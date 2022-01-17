Из поручений Путина решили убрать пункты про законопроект о QR-кодах

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17 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:56  |  vz.ru
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Рубль понес геополитический ущерб

Рубль резко пошел вниз Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Доллар в пятницу подскочил до 77 рублей, а евро – до 88. Падение российской валюты может продолжиться и дальше – вплоть до резкого обвала и валютной паники, как это было в декабре 2014 года. Однако полномасштабного кризиса эксперты не ждут. Потому что рубль и экономика обладают на этот раз большим запасом прочности. Подробности...
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В мире вырос спрос на русских миротворцев

Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия H.DIAKITE/EPA/ТАСС
На фоне завершения миссии ОДКБ в Казахстане на другой части света в африканском Мали прошли массовые акции в поддержку сотрудничества с Россией. От Москвы там ждут решения острой проблемы внутренней безопасности. По мнению экспертов, успешное миротворчество в Мали резко повысит имидж России на континенте. Какие еще выгоды Москва может получить от вовлечения в дела далекой африканской страны и почему это может испортить отношения с Францией? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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США ударили по опоре России на Балканах

У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками Dado Ruvic/Reuters
Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу – те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Исламисты угрожают всей Центральной Азии и России

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
То, что произошло в Казахстане, вполне можно рассматривать, как неудавшуюся попытку «центральноазиатской весны». Главной ее движущей силой должны были стать салафиты. Подробности...

США готовятся к гибели майданной Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В США не могут не видеть, что в политической сфере Украины идет война всех против всех, накладывающаяся на тяжелое социальное положение населения и неспособность украинских руководителей решить проблемы. И социальный взрыв там неминуем. Подробности...
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Соцсети – подтверждение нашего существования

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Я фотографирую свое лицо и показываю его людям в социальных сетях. Они ставят подписи и печати, каждый раз заверяя меня, что я существую, и на какое-то время этого хватает. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Из поручений Путина решили убрать пункты про законопроект о QR-кодах

    17 января 2022, 12:34

    Текст: Елизавета Булкина

    Пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля указал, что речь идет о поручениях по итогам пленарного заседания съезда РСПП. По словам Пескова, первые два пункта касались законопроекта о QR-кодах, передает РИА «Новости».

    «Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», – сказал Песков.

    Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.

    Отмечалось, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», но сейчас активизировался штамм «омикрон».

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    Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»

    16 января 2022, 18:14

    Текст: Елена Мирошниченко

    Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание), при этом он отметил, что если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть.

    «Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он «профилактично» получит хорошую вирусную нагрузку в виде «дельты» и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от «омикрона». Но это не так, это искусственно», – сообщил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».

    Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два-три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.

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    «Спутник V» признали в Австралии
    		    17 января 2022, 07:57
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.

    «Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи («Спутник V», Российская Федерация) будет «признана» в целях установления статуса вакцинации путешественника», – передает РИА «Новости» заявление регулятора.

    Отмечается, что на минувшей неделе управление получило дополнительную информацию о том, в частности, что вакцина «обеспечивает защиту», а также снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Регулятору данные исследований предоставило правительство России при содействии посольства Австралии в Москве.

    Регулятор отметил, что две дозы вакцины «Спутник V» показали эффективность против заражения в 89%, а также они эффективны против госпитализации или смерти – в районе 98-100%. «Курс однократной прививки (производства Института) Гамалеи («Спутник Лайт») в настоящее время не признается TGA», – отмечается в заявлении.

    Регулятор также отметил, что признание российской вакцины «расширит возможности» для возвращения в Австралию студентов, передвижения квалифицированных и неквалифицированных рабочих, бизнесменов и спортсменов.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 24» назвал огромным успехом применение российской вакцины «Спутник V» в более чем 70 странах.

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    Умер сыгравший в «Кухне» и «Склифосовском» актер Иван Рудаков

    16 января 2022, 22:45

    Текст: Антон Антонов

    Актер Иван Рудаков скончался в возрасте 43 лет, причиной смерти стали осложнения после COVID-19, сообщил его отец Алексей Рудаков.

    Алексей Рудаков сообщил в Facebook, что «чуда не случилось». «Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» – говорится в сообщении.

    Как рассказывал Рудаков-старший, его сын летом перенес COVID-19. В январе он сообщил, что Иван Рудаков был госпитализирован из-за проблем с сердцем и легкими после болезни. Актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания, передает РИА «Новости».

    Иван Рудаков известен зрителям по ролям в сериалах «Медиум», «Склифосовский», «Кухня».

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    Анонсированы переговоры Путина с президентом Ирана в Москве

    16 января 2022, 14:32

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве.

    Как сообщает телеканал «Россия 1», у главы государства также запланированы заседание Совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры.

    Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. 

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    Назван неожиданный симптом штамма «омикрон» в глазах

    17 января 2022, 08:35

    Текст: Евгения Шестак

    Конъюнктивит может свидетельствовать о заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон», предупредила терапевт из Великобритании Нина Аслам.

    По словам эксперта, в глазах находятся клеточные рецепторы, через которые вирус способен проникать в организм. Данные рецепторы имеются в клетках, выстилающих сетчатку, белок глаза и веки, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Express.

    Врач также допустила, что конъюнктивит способен возникнуть даже в случае бессимптомного течения коронавируса.

    Конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией.

    Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке. 

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    В Австрии рассказали о возможной выдаче сертификатов для привитых «Спутником V»

    16 января 2022, 16:41

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми, заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.

    «У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V»... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать граждан государства в возрасте от 18 лет.

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    Австрия решила ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 18 лет

    16 января 2022, 15:20

    Текст: Евгения Шестак

    Правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать граждан государства в возрасте от 18 лет, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

    По его словам, вакцинация не будет применяться с 14 лет, как было объявлено в ноябре, а будет касаться только лиц, достигших совершеннолетия, передает ТАСС

    Он также добавил, что штрафы за отказ пройти вакцинацию без медотвода введут не раньше середины марта. С середины марта полиция сможет проверять статус вакцинации во время проверки документов.

    В свою очередь министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн заявил, что, что обязательная вакцинация является трудным, но необходимым решением.

    Ранее государственное агентство по здравоохранению и безопасности питания Австрии сообщило, что штамм коронавируса «омикрон» к концу 2021 года впервые сменил вариант «дельта» в качестве доминирующей мутации в Австрии. 

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    В Центре Гамалеи допустили создание вакцины от COVID на основе «дельты» и «омикрона»

    16 января 2022, 14:07

    Текст: Валентина Григоренко

    Ученые изучают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона», сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире канала «Россия-1».

    «Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «дельта», и «омикрон», или «ухань» (уханьский штамм, исходный штамм коронавируса – прим. ВЗГЛЯД), и «омикрон». <…> Возможно создание такой более сложной вакцины», – цитирует его ТАСС.

    Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма.

    Ранее главный санитарный врач Анна Попова предупредила, что наступление на Россию нового омикрон-штамма неизбежно, это лишь вопрос времени. Штамм этот в разы более заразный, чем его предшественница «дельта», хотя, судя по первым данным, менее смертоносный.

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    «Вектор» оценил живучесть «омикрона» на разных поверхностях

    17 января 2022, 08:15

    Текст: Евгения Шестак

    На различных поверхностях способность штамма «омикрон» к заражению с течением времени снижается, быстрее всего он перестает быть активным на керамике, сообщили специалисты ГНЦ «Вектор».

    Для оценки заразности штамма ученые использовали металл, пластик, керамическую плитку и дистиллированную воду. При этом в каждом случае для штамма создавались одинаковые условия относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов), передает РИА «Новости».

    В результате выяснилось, что быстрее всего «омикрон» теряет свои силы на керамике. Жизнеспособность истекает менее чем через 24 часа.

    Однако в целом динамика снижения инфекционности штамма «омикрон» практически не отличается от других штаммов коронавируса. Следовательно, применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом для профилактики заражения.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует хорошую нейтрализацию омикрон-штамма. 

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    В Минздраве оценили значение признания «Спутника V» в Австралии

    17 января 2022, 09:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Расширение списка стран, де-факто признавших вакцину «Спутник V», говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    «Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину «Спутник», однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.

    Ранее сообщалось, что Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) признало, что две прививки российской вакциной «Спутник V» теперь могут быть основанием для подтверждения статуса вакцинации.

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    В России за сутки выявили 30,7 тыс. случаев коронавируса
    		    17 января 2022, 11:35
    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

    За минувшие сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5018 (16,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявлено 10 834 260 заболевших в 85 регионах.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7529, Санкт-Петербурге – 4132, Московской области – 3388.

    Также за сутки зафиксировано 670 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 321 990 человек.

    За сутки в России полностью выздоровело 19 756 человек, всего выздоровел 9 878 371 человек.

    Накануне, 16 января, в России выявили 29 230 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1496.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в России

    17 января 2022, 11:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Заболеваемость коронавирусом, вызванная штаммом «омикрон», скорее всего, к концу января – началу февраля в России пойдет вниз, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Можно сделать прогноз, что скорее всего к концу января-началу февраля заболеваемость «омикроном» в России тоже пойдет вниз», – передает РИА «Новости» слова Альтштейна на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

    Он пояснил, что этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял. «По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», – отметил Альтштейн.

    Ранее в Центре Гамалеи допустили создание вакцины от COVID на основе «дельты» и «омикрона».

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    Кремль рассказал о подготовке визита Путина в Китай

    17 января 2022, 12:28

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Поездка президента Владимира Путина в Китай готовится, китайские товарищи проявляют максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Поездка готовится, готовится она в весьма и весьма сложных условиях. Наши китайские товарищи проявляют, конечно, максимум внимания для обеспечения санитарной безопасности. В этой связи рождаются дополнительные требования по безопасности санитарной, которые мы обговариваем вместе с нашими китайскими партнерами. Как будет дальше, в оставшиеся недели до этой поездки – даст Бог, все пойдет по плану, по крайней мере, мы готовимся», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, повлияет ли борьба с «омикроном» на планы президента поехать в Пекин.

    Отвечая на вопрос, возможно ли, что формат поездки в Пекин будет строго ограничен, Песков подчеркнул, что пока ведется подготовка к полноформатным переговорам. «Мы пока готовимся к полноформатным переговорам, будет делегация и, кроме этого, участие президента в церемонии открытия (Олимпиады). Вот к чему ведется подготовка. Еще раз повторяю, здесь мы готовы действовать энергично и гибко, потому что ситуация, вы видите, она меняется быстро, и здесь надо оперативно реагировать», – сказал Песков. Он добавил, что Кремль планирует взять с собой в Китай маленький пул журналистов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил подготовку переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае.

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    Ученый предположил плановую вакцинацию детей от коронавируса в России

    17 января 2022, 12:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российских детей и подростков могут начать прививать в плановом режиме, такое мнение выразил главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой, будет включена в календарь прививок. То, что сейчас начинают [вакцинацию], очень хорошо. Я надеюсь, что также дальше можно будет перейти на интраназальную вакцинацию, которая в общем мягче, дает меньше побочек и очень важна для защиты ворот [для входа] инфекций <...>, снижает возможность проникновения вируса внутрь организма», – цитирует Альтштейна ТАСС.

    По его словам, вакцинация подростков защитит их не только от заболевания и тяжелого течения болезни, но и снизит распространение вируса. Он подчеркнул, что привитие иммунитета от коронавируса для этой возрастной категории – перспективное дело в борьбе с пандемией.

    На прошлой неделе глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вскоре ожидается выпуск вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот.

    В декабре Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.

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    Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области

    17 января 2022, 12:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Несколько рабочих встреч дальше запланировано непубличного характера, и где-то в середине дня Путин позанимается делами астраханскими, Астраханской области. Он примет Игоря Бабушкина, губернатора Астраханской области», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он добавил, что Астраханская область очень большая, важная, «есть о чем поговорить».

    По словам Пескова, Путин в понедельник проводит международный телефонный разговор.

    «Президент Путин начинает ее (рабочую неделю) в Кремле... Сейчас у него идет международный телефонный разговор», – сказал пресс-секретарь президента.

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