Во время урагана с Софийского собора в Киеве упал трехметровый крест

Шквалистый ветер в ночь на вторник снес трехметровый крест с Софийского собора в центре Киева, пострадавших нет, сообщают СМИ.

В сюжете телеканала «1+1» отмечается, что чудом обошлось без пострадавших, когда ветром снесло один из крестов на соборе, которые были обновлены всего 40 лет назад.

«Тогда реставраторы, вероятно, спешили и основу крестов, черный металл, окутали медью», – заявил замгенерального директора заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко, передает ТАСС.

По его мнению, эти металлы начали взаимодействовать друг с другом, что привело к разрушению, реставрировать кресты можно только в теплое время года. Сейчас специалисты обследуют собор и купола. Если остальные кресты будут представлять опасность для киевлян, их снимут.

Собор Святой Софии построен в первой половине XI века в центре Киева. Согласно летописи, князь Ярослав Мудрый распорядился построить собор на месте победы над печенегами в 1036 году. На рубеже XVII-XVIII веков здание было перестроено в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII-XVIII веков.

В советское время был действующим храмом до 1929 года, в 1934 году стал музеем – Софийским заповедником. В 1990 году Софийский собор, как и Киево-Печерская лавра, стал первым внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятником архитектуры на территории Украины. Поскольку здание собора внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации. Богослужения в нем проводятся лишь раз в году – 24 августа, в День независимости Украины.

Напомним, ураганом была снесена часть кровли Сенатского дворца в Кремле.