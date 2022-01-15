Экс-глава МИД Польши предложил ввести санкции против звезд за поддержку Путина

США обвинили задержанного в России хакера во взломе Colonial Pipeline

Один из участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США, был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, сообщила высокопоставленный официальный представитель американской администрации.

«Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня (в пятницу), несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.

«Мы стремимся к тому, чтобы те, кто совершает атаки на американцев с помощью вирусов-вымогателей, предстали перед судом», – подчеркнула представитель исполнительной власти США, назвав действия российских правоохранительных органов «очень важными шагами».

По ее словам, власти Соединенных Штатов надеются, что задержанные участники группировки хакеров предстанут перед правосудием. «Мы ожидаем, что Россия будет преследовать в судебном порядке в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали – таковы наши ожидания. И мы ожидаем, что они предстанут перед судом», – добавила представитель администрации США.

Она напомнила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в 2021 году в Женеве «создали экспертную группу Кремля и Белого дома по борьбе с вирусами-вымогателями». «Мы встречались в рамках этого канала общения и обсуждали необходимость принятия Россией мер против преступников, использующих вирусы-вымогатели, находящихся на территории [России]. Мы также делились информацией о находящихся в России лицах, которые совершали подрывные атаки на критически важную инфраструктуру США», – сказала американская чиновница.

«Мы действительно связываем сегодняшнее заявление с приверженностью президента [США Джо Байдена] дипломатии и каналу, который он создал, и с работой, которая ведется по обмену информацией и обсуждению необходимости принятия мер со стороны России», – считает представитель исполнительной власти США.

Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.

Напомним также, в мае 2021 года Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию страны власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.

Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США.

Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.