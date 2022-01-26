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Инфекционист назвал основные способы защиты детей от «омикрона»
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«Сейчас невозможно определить, в какой именно форме тот или иной ребенок перенесет заболевание, поэтому со стороны родителей защита может быть только популяционной», – рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя взрывной рост заболеваемости COVID среди детей.
В Москве за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей выросла в 14 раз, а количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось в 10 раз. Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.
«Такой рост заболеваемости коронавирусом среди детей объясняется тем, что изменился вирус, который стал доминировать. И поскольку дети до настоящего времени не имели возможности вакцинироваться, то стали более активно болеть. Кроме того, новый штамм имеет повышенную заразность, стал более легко распространяться в детской популяции», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что если раньше основными источниками инфекции для детей становились взрослые люди, то на сегодняшний день вирус стал передаваться в детских коллективах.
«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем. Они являются приоритетной группой риска. В связи с этим, например, на территории Москвы ближайшие две недели ограничены плановые госпитализации детей, так как внутрибольничная передача инфекции также вносит свой достаточно большой вклад», – объясняет собеседник.
Для того, чтобы максимально снизить риск попадания заболевшего ребенка в больницу или реанимацию, инфекционист рекомендует строго следовать рекомендациям лечащего врача: в первые несколько суток заболевания ребенку можно давать препараты противовирусной направленности, которые назначил специалист. Однако сейчас невозможно определить, в какой именно форме тот или иной ребенок перенесет заболевание, поэтому со стороны родителей защита может быть только популяционной: снижение цепочек передачи инфекции, своевременное выявление заболевания, изоляция.
«Что касается родителей, то лучшее, что они могут сделать для профилактики заболевания, это привиться или ревакцинироваться, если с момента первой вакцинации или предыдущего эпизода болезни прошло больше полугода. Это поможет существенно сократить распространение инфекции», – советует Коновалов.
Врач также напомнил, что уже с завтрашнего дня начинается кампания по вакцинации детей старше 12 лет вакциной «Спутник-М», разработанной научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, что как минимум должно снизить число средних и тяжелых случаев заболевания.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи у детей, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию.
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Минздрав подготовил памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой COVID
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Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ называется «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции», передает РИА «Новости».
Он содержит несколько групп рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный блок для детей.
В памятке, в частности, указывается, что непривитым и не болевшим COVID-19 при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить по номеру 122 или в поликлинику, а также оставаться дома «вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики».
При ухудшении состояния следует вызывать скорую помощь по номеру 103.
Такие же правила действуют для непривитых и не переболевших коронавирусом в случае положительного теста на COVID-19 и вне зависимости от наличия симптомов.
При этом привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется. Может быть получен листок нетрудоспособности, необходима самоизоляция. При этом рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки.
Подчеркивается, что антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач при наличии показаний.
Ранее главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков дал рекомендации по лечению «омикрона».
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В Роспотребнадзоре рассказали о протекании «омикрона» у детей
Штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сообщил, что «выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации, помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея», передает РИА «Новости».
Чаще всего подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.
Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.
Ранее стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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Путин предупредил о последствиях отсутствия взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.
По словам российского лидера, именно отсутствие взаимного признания вакцин ведет к тому, что осложняется ситуация с деловыми поездками и контактами.
Он упомянул совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин от коронавируса, проведенное в Италии. Путин указал, что по результатам этого исследования «российский препарат «Спутник V» продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму «омикрон», доказав свою эффективность.
«Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», – приводит слова политика РИА «Новости».
Также Путин заявил, что Россия рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Италия занимает третье место среди стран Евросоюза по уровню товарооборота с Россией. А Москва остается для Рима надежным поставщиком энергетических ресурсов.
«Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям», – отметил глава российского государства, передает ТАСС.
Так, в прошлом году Газпром направил в Италию 22,7 млрд кубометров природного газа. Ряд итальянских компаний благодаря долгосрочным контрактам получают российский газ по ценам, которые существенно ниже рыночных.
Ученые выяснили продолжительность жизни «омикрона» вне организма человека
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Штамм коронавируса «омикрон» живет вне организма человека дольше, чем исходный штамм, «альфа», «бета» и «дельта», при этом антисептик на основе спирта способен нейтрализовать его за 15 секунд, выяснили японские исследователи из Медицинского университета Киото.
Так, ученые обнаруживали «омикрон» даже спустя 193,5 часа, то есть чуть больше чем через восемь суток. При этом «нулевой» уханьский штамм оставался там же всего 56 часов. Для «альфы» время увеличилось – 191,3 часа, «бета» жила на пластике 59,3 часа, «дельта» – 114 часов, сообщает «Доктор Питер».
«Высокая «экологическая стабильность» – способность оставаться заразным – могла помочь «омикрону» сменить «дельту», стать доминирующим вариантом во многих странах и регионах и быстро распространиться по миру», – считает один из авторов исследования, опубликованного в научном журнале Biorxiv, сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Высшей школы медицинских наук, Медицинского университета префектуры Киото Рехей Хиросе.
Также ученые выяснили, что на коже умерших «омикрон» остается 21,1 часа, в то время как уханьский штамм оставался на коже 8,6 часа, «альфа» – 19,6 часа, «бета» – 19,1 часа, а «дельта» – 16,8.
При этом антисептик на основе этанола способен расправиться с вирусом за 15 секунд.
Ранее сообщалось, что врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы
В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз, сообщает депздрав столицы.
В сообщении ведомства говорится, что в российской столице фиксируют до 28 тыс. случаев коронавируса среди детей в неделю (ранее – 2 тыс. случаев в неделю), количество госпитализаций увеличилось в 10 раз – до 120 детей в сутки, передает ТАСС.
«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», – отмечается в сообщении.
Плановую госпитализацию в детские больницы закрыли на три недели «в целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей», при этом изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также с другими состояниями, не допускающими промедления в оказании помощи, передает РИА «Новости».
Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям.
«Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса», – дополняется в сообщении.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Накануне в России госпитализировали 12 тыс. 837 человек с коронавирусом, выявили 67 809 случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Детям в Петербурге запретили посещать концерты и зоопарки из-за COVID-19
Несовершеннолетним в Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров и концертных залов, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
«Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса.
До этого в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.
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Элтон Джон заразился коронавирусом
Британский певец Элтон Джон сообщил, что переносит запланированные в США концерты из-за COVID-19.
Певец сообщил, что «заразился» и «должен перенести на другие даты выступления в Далласе». Он отметил, что подобные вынужденные шаги «всегда доставляют большое разочарование». Элтон Джон извинился «перед теми, кому был причинен дискомфорт», отметив, что «хочет сберечь себя и свою команду». Он рассказал, что легко переносит заболевание: «К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», – передает ТАСС.
Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
База данных с QR-кодами в даркнете оказалась недействительной
Опубликованная в даркнете база данных с QR-кодами недействительна, персональные данные пользователей в безопасности, сообщили Минцифры России и «Ростелеком».
Минцифры сообщило, что проводит проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги Стоп Коронавирус». Министерство отмечает, что угроз для безопасности личных данных вакцинированных или переболевших граждан нет, передает ТАСС.
Речь идет о «публично доступных обезличенных маскированных данных (первые буквы ФИО, дата рождения и четыре последние цифры паспорта)». Чтобы «воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить удостоверение личности», передает РИА «Новости».
Как сообщает Ростелеком, «опубликованная в даркнете база данных приложения не является валидной», данные «были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения».
После сообщений об утечке информации специалисты провели выборочную проверку QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. В сгенерированной базе содержатся первые буквы ФИО, даты рождения и четыре последние цифры паспорта, такие данные не являются персональными, добавили в «Ростелекоме».
Названы сроки окончания исследования комплексной вакцины от COVID-19
Центр им. Н.Ф. Гамалеи к началу февраля планирует опубликовать конкретные данные по эффективности вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон», а к марту планирует завершить исследования комплексной вакцины от COVID-19, заявил замдиректора центра Денис Логунов.
«В настоящий момент мы проводим анализ эпидемической эффективности вакцины в отношении штамма «омикрон». К началу февраля у нас уже будут готовы конкретные цифры расчетные, <…> в плане реальных цифр», – приводит ТАСС слова Логунова.
Также центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клинических исследований комплексной вакцины против новой коронавирусной инфекции.
«В настоящий момент <…> мы приняли решение разрабатывать комплексный вакцинный препарат, и ближайший месяц – два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой – второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность», – заявил Логунов.
До этого Логунов сообщал, что ученые Центра им. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».
Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.
Ранее препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания, и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава.
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Оперштаб разъяснил новые правила оформления карантина по COVID для контактных
Новые правила карантина, согласно которому его срок сокращается с 14 до семи дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«Срок карантина с 14 до семи дней сокращен для лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19. Новые правила вступают в силу с 26 января и распространяются в том числе на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления. Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта», – сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
При этом если контактировавшему с заболевшими COVID-19 гражданину был оформлен больничный и дата открытия приходится на период с 15 до 21 января включительно, его закрытие произойдет 27 января автоматически. Это позволит жителям подготовиться к более раннему выходу на работу с 28 января. Если больничный был оформлен после 21 января, он будет закрыт на седьмой день.
В сообщении указано, что больничный по карантину всегда закрывается дистанционно без прихода в поликлинику или визита врача и автоматически направляется работодателю. «Решение о сокращении карантина по контакту с заболевшим коронавирусом также распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится семь и более дней. Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 26 или 27 января по решению школы. По инициативе родителей действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по COVID с 14 до семи дней, оно вступило в силу.
Результаты экспресс-тестов на COVID-19 жителей сел появятся на Госуслугах
Результаты экспресс-тестов на коронавирус жителей сельских и труднодоступных территорий в скором времени будут отражаться на портале госуслуг, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, крайне важно поддерживать объемы тестирования на коронавирус на достаточном уровне и не допускать их снижения, передает ТАСС.
«Сейчас результаты ПЦР-тестов отображаются в личных кабинетах на портале государственных услуг. Для жителей села и труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР[-тестов], в ближайшее время в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов», – сказал он, отметив, что соответствующее постановление кабмина подготовлено.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что с 1 декабря в у бригад скорой помощи в республике появились экспресс-тесты на коронавирус.
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За сутки в России госпитализировали 12,2 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12226, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 74 692 случая заболевания, всего в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 28 197 человек, за это же время подтверждено 657 смертей.
В Москве выявлено 19 856 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 10 581, в Московской области – 6709.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12837 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Заболеваемость будет расти еще около трех недель, после чего «упрется в потолок», считает иммунолог Николай Крючков.
Крючков заявил, что «рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то две с половиной – три недели, дальше упремся в потолок и пойдем вниз, причем, в два – два с половиной раза медленнее, чем начался взлет, и пока непонятно, когда этот хвост прервется», передает Ura.ru.
По его словам, есть риск, что пятая волна перейдет в шестую.
«Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем», – предположил он.
Иммунолог считает, что новую вспышку может вызвать подлиния омикрон-штамма ВА.2, которая активно распространяется в некоторых странах, например Дании.
Ранее стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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Мурашко рассказал об особенностях заболевания «омикроном» у детей
Дети заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В настоящее время резкий рост заболеваемости из-за заражения штаммом коронавируса «омикрон» требует особого внимания к здоровью детского населения. По данным экспертов, дети заболевают «омикроном» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса», – цитирует ТАСС Мурашко.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию.
Также стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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