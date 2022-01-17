Генерал МВД оценил подозрения об инсценировке разбойного нападения на вдову Градского

«С такими факторами мы уже встречались, когда преступникам удавалось запугать психически нестойкого человека и подчинить его своей воле», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя нападение на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко.

В воскресенье трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Марины Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвезти их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

«С точки зрения действий преступников – налицо достаточный уровень организации, взаимодействия и хорошего знания психологии. Что касается поведения вдовы Градского – с такими факторами мы уже встречались, когда преступникам удавалось запугать психически нестойкого человека и подчинить его своей воле. Соответственно, здесь мы видим одно: к сожалению, видимо, мы очень мало учим граждан навыкам и умениям реагирования в подобных случаях», – говорит Ворожцов.

Однако он, исходя из своего опыта в правоохранительной деятельности, не исключает того, что данное ограбление могло быть инсценировано. При этом, поведение Коташенко, по его мнению, похоже на естественное.

«Вообще, при такого рода авариях прежде всего следует заблокировать машину и позвонить близкому родственнику, другу, знакомому, желательно имеющему опыт в правоохранительных органах, рассказать о произошедшей ситуации и сразу назвать цвет, марку, номер автомобиля второго участника ДТП, описать его. Далее нужно, не выходя из машины, позвонить в полицию и сообщить о произошедшем. Естественно, я имею в виду те случаи, когда второй участник аварии – подозрительное лицо или группа лиц», – рассказывает генерал МВД.

Кроме того, немаловажно, в каком именно месте произошла авария, продолжает собеседник. Если точка происшествия людная и всегда есть возможность позвать на помощь в случае опасности, то после того, как человек сообщил своему доверенному лицу о ДТП и деталях, можно выйти из машины.

Специалист не рекомендует подсаживаться в машину к другому участнику движения даже для совместного заполнения документов. Лучше либо сделать это самостоятельно, либо дождаться приезда полиции. «Даже представители ГИБДД к себе приглашают в машину, а не к кому-то садятся. Поэтому пускать к себе в машину – создавать себе угрозу», – заключил Ворожцов.

После того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около 20 часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке.