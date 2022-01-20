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Главный лор Москвы дал рекомендации по лечению «омикрона»
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Главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков напомнил жителям Москвы и, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовали начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
«В столице начал распространяться штамм коронавируса «омикрон». Болезнь обычно протекает в легкой форме, гораздо реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы, но «омикрон» считается более заразным. Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы «омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой – это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить «омикрон» нужно привычными способами», – передает ТАСС слова Крюкова.
Также оториноларинголог предложил использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерег от антибиотиков, так как они не помогут при «омикроне» или ОРВИ. Принимать их можно только по назначению врача. По словам специалиста, для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, но употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день.
«Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Но каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке», – добавил Крюков. Главный оториноларинголог Москвы также напомнил, что регулярное проветривание и увлажнение помещений дома и на работе облегчит течение болезни и предупредит распространение инфекции.
Ранее в Роспотребнадзоре предсказали поведение «омикрона» в России.
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Британия отменила ношение масок и работу из дома
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать – использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», – заявил Джонсон в парламенте, передает РИА «Новости».
С 25 января правительство не будет требовать ношения масок, но граждан все же просят носить средства защиты в закрытых людных помещениях.
Джонсон заявил, что уровень госпитализации снизился, как и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. «Данные Минздрава свидетельствуют, что 90% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии в Англии, не были ревакцинированы», – подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали о том, что Джонсон был на вечеринке в 2020 году, когда в стране действовал локдаун из-за пандемии коронавируса.
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Человечество может столкнуться с пандемиями гораздо хуже коронавируса, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс. Как передает газета Financial Times, он призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.
«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», – передает РИА «Новости».
По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 млн долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода.
По словам Гейтса, приоритеты в мире «странные», и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Бизнесмен считает, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к очередной пандемии, может быть полезна для решения уже имеющихся на сегодняшний день глобальных проблем здравоохранения. В частности, он говорил о создании вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.
Ранее Гейтс называл сроки окончания пандемии. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, считает он.
Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID
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Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в приказе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, к бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Среди временных противопоказаний указаны острые инфекционные и вирусные заболевания.
«Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две–четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии», – говорится в приказе.
Кроме того, к временным противопоказаниям относятся «острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела».
Также «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременность и грудное вскармливание являются противопоказаниями при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».
Ранее инфекционист рассказал о безопасной вакцинации от COVID.
Умерла умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от COVID-19 после умышленного заражения коронавирусом от родственников, сообщило Чешское радио.
Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в документе, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации, передает ТАСС.
По словам сына исполнительницы песен фольклорного жанра, когда заболели ее родственники, она не изолировалась и продолжила жить с ними, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».
За несколько дней до смерти женщина написала, что выздоравливает: «Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю». Сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей теорий заговора, и обвинил в ее смерти антипрививочников, убедивших женщину не ставить вакцину. Именно они, по его мнению, несут ответственность за преждевременную гибель матери, передает RT.
Напомним, в понедельник на 64-м году жизни от COVID-19 скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Напомним, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что правительство по предложению «Единой России» вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
Собянин сообщил о продлении ряда ограничений в Москве
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В Москве продлевается режим самоизоляции для граждан 60+, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», – передает его слова РИА «Новости».
«По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой – не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на «дистанционку», максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты», – добавил Собянин.
При этом глава города подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Москве власти будут планировать только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения. По словам мэра столицы, тяжесть заболевания при «омикроне» меньше, количество госпитализаций практически не выросло
«Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с увеличением, кратным увеличением количества заболевших «омикроном», – сказал Собянин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек.
Гинцбург назвал процент эффективности «Спутника V» против омикрона
Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.
«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация «Спутником Лайт», то 100% защита к «омикрону», – передает ТАСС его слова.
Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Иммунолог назвала способ не заразиться «омикроном» в коллективе
В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала иммунолог Ирина Ярцева.
Распространение варианта коронавируса «омикрон» может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, «дельта», однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.
Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.
«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», – отметила иммунолог в интервью радио Sputnik .
Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог.
Ранее Минздрав включил информацию об «омикроне» в новую версию рекомендаций по COVID.
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Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне»
У людей без иммунитета возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам собеседника агентства, нельзя однозначно утверждать, что тяжелое течение при этом варианте проходит реже.
«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Он подчеркнул, что привитых «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.
Ранее Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%.
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Онищенко: Масочный режим на Крещение надо соблюдать до самой проруби
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Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Однако тем, кто идет на омовение впервые, следует проконсультироваться с врачом.
В этом году в ночь с 18 на 19 января в России пройдут крещенские купания. Однако в связи с активным распространением штамма «омикрон» в РПЦ призвали быть максимально осторожными и, возможно, воздержаться от крещенских омовений в проруби. Кроме того, минздрав Подмосковья порекомендовал не окунаться тем, кто привился от коронавирусной инфекции в течение недели.
«Если человек не привит или не ревакцинирован, то окунаться не следует, потому что на тех иорданях, которые открываются, достаточно большое количество людей. Там обязательно нужно соблюдать меры предосторожности», – говорит Онищенко.
Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, продолжает врач. Однако он подчеркивает, что те люди, которые никогда в жизни не окунались в ледяную прорубь, обязательно перед омовением должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.
«Нужно понимать, что это опасно для некоторых людей, имеющих, например, гипертоническую болезнь, какие-то хронические заболевания, стадии обострения или недавно перенесенную болезнь – все это играет существенную роль. Тем, кто уже проконсультировался с врачом, нужно прийти, переодеться в купальник в раздевалке, соблюдая все правила, окунуться три раза, выйти на противоположной стороне, согреться в помещении, растеревшись хорошо полотенцем, выпить теплый чай», – рекомендует специалист.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что если президент России решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, поскольку «в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь».
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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Открытую продажу билетов на Олимпиаду в Пекине решили заменить распределением
Билеты на зимние Олимпийские игры в Китае решили не выпускать в открытую продажу, соответствующее решение принял оргкомитет Олимпиады.
«Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады, было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями», – цитирует заявление комитета ТАСС.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что проведение Олимпийских игр в Китае в 2022 году безопасно, поскольку руководство страны приняло соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».
Президент России Владимир Путин заявлял, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае.
Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.
Итальянские полицейские высказали недовольство розовыми масками
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В Италии один из профсоюзов полицейских SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) выразил протест против розовых масок типа FFP2, которые поставлялись в полицейские участки в некоторых итальянских провинциях.
«В нескольких провинциях, таких как Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Венеция, Сондрио и Комо, были поставлены защитные средства FFP2 розового цвета», – подчеркивает Автономный профсоюз в обращении на имя главы государственной полиции Ламберто Джаннини, сообщает РИА «Новости».
Профсоюз указывает в своем письме, что спустя почти два года после начала пандемии «трудно представить трудности в закупке средств индивидуальной защиты», и поясняется, что розовый цвет будет для полицейских «эксцентричным» и компрометирующим для репутации всей полицейской службы.
Также указывается, что недовольство «возникает не из-за предрассудков, связанных с цветом, а из-за того, что использование униформы подлежит регулирован»
«На основании принесенной ими присяги сотрудники полиции должны носить одежду с приличием и уважением к службе», – указывают полицейские.
При этом сицилийское отделение другого профсоюза служителей закона заявило, что маски не должны быть предметом «мачистских и средневековых» глупостей.
Напомним, тысячи жителей в разных городах Италии приняли в субботу участие в манифестациях против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации, в Риме сидячая забастовка перед кафедральным папским собором Святого Иоанна на Латеранском холме собрала около 5 тыс. человек.
Минздрав Подмосковья предостерег от купаний на Крещение после прививки от COVID
Привившимся от коронавирусной инфекции в течение недели не рекомендуется совершать купания в проруби, посоветовали в Минздраве Подмосковья.
«Минздрав Московской области рекомендует воздержаться от купания в течение семи дней после прививки от COVID-19», – говорится в рекомендациях, размещенных на сайте ведомства.
Также региональный минздрав не рекомендует окунаться в прорубь людям с обострением хронических заболеваний, а также переболевшим респираторными заболеваниями.
«Купание в проруби возможно, только если человек здоров и его организм подготовлен к действию холода – то есть он предварительно закалялся. При купании без предварительной подготовки велик риск возможных негативных последствий от переохлаждения, таких как ОРВИ, простуда и обострение хронических заболеваний», – отметил главврача Видновской больницы Бутай Бутаев.
Медик подчеркнул, что окунаться следует вблизи дежурных медиков или спасателей. Во время процедуры лучше не нырять сразу и не мочить голову – во избежание риска спазма сосудов головы и потери сознания. До купания не стоит употреблять алкогольные напитки, а после рекомендуется выпить горячий чай.
Ранее в РПЦ призвали по возможности отказаться от крещенских купаний. В Улан-Уде крещенские купания запретили.
Итальянский лидер противников вакцинации скончался от COVID-19
Один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли скончался на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа, сообщили местные СМИ.
Известие о его смерти распространило объединяющее многих противников вакцинации общественное движение «Освободим Италию», членом национального руководства которого был Марилли.
«Друзья по протесту опубликовали новость о смерти своего лидера на странице движения в Facebook, но при этом никак не указали ее причины», – отметила в этой связи авторитетная миланская газета Corriere della Sera, передает РИА «Новости».
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Один из близких друзей умершего – предприниматель Марино Реккьюти, прямо написал в соцсети, что тот скончался от COVID-19.
«Умер мой настоящий друг, которого я знал более 15 лет, который работал со мной, и которого можно было бы спасти, если бы он не следовал вашей идеологии вместо того, чтобы внять советам семьи и друзей... Всем вам должно быть стыдно даже называть его имя. Это на вашей совести», – говорилось в комментарии Реккьюти. Правда, по каким-то причинам это сообщение было удалено.
Об этой истории рассказали многие итальянские СМИ, что вызвало бурную реакцию со стороны движения «Освободим Италию», которое призвало прессу прекратить «медийное мародерство» в связи со смертью Марилли и пригрозило юридическими последствиями. При этом в сообщении движения подчеркивалось, что «привитые и непривитые заражаются и заболевают одинаково».
Ранее один из самых известных противников вакцинации в Северной Италии 56-летний Лоренцо Дамиано рассказал о том, как он заболел COVID-19, и чуть не умер от осложнений в больнице, после чего он призвал всех как можно скорее привиться от COVID.
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Инфекционист дал рекомендации людям с противопоказаниями к вакцинации от коронавируса
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Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, следует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, врач-инфекционист профессор Николай Малышев, комментируя утвержденный приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Согласно документу, в число противопоказаний входят тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата, а также такие временные факторы как острые инфекционные и вирусные заболевания, и при некоторых вакцинах – наличие злокачественных новообразований, беременность и грудное вскармливание.
«Это отработано уже на протяжении десятилетий, ничего нового в противопоказаниях нет. Все это составлено на основании инструкций, которые выработали производители. Сейчас мы живем во времена, когда у населения большая юридическая грамотность, не дай бог что из перечня окажется где-то не там, это приводит сразу к судебным разбирательствам», – говорит Малышев.
Он подчеркивает, что, действительно, есть постоянные противопоказания, а есть временные. Если человек на момент, когда он хотел сделать прививку, имеет какие-то временные противопоказания, то ему попросту следует переждать период, когда вакцину применять нельзя. При первой возможности же врач настоятельно рекомендует сделать прививку против COVID-19.
«И, опять же, все зависит от того, какой именно вакциной хотел бы привиться человек. Самая распространенная вакцина, имеющая наименьшее количество противопоказаний – «Спутник V». Ее можно применять и беременным, и кормящим матерям, это уже одобрено. Если человек хочет другую прививку, то нужно подождать», – объясняет инфекционист.
Тем гражданам, которые имеют временные или постоянные противопоказания и не могут пройти вакцинацию против коронавируса, специалист советует продолжать соблюдать всевозможные меры эпидемической защиты: гигиена рук, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, избегание мест большого скопления людей и частые проверки на вирус.
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.