Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Бывший президент Украины Петр Порошенко перед своим возвращением на Украину обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерении стать диктатором и «доведении страны до продовольственных карт».

«Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через «Дію» («Действие», приложение - прим.ВЗГЛЯД) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс. Вы хотите устранить избирательную систему с открытыми списками. Вы хотите уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года. Вы боитесь парламентских выборов, и поэтому вы хотите их перенести. Потому что после парламентских выборов у вас нет шансов взять президентские. И вы пытаетесь «видосиками» о Порошенко отвлечь внимание от ваших просчетов и критической ситуации, которая, благодаря вашей некомпетентности, сложилась в стране. Вы доведете страну до продовольственных карт», – написал политик в своем Facebook.

Он напомнил, что власть ввела регулирование цен на основные продукты питания, «что приводит к исчезновению этих продуктов с полок магазинов».

Порошенко также подтвердил, что вернется в Киев в понедельник из Варшавы. Он отметил, что возвращается не для того, чтобы «защищаться от Зеленского, а для защиты Украины от российской агрессии.

«И сегодня здесь, в Брюсселе, все говорят, что эта угроза для всей Европы, а не только для Украины, возможно, самая большая за последние 30 лет. Единственное что – вы этого не понимаете. Защищать от некомпетентных и неукраинских властей. Власти бездельников и коррупционеров», – добавил экс-президент в комментарии.

Напомним, Петр Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.

Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.

Против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.

Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».

Политик находится под круглосуточным домашним арестом.

Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде.

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