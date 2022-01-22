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22 января, суббота | Последнее обновление — 15:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Украины допустил, что Киев пригласит британских военных в случае эскалации
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Швыдкой назвал новые украинские санкции оскорблением самих украинцев и их культуры
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Новые санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против ряда российских культурных организаций и учреждений, оскорбляют самих украинцев и умаляют значимость их культуры, считает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Новые санкции, которые ввел президент Украины Владимир Зеленский против компании «Русские сезоны» и фонда «Национальное культурное наследие» – это всего лишь один из эпизодов борьбы нынешнего руководства Украины с русской культурой на украинской территории. С моей точки зрения, и эти санкции, и запрет на демонстрацию русских телевизионных программ, русских фильмов, равно как и запрет на русскую прессу – все это оскорбительно, прежде всего, по отношению к украинской культуре и украинской публике», – передает РИА «Новости» его слова.
Швыдкой добавил, что подобные запреты и ограничения свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Украины «глубочайшим образом недооценивает выдающееся значение украинской культуры и украинского языка». По его словам, такого рода ограничения и запреты можно вводить только тогда, когда есть «серьезная неуверенность» в том, что национальная культура украинцев достаточно богата, чтобы выступать наравне с другими мировыми культурами.
«С таким же успехом нужно запрещать распространение на Украине английской, немецкой, французской культуры. Я думаю, что все это не на пользу, прежде всего, самим гражданам Украины», – сказал он.
При этом Швыдкой подчеркнул, что не следует забывать о значительной части украинского населения, украинских гражданах, которые являются этническими русскими и имеют право на пользование собственным языком и на доступ к собственной культуре. По словам эксперта, существование санаций нарушает «всевозможные европейские законы».
«В данном случае я, к сожалению, думаю только о том, что великая украинская культура ставится в положение слабого феномена мировой художественной жизни, которая может проиграть некой более сильной культуре. Это огромная ошибка и серьезное заблуждение», – заключил он.
Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе
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Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов президента Украины Владимира Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Глава Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города. Он заверил, что «здесь готовы дать отпор».
«Знаю, что в силу многолетней привычки людей призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!» – заявил мэр в телеграм-канале.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал высказывание, назвав его обычным примером и гипотетическим сценарием.
«Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – цитирует Никифорова издание «НВ», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «президент размышлял об эскалации».
«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – уточнил Никифоров.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение РФ», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Захарова задалась вопросом, кто выдал диплом главе МИД Британии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова после высказываний главы МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине с иронией задалась вопросом, кто выдал министру диплом.
«Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений – «от монголов до татар», – написала Захарова в Telegram.
В этой связи она задала британскому министру «три вопроса от российских коллег». «1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными, или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» – задалась вопросом она.
Также она спросила, какое учебное заведение выдало Трасс диплом.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc предупредила, что Москва окажется втянутой в конфликт, аналогичный советской военной операции в Афганистане, если «вторгнется» на Украину.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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Российский депутат Евгений Попов возглавил группу по связям с Радой
В Госдуме сформирована группа по связям с Верховной Радой Украины, ее возглавил депутат Евгений Попов.
Об этом бывший телеведущий сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместе с коллегами сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами. У каждой группы свой координатор. <...> Я – координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», – написал он.
Также в состав группы вошли представитель «Единой России» Дмитрий Белик и заместитель председателя фракции ЛДПР Алексей Диденко.
Ранее Евгений Попов работал ведущим программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Служба безопасности Украины включала его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
В октябре 2019 года Евгений Попов выгнал с телепередачи украинского политолога Вадима Трюхана, об этом сообщила коллега журналиста российская телеведущая Ольга Скабеева.
Скабеева назвала эксперта «ходячей и говорящей иллюстрацией бардака, в котором вынужден существовать братский народ», имея в виду Украину.
Зеленскому не понравилось намерение США эвакуировать американцев с Украины
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На следующей неделе США, вероятно, начнут эвакуацию семей персонала посольства в Киеве, сообщают источники.
Как сообщает CNN, посольство «попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать». По данным телеканала, США заявили Киеву, что эвакуацию семей дипломатов из посольства «скорее всего, начнут на следующей неделе». Источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Зеленский считает эвакуации «чрезмерной реакцией», передает РИА «Новости».
Напомним, New York Times опубликовала провокационный материал об «эвакуации российских дипломатов из Киева». Публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Российский МИД официально опроверг американскую публикацию, которая вызвала обвал российского фондового рынка.
Эксперт: Берлин заблокирует поставку эстонских гаубиц Украине
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«Украина испытывает нехватку более мощных орудий калибра 152 мм, а поставка старых советских гаубиц калибра 122 мм никак не усилит ВСУ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Фролов. Ранее Эстония начала процедуру передачи Украине советских пушек 70-х годов выпуска.
«В отличие от присланных из Британии противотанковых комплексов, которые еще как-то можно рассматривать в качестве оборонительного вооружения, гаубицы уже точно наступательное оружие», – сказал главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
Кроме того, напомнил эксперт, размещать 122-миллиметровые гаубицы около линии фронта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. «Вдоль линии соприкосновения нельзя размещать орудия калибра больше 85 миллиметров. Если же Украина не собирается стягивать в Донбасс гаубицы, которые получит у Эстонии, то тогда непонятно, зачем вообще они ей нужны. Передавать такое оружие Киеву, просто «чтобы было» – это странно», – указал собеседник.
«Вообще 122 мм – это ходовой калибр, и украинцы не испытывают недостатка ни в таких орудиях, ни в боеприпасах. Вот если бы речь шла о поставке калибра покрупнее – 152 мм, то это имело бы смысл для украинской армии. А отправка эстонских гаубиц погоды не сделает», – подчеркнул эксперт.
Что касается технических моментов, то состояние этих гаубиц неплохое, предположил Фролов. «Их состояние не должно сильно отличаться от того, в каком их сбывала Германия – вероятнее всего, из орудий редко стреляли и аккуратно хранили», – сказал собеседник.
В любом случае немцы вряд ли дадут добро на такую поставку, уверен Фролов. «Берлин блокирует все поставки наступательных вооружений со стороны НАТО. А «зеленый свет» на поставку 122-мм гаубиц означал бы прямой подрыв Минских соглашений, одним из гарантов которых является как раз Германия», – детализировал собеседник. Если переговоры глав дипломатий России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена закончатся неудачей, это может несколько развязать руки Берлину в плане военной помощи Украине, предположил собеседник.
В пятницу Deutsche Welle сообщила, что Германия получила запрос от Эстонии на одобрение поставок Украине 122-миллиметровых гаубиц, произведенных в СССР в 1970-х годах для нужд армии ГДР. Запрос изучается и находится «на ведомственном согласовании», сообщила пресс-секретарь минобороны ФРГ. Процедура согласования также будет скоординирована с Хельсинки, поскольку в 90-е годы власти объединенной Германии продали пушки Финляндии, которая затем перепродала их Эстонии.
Напомним, что до сих пор Берлин отказывался поставлять Украине летальное оружие. Это также относится и к оборонительному вооружению, если его можно использовать в качестве летального. Канцлер Олаф Шольц заявлял, что эта «политическая линия остается неизменной».
Вместе с тем Британия уже успела поставить Украине на этой неделе «тысячи легких противотанковых ракет». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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Белый дом подтвердил планы по передаче вертолетов Ми-17 Украине
Белый дом подтвердил информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
«Мы недавно уведомили конгресс о намерении поставить вертолеты Ми-17, так что я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Сообщалось, что США намерены передать пять вертолетов Украине, которые ранее были закуплены для Афганистана. В начале декабря в Киеве заявили, что хотели бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине.
Белый дом рассматривал варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова, заявлялось тогда.
Ранее сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.
В Германии же заявили, что власти страны пока не планируют отправлять летальное вооружение Украине.
Ми-17 - экспортный вариант МИ-8 – российский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире, входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации.
Глава ВМС Германии счел возвращение Крыма под контроль Киева невозможным
Крым никогда не вернется под контроль Украины, заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах.
Шенбах принимал участие в конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара. Комментируя ситуацию на Украине, Шенбах заявил, что «крымского полуострова нет, он никогда не вернется». «Это факт», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. МИД Украины счел неприемлемыми его заявления.
Лавров заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Женеве заявил, что Киев пора заставить выполнять Минские соглашения.
«Мы в очередной раз, и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а было одобрено Советом безопасности ООН», – сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном, передает РИА «Новости».
Встреча главы МИД России Сергея Лавров и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась в Женеве 21 января.
«Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)», – отметил Лавров.
В Москве не раз обвиняли Киев в невыполнении Минских соглашений, а также в затягивании переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе.
Лавров попросил Блинкена использовать свое влияние на Киев.
Генсек ООН оценил вероятность «вторжения» России на Украину
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Гутерреша спросили, каким был бы его призыв к главе российского государства Владимиру Путину. Генсек ответил, что «не должно быть никакого военного вмешательства». По его словам, «дипломатия должна решать проблемы». Комментируя вероятность «вторжения», Гутерреш сказал: «Надеюсь, что это не произойдет. Я убежден, что это не произойдет и надеюсь, что окажусь прав».
Он также прокомментировал переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном. «Для меня главное, чтобы этот диалог привел к успешному разрешению, которое заключается в деэскалации и окончании этого кризиса. Это наша цель», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Лебедев с иронией отнесся к украинским санкциям
Российский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение Украины ввести против него санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО страны о персональных санкциях против Лебедева, передает РИА «Новости».
«Зая, теперь я могу спать спокойно», – заявил в Telegram Лебедев, комментируя новость о пятилетних санкциях против него. Санкции, в частности, предусматривают «блокирование активов» и «предотвращение выведения капиталов за пределы Украины».
Напомним, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против ряда российских компаний, постпреда президента России на Северном Кавказе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки, российских судей, крымских чиновников и правоохранителей, а также граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.
Блинкен: Россия уверила в отсутствии планов вторгаться на Украину, но нужны доказательства
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, однако США нужны более весомые доказательства, сообщил сам шеф американской дипломатии Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.
«Мы слышали заявления российских должностных лиц о том, что они не намерены вторгаться на Украину. Действительно, Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем, а это – дела и поступки», – передает ТАСС его слова.
Госсекретарь США отметил, что США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Германия запретила Эстонии передавать Украине выпущенные в ГДР гаубицы
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Берлин не разрешает Эстонии передать Украине вооружение, которое имеет немецкое происхождение, сообщили СМИ со ссылкой на представителей властей Германии и Эстонии.
Wall Street Journal пишет, что эта ситуация указывает на проблемы в попытках США и Европы выработать единую позицию по ситуации вокруг Украины, передает «Интерфакс».
Тем временем глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что не Германии критиковать другие страны, если те «готовы поставлять оборонительные вооружения» Украине. Однако сама она «не считает реалистичным, что такими поставками возможно изменить военный дисбаланс», передает ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Напомним, Эстония попросила у Германии разрешения передать Украине выпущенные в ГДР гаубицы Д-30. Военный эксперт Андрей Фролов указывал, что размещать 122-миллиметровые гаубицы около линии фронта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти страны не планируют отправлять летальное вооружение Украине. Тем временем США разрешили странам Балтии передать Украине Javelin и Stinger.
Германия напомнила Украине о Минских соглашениях
Реализация Минских договоренностей должна приблизить выход из украинского кризиса, Киев не должен принимать законы, противоречащие Минским соглашениям, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Да, Киев тоже должен при реализации «Минска» выполнить свое домашнее задание», – заявила министр в интервью газете Suddeutsche Zeitung.
Также политик сказала, что хочет провести подготовку для того, чтобы говорить о каждом отдельном предложении, которое есть в тексте «Минска», передает ТАСС.
«Это остается сложным. Мы будем бороться за каждый миллиметр, который нас приблизит к безопасной ситуации. Это лучше, чем оставаться вообще без движения», – заявила глава МИД Германии.
Минские соглашения призваны урегулировать конфликта в Донбассе. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, а также проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом должна стать децентрализация власти с учетом статуса ДНР и ЛНР.
Прокуратура Украины обжаловала решение суда не арестовывать Порошенко
Офис генпрокурора Украины обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который не арестовал Порошенко, отпустив его под личное обязательство, сообщили в пресс-службе ведомства.
«21 января 2022 года офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата – пятого президента Украины – в виде личного обязательства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.
Прокуроры настаивают на аресте с возможность внесения залога в размере 35,7 млн долларов.
Напомним, политик подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
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