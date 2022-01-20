Роспотребнадзор предупредил об особой опасности «омикрона» для детей

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», – приводит ТАСС ответ Горелова на вопрос о том, для какой категории граждан «омикрон» представляет наибольшую опасность.

Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный COVID-19 во время беременности может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», – рассказал эксперт.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.

В среду президенту Владимиру Путину был представлен план по борьбе с распространением «омикрона» в России. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заверил, что система здравоохранения России предприняла все необходимые меры.

Напомним, ко вторнику случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы в 42 регионах России. При этом «омикрон» стал доминирующим штаммом в Москве и области. Премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу.

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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