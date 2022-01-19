В Госдуме рассказали о принятых мерах для борьбы с «омикроном»

Российская система здравоохранения уже предприняла все необходимые меры для борьбы с распространением штамма ковида «омикрон», никаких дополнительных мер предпринимать сегодня не нужно, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в среду по итогам круглого стола, посвященного штамму «омикрон».

«[Представитель Всемирной организации здравоохранения в России] Мелита Вуйнович сегодня выступала, основной вопрос, который мы задавали, – как в мире происходит (борьба с распространением штамма «омикрон» – прим. ВЗГЛЯД), что они могут порекомендовать нашей системе здравоохранения. И ответ был – ничего, все, что необходимо, у нас уже делается, добавить нечего», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число выявленных в стране случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 1 682 в 42 регионах, однако, по ее словам, «таких случаев уже значительно больше».

По последним данным Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%. Число регионов, где уровень достиг 80%, по-прежнему четыре – это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ.