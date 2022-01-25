В Германии оценили решение ЕС не эвакуировать дипломатов из Киева

Решение Брюсселя не эвакуировать дипломатов из Киева в отличие от США и Великобритании показывает стремление ЕС вести собственную политику, заявили ряд представителей немецкой правой партии «Альтернатива для Германии».

По словам представителя комитета по делам Евросоюза в бундестаге Харальда Вейеля, ЕС остается на Украине, потому что не может положиться на НАТО в принятии всех внешнеполитических решений. Он добавил, что ситуация с эвакуацией американских дипломатов напоминает действия США в Афганистане, передает РИА «Новости».

«В Афганистане так же, как и в Киеве, нет непосредственной внешней угрозы, которая бы была причиной эвакуации. По всей видимости, она вызвана политическими соображениями, не известными общественности», – поделился немецкий парламентарий.

В свою очередь член AfD Ольга Петерсен заявила, что позиция ЕС относительно эвакуации граждан говорит о желании Брюсселя решить конфликт мирно.

«По моему мнению, до тех пор, пока российское правительство будет придерживаться своего текущего взвешенного подхода, который является скорее реакционным, нежели провокационным, все еще есть шанс избежать эскалации», – отметил депутата европарламента Гуннар Бек.

Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.

Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.

В субботу появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.

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