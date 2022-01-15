Украинский депутат обвинил власти во лжи в вопросе стремления в НАТО

Попытки властей Украины объяснить стремление в НАТО обострением отношений с Россией после 2014 года представляют собой политическую мистификацию, так как желание Киева попасть в альянс проявилось еще в середине 2000-х годов, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Не нужно объяснять наше маниакальное стремление в НАТО российской агрессией в Крыму и в Донбассе. И не нужно врать с высоких трибун о том, что Украина в НАТО – это ответ «майдана» [президенту России Владимиру] Путину. Все совершенно не так», – написал он в Telegram-канале.

Депутат сослался на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул, что заявку на вступление Украина подала еще в 2008 году. «И такое решение альянс одобрил, только вот дату присоединения Украины до сих пор не определил. Другими словами, конфликт Украины и России вызван как раз попытками Украины стать частью НАТО в самом «подбрюшье» России, а вовсе не «майданом», как нам пытаются рассказать всякие политические мистификаторы», – отметил Кузьмин.

Ранее Янукович заявил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия и призвал к «нейтральному статусу» Украины.

5 ноября госбюро расследований Украины сообщило бывшему главе страны о новых подозрениях в отношении него по событиям «евромайдана» в Киеве, политика обвинили в создании ОПГ.

По данным следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и вооруженных сил Украины. Всех их заподозрили в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, проходивших в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

Напомним, в ноябре 2013 года, когда правительство Украины заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, на площадь Независимости вышли сторонники евроинтеграции.