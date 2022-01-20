Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению «омикрона»

Главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков напомнил жителям Москвы и, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовали начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.

«В столице начал распространяться штамм коронавируса «омикрон». Болезнь обычно протекает в легкой форме, гораздо реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы, но «омикрон» считается более заразным. Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы «омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой – это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить «омикрон» нужно привычными способами», – передает ТАСС слова Крюкова.

Также оториноларинголог предложил использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерег от антибиотиков, так как они не помогут при «омикроне» или ОРВИ. Принимать их можно только по назначению врача. По словам специалиста, для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, но употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день.

«Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Но каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке», – добавил Крюков. Главный оториноларинголог Москвы также напомнил, что регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре предсказали поведение «омикрона» в России.

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