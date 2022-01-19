В России за сутки выявили 33,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 33899 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33899 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,9% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 10 899 411 заболевших в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8795, Санкт-Петербурге – 4382, Московской области – 2626.

Также за сутки зафиксировано 698 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 323 376 человек.

За сутки в России полностью выздоровело 22 920 человека, всего выздоровели 9 925 855 человек.

Накануне, 18 января, в России выявили 31252 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2647.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД