Пригожин: YouTube лишил группу «Земляне» того, что они сами создали

«Вот живешь в квартире, а тебя просто так из нее выкинули – блокировка аккаунта так и выглядит», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя блокировку аккаунтов «Русское радио» и группы «Земляне» на YouTube.

В разгар новогодних праздников видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» из-за того, что якобы были нарушены нормы сообщества: неизвестная фирма разместила в своем аккаунте аудио-визуальные материалы правообладателя раньше, чем они появились на официальных каналах. После этого «Русское радио» предоставило подтверждающие права документы, но администрация YouTube их проигнорировала.

«Уже надоели эти всевозможные блокировки без причины. У меня Instagram заблокирован, мы уже три месяца не можем его восстановить. И все это без объяснения причин. И вот уже три месяца мы лишены права в принципе заниматься развитием аккаунта, деятельностью. То есть, для таких компаний, мы, пользователи, даже не имеем права голоса. Нас просто лишают того, что мы сами же создали», – говорит Пригожин.

Он подчеркивает, что понял бы, если причины блокировки были бы содержательными, и по ним было бы ясно, что владелец аккаунта конкретно нарушил, но в большинстве случаев этого не происходит. На контент может пожаловаться просто несколько хейтеров без причины, и компания без разбора блокирует канал.

«Это попросту нарушение прав пользователей. Это неправильно, так нельзя делать. Вот живешь в квартире, а тебя просто так из нее выкинули – блокировка аккаунта так и выглядит. Хотелось бы, чтобы прежде чем снимать или убирать какой-либо контент или в принципе блокировать пользователя, было какое-то предупреждение. Но снимать, а потом предупреждать – неправильно, человек даже не знает, что исправить. Должна быть обратная связь до блокировки», – считает собеседник.

В пресс-службе YouTube в России сообщили, что спор об авторских правах стандартный, к временной блокировке приводит несколько жалоб (страйков) от третьих лиц. Однако если подавшая жалобу сторона не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, то каналы радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» будут восстановлены, передает ТАСС.