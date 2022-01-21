Стали известны подробности обвинения замглавы Минтранса Токареву

Дробницкий указал на катастрофические ошибки Байдена

«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что в этом случае будут делать США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя пресс-конференцию президента США Джо Байдена и его слова о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.

«Это катастрофа, а не пресс-конференция. Ни на один из важнейших вопросов, которые интересуют американцев, у Байдена просто нет ответов. А это значит, что их нет и у администрации», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт напомнил, что все это происходит на фоне рекордного падения не только рейтингов самого Байдена, но и Демократической партии. «За 2021 год администрация США растеряла все, что у нее было в начале года, – указал политолог. – На внешнем контуре тоже нет успехов: объявленная деэскалация российско-американских отношений ничем не наполнена. Угрозы против России не сформулированы».

«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что будут делать в этом случае США. «Путину будет больно» – вот единственный ответ. Только непонятно, в каком месте и как. Это полный провал и по внешней, и по внутренней политике. И это в ситуации, когда Байдену вопросы задавали «прикормленные» люди из списка. Лучше вопросы задают только Ким Чен Ыну. Путину так вопросы не задают, Трампа CNN и The New York Times рвали на части. А здесь были контролируемые вопросы, заданные максимально тактично», – отметил собеседник.

«Власть США придумала историю с «вторжением» для конкретного политтехнологического приема: раздуть ощущение грядущей большой войны, после чего провести разговор с Путиным и выйти из этого победителем, получив все лавры и овации, – объяснил Дробницкий. – Но прессу настолько этим накачали, что слезть с этой темы невозможно. А проблема в том, что ее никто не прорабатывал. Именно поэтому Байден начинает что-то выдумывать. И теперь администрации приходится отвечать за базар, чего в Вашингтоне в последнее время не любят делать».

«Во внутренней политике то же самое: Байден не дал ответов ни по поводу роста инфляции, ни по сломанным логистическим цепочкам, ни по школьной реформе, ни по программным реформам Республиканской партии. А через два часа после этой злосчастной пресс-конференции в Сенате проваливается билль об электоральной реформе, – обратил внимание Дробницкий. – Теперь если не закрутить гайки и не отменить прямо завтра демократию в том виде, в котором мы ее знаем, в законодательной ветви власти появятся не просто республиканцы, а сторонники Трампа. И в 2023-2025 годах на улицах будет сплошное насилие».

«Эта пресс-конференция показала одну важную вещь: отсутствие преемственности власти у демократов, – уверен политолог. – Госуправление развалено, что будет если завтра Байден скажет, что уходит на пенсию? Что будет с внешней и внутренней политикой страны? Эту пресс-конференцию нельзя было проводить в таких условиях. По сути, после года в Белом доме президент США не контролирует в стране ничего».

В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.

Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.

Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину.

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