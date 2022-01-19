Хинштейн объяснил необходимость ужесточения наказания для педофилов

«Задача государства – сделать так, чтобы любой педофил 24 часа в сутки находился под неустанным контролем ФСИН или МВД, не имея даже шанса повторить свое грязное дело», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он прокомментировал работу Госдумы по введению дополнительного ужесточения наказания для педофилов.

«Во время работы над законопроектом об ужесточении наказания для педофилов мы получили огромный отклик людей. Мне писали в Instagram и Telegram. Подписчики требовали скорейшего принятия мер, чтобы страшные трагедии с гибелью детей от мерзавцев больше не повторялись», – рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Поэтому в первую же пленарную сессию весенней сессии Госдумы законопроект был единогласно принят во втором и сразу в третьем окончательном чтении. Закон расширяет основания для назначения максимально жесткого наказания – пожизненного заключения, – пояснил депутат. – Теперь оно может быть назначено не только для рецидивистов, но и за первое же совершенное преступление, если оно сопровождалось насилием. Кроме того, повышается возраст потерпевших с 14 до 18 лет».

«Однако на этом нам не следует прекращать работу. Следующий этап – совершенствование системы административного надзора за педофилами, включая введение электронных браслетов. Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой», – пояснил собеседник.

«Задача государства сделать так, чтобы любой педофил 24 часа в сутки находился под неустанным контролем ФСИН или МВД, не имея даже шанса повторить свое грязное дело. Уже 7 февраля на Совете Госдумы мы обсудим новые инициативы, которых от нас ждет общество», – заключил Хинштейн.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что депутаты обсудят введение дополнительных отягчающих обстоятельств при совершении насилия над детьми, включая проживание с ребенком или работу в сфере образования.

«Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений», – написал спикер в Telegram-канале после принятия Думой закона о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

В связи с этим депутаты обсуждают «введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом», проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего или работающим в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

«Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой», – добавил Володин. Эти инициативы будут рассмотрены на Совете Думы 7 февраля. В ходе пленарного заседания Володин уточнил, что данную работу курирует вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Исключить возможность условно-досрочного освобождения за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, назначения за них штрафов. Обеспечить пожизненный административный надзор. Создать их реестр, чтобы они нигде не могли спрятаться и скрыться от контроля», – прокомментировала в свою очередь вице-спикер Думы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.

Ранее Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления

До этого в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов.

Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.