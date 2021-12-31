Роскосмос нашел способ сделать «инженерное чудо»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудники российской ракетно-космической отрасли знают, как совершить «инженерное чудо», когда речь идет о создании многоразовых ракет.

«Многоразовость – это прежде всего экономика, это прежде всего эффективность, а не просто инженерное чудо. Как сделать инженерное чудо, наши инженеры знают, важно чтобы это экономически все очень билось и усиливало наши конкурентные преимущества», – передает РИА «Новости» поздравление Рогозина российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся сейчас на МКС.

Как уточнил Рогозин, чтобы создать российскую многоразовую ракету «Амур-СПГ», сейчас идет разработка метанового двигателя.

По словам главы госкорпорации, Россия будет запускать по 50-75 ракет ежегодно, когда начнется активный этап разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки «Сфера».

«Конечно, надо быть готовым к тому, чтобы в 2-3 раза увеличить количество этих пусков, когда мы начнем разворачивать многоспутниковую орбитальную группировку», – сказал Рогозин.

Он рассказал, что в 2021 году Россия запустила 25 ракет, вернувшись таким образом к количеству пусков 2019 года. В 2020 году из-за пандемии было запущено всего 17 ракет. Он уточнил, что по прогнозам экспертов в 2025-2026 годах в мире начнется «пусковой бум». При этом Россия будет к нему готова, заверил Рогозин.

Кроме того, сейчас у российских ракетчиков есть все компетенции, чтобы выводить на орбиту по несколько десятков аппаратов за один пуск. Рогозин рассказал, что они «натренировались» на пусках спутников связи британской компании OneWeb.

По словам Рогозина, полеты по одновитковой схеме на космических кораблях к МКС начнутся уже в скором времени.

«У нас легкий корабль [«Союз МС»]. Да, он тесноватый. Но [летит] за три часа, а скоро мы будем летать по 1,5 – 2 часа, по более короткой схеме. Это нормальный корабль, который послужит несколько лет», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он добавил, что спешить с разработкой российской сверхтяжелой ракеты не нужно.

«Мы думаем, что надо не спешить, а сделать этот носитель чуть позже, но сделать его с максимальной интеграцией туда всех наших новых знаний, наших новых технологий», – сказал Рогозин.

Он уточнил, что тот проект, который был представлен ранее, базируется на разработках 20-летней давности.

Напомним, в июне на космодроме Восточный начала работать комиссия по определению места старта ракеты «Амур» с многоразовой ступенью.