Он подчеркнул, что ценит «непреклонную поддержку» Украины, а отношения с Байденом назвал особыми. «Первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер наших отношений», – считает украинский лидер.
В свою очередь глава офиса Зеленского Андрей Ермак, комментируя на своей странице в соцсети Twitter переговоры президентов Украины и США, заявил, что Киев и Вашингтон «будут использовать все возможности» для предотвращения дальнейшей эскалации. По его мнению, «частота контактов Украины и США на высшем уровне говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании».
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в разговоре с Зеленским поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и «ясно дал понять, что США, их союзники и партнеры решительно ответят в случае вторжения РФ на Украину».
Накануне на Украине анонсировали разговор Зеленского и Байдена. В пятницу в Белом доме сообщали, что Байден намерен 2 января поговорить Зеленским. До этого в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с президентом России Владимиром Путиным.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявляли в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
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Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине
Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.
Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.
Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.
«Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», – сказал Медведчука.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
Украинский депутат поздравил граждан с Новым годом под обращение Путина
Депутат Болградского районного совета Одесской области от украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виталий Градинар опубликовал в соцсетях поздравление с Новым годом с фото на фоне видеообращения президента России Владимира Путина.
Градинар опубликовал фото в Facebook.
На снимке он держит стакан на фоне стены с телевизором, на котором по телеканалу «Россия 24» транслируется новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.
«Всем нам мира и благополучия!», – подписал фото депутат.
Ранее в Раде указали на интерес украинцев к новогоднему обращению Путина.
Порошенко опубликовал шутку с призывом «давить» Зеленского
Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал мeм* с призывом «давить» нынешнего главу государства Владимира Зеленского.
Экс-президент разместил в Facebook подборку мeмoв* за 2021 год, которые были посвящены ему. «Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы – это что-то незабываемое. Посмеялся от души», – отметил он в публикации.
При этом оказалось, что героем многих из размещенных Порошенко изображений был и действующий украинский лидер.
«Берешь ЗЕленого [Зеленского] за голову. Сжимаешь... Главное – чтобы не разбрызгалось!» – говорится в одном из мемов, на котором экс-глава государства запечатлен с пятнами зеленки на руках и лице.
Ранее украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
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Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию после вызова на допрос
Украинский журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что уехал из России на фоне вызова на допрос в прокуратуру, который позже был отозван.
«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», – заявил Цимбалюк в интервью интернет-изданию Hromadske, передает РИА «Новости».
Он отметил, что отзыв вызова на допрос «не значит, что его не будет снова». По его словам, несмотря на то, что он прожил в Москве 13 лет, оставаться в столице России он никогда не планировал.
Журналист отметил, что будет вместе с адвокатом следить за ситуацией с возможными обвинениями в его адрес со стороны правоохранительных органов России, чтобы в какой-то момент не обнаружить себя в списке тех, кто находится в розыске Интерпола.
В декабре сообщалось, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позже прокуратура отозвала вызов.
Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Советник канцлера ФРГ решил провести встречу с представителями России и Франции по Украине
Германия продолжает делать ставку на дипломатию в вопросе украинского урегулирования, в ближайшие дни состоятся встречи советника канцлера ФРГ с коллегами из России и Франции, о контактах на высшем уровне сказать пока ничего нельзя, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт заявил, что «о возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего», передает ТАСС.
Так он прокомментировал сообщение газеты Bild о якобы ведущейся германской стороной подготовке встречи в январе канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.
При этом Хебештрайт назвал предстоящие контакты с Россией «разумными и важными».
«Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами. О конкретной дате станет известно позже», – сказал представитель правительства Германии.
Касаемо контактов в нормандском формате Хебештрайт добавил: «Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах) актуально до сих пор. Украинский кризис можно решить лишь дипломатией».
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Там, в частности, указывается, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины.
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