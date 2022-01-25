Анонсировано начало строительства первой летной ракеты «Союз-5»

Изготовление первого летного экземпляра новейшей российской ракеты «Союз-5» начнется в ближайшие недели, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Сейчас мы начали сварку, ввели полностью одну из трех установок для сварки трением с перемешиванием и начали изготовление деталей для экспериментальной установки еще одной и, я думаю, в ближайшие недели начнем изготовление первого летного образца», – цитирует РИА «Новости» Баранова.

Он рассказал, что наземную экспериментальную отработку элементов новой ракеты начали еще в прошлом году. Сейчас на разных этапах сборки находятся бак окислителя и горючего. В первом квартале 2022 года их отправят в головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш в Королеве на испытания. Во втором квартале туда отправят еще один бак.

После завершения испытаний баки приедут обратно в РКЦ «Прогресс», где будет проведена их переборка перед огневыми испытаниями.

Разработка эскизного проекта ракеты среднего класса «Союз-5» взамен производимой на Украине ракеты «Зенит» началась в 2017 году и завершилась в конце 2021 года. В июле 2018 года «Роскосмос» заключил контракт с РКК «Энергия» (головной разработчик ракеты) на 61,2 млрд рублей на создание и испытание ракеты «Союз-5».

На первой ступени «Союза-5» планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты «Зенит», на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для «Зенита», – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б».

В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска «Союза-5». На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков «Союза-5» в год. Изготавливать ракету будет РКЦ «Прогресс».

Кроме того Баранов сообщил, что эскизный проект многоразовой ракеты «Амур-СПГ» появится не раньше осени.

«Летом мы отправили эскизный проект в институт, получили замечания, и сейчас идет работа над ошибками. Она продлится, я думаю, минимум до конца лета», – сказал он.

Баранов пояснил, что ракета абсолютно новая, в нее заложено много составных частей, которые не используются и не предполагаются к использованию ни на отработанной ракете «Союз-2», ни на перспективной «Союз-5». Поэтому, по словам гендиректора, работа хоть и идет ритмично, требует времени.

Проектирование ракеты «Амур-СПГ» стартовало в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что «Амур-СПГ» придет на смену ракетам «Союз-2».