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Немецкий политолог: Европейцы создали себе проблемы на газовом рынке, а не Россия
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Попытки Европы заставить Газпром играть по ее правилам могут привести к полной переориентации России на азиатские рынки, в итоге европейцы могут сесть в лужу, говорит германский политолог Александр Рар. Он объяснил, по каким причинам произошел дисбаланс цен на газовом европейском рынке.
«Обвинения в адрес Газпрома и России в манипулировании ценами на газ – это борьба за структуру будущего европейского рынка. Официальная позиция России и Владимира Путина заключается в том, что мы хотим длительных контрактов, чтобы инвестировать в добычу. Так было все последние десятилетия. России трудно добывать весь этот газ, поэтому она хочет гарантий того, что она найдет на него покупателя. Но теперь Евросоюз говорит, что хочет больше независимости от российского газа и всеми возможными методами пытается сделать РФ более зависимой от европейского рынка», – говорит германский политолог Александр Рар.
Однако меры по либерализации газового европейского рынка и созданию конкуренции не дают желаемых результатов. Альтернативные источники энергии, подчеркивает эксперт, пока не в состоянии конкурировать с газом и углем. Нынешний дисбаланс на рынке произошел из-за требований европейцев продавать газ на открытом – спотовом рынке. Европейцы считают, что если они продолжат закупать газ по долгосрочным контрактам, то это будет делать поставщика, то есть Россию, сильнее, чем потребительский рынок.
Кроме того, в ЕС ошибочно заявляли, что больше не нуждаются в больших объемах газа. «Россия с самого начала говорила, что ее не устраивает спотовый рынок. Бизнес строится по-другому. Европа не может менять его, ломать через колено и заставлять играть по своим правилам. Не только Россия, но и Норвегия не поставляет нужного количества газа. Сложилась ситуация, при которой Европа проигрывает со своим спотовым рынком», – напомнил собеседник.
По прогнозу политолога, бодание поставщиков и потребителей продолжится до тех пор, «пока Европа не будет вынуждена договариваться о долгосрочных контрактах, открыть «Северный поток – 2» и обеспечить полные поставки российского газа через «Северный поток – 1». «Только так будет достигнута энергетическая безопасность Европы. Такую реальность создала не Россия, а климат и экономика, которая не может перейти на зеленый лад. Ветряные генераторы и солнечные батареи не работают в полную мощь. Ветер не дул в прошлом году и не дует сейчас, поэтому ветряки тоже не двигались», – пояснил Рар.
Евросоюз стремится создать вокруг себя агрессивный защитный фон, чтобы давить на Россию и обвинять ее в провале европейской зеленой политики, полагает собеседник. «Это некрасиво и неправильно. Но политики точно не будут признавать провал зеленых сделок, потому что это будет раскачивать делигитимацию их собственной власти», – подчеркивает политолог.
Также нужно учитывать фактор роста потребления газа на других рынках, в том числе внутреннем – российском. Но Рар уверен, что политикой долгосрочных контрактов можно решить любые проблемы нехватки газа. «В Европе уповали на Америку и считали, что она всегда будет помогать большим количеством сжиженного газа. Но до этого она поставляла его на более интересный азиатский рынок, где платят больше денег», – добавил эксперт.
Россия тем временем берется за новые инфраструктурные проекты с Китаем, через который газ пойдет во Вьетнам, возможна дальнейшая прокладка труб в Индию. «Шаг за шагом весь мир отказываться от угля, нефти. Все переходят на газ, который в ближайшие 50 лет будет, как кажется многим экспертам, главным промежуточным энергоносителем, который потом когда-то может способствовать переходу всей мировой экономики на полностью зеленые рельсы. Но это произойдет не при нашей жизни, пока нужен газ», – убежден Рар.
По прогнозу эксперта, Россия начнет продавать большие объемы газа в Азию, потому что там нет политических конфликтов и платят деньги. «В Азии никто не обвиняет Россию в шантаже, что она использует газ как оружие. Там существует нормальный бизнес, так почему не продавать газ туда? Европейцы не понимают, что у российских компаний есть альтернативы. Россия начнет связывать свою энергобезопасность и энергетическую политику с теми клиентами, которые не создают в бизнесе на каждом шагу экзистенциональные проблемы для России» – ожидает политолог.
Кроме того, растет потребление в самой России, газификация идет полным ходом, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. «В предыдущие десятилетия в России топили в основном углем, сейчас страна отказывается от грязных технологий. Поэтому Россия сама будет нуждаться в газе. А Европа сама виновата. Она все время говорила, что переходит на альтернативные источники. Некоторые европейские политики вообще хотят запретить «Северный поток – 2», который может самым дешевым и быстрым образом снабжать Европу газом и обеспечивать ее безопасность. Но европейцы по политическим или по идеологическим причинам не хотят этого. Ну, сядут в лужу таким образом», – подытожил Александр Рар.
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в недавнем интервью, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.
В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.
В российском МИДе не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» «может и до лета продлиться». Однако уже сейчас обе нитки заполнены газом, находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
«Молдовагаз» признал нехватку 45 млн долларов для расчета с Газпромом
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Требуется помощь правительства Молдавии, чтобы расплатиться с Газпромом, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Чебан сказал, что «сейчас, возможно, возникает кассовый разрыв в части оплаты текущего потребления в январе». По его словам, «ситуация сложная». Однако Чебан полагает, что при «поддержке правительства» решение найдется, передает ТАСС со ссылкой на TVC 21.
Председатель правления компании пояснил, что тарифы не поспевают за ценой на газ на бирже. Так, «закупочная цена на январь составляет 647 долларов за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена на уровне 430 долларов». В результате «не хватает в январе 43–45 млн долларов для расчета с Газпромом».
«Молдовагаз» не сможет получить кредит в молдавских банках из-за огромного исторического долга перед Газпромом. Обсуждается возможность предоставления правительством налоговых каникул и другие рычаги для улучшения финансового положения предприятия.
Чебан заявил: «Мы привыкли, что должны получать газ в рассрочку, да еще и в долг. Не получится так и не будет так дальше на газовом рынке. Нужно это понять». Он призвал не искать «политическую составляющую». По его словам, с молдавской стороной «заключили выгодный контракт и обсудили реструктуризацию долга». «Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт», – пояснил он.
Чебан подчеркнул, что «газовый рынок либерализован», есть «24 трейдера, которые могут покупать газ на хабах в любых странах». «Почему они этого не делают? Значит, мы заключили выгодный контракт», – заявил он.
По его словам, правительству Молдавии необходимо решить системные проблемы, которые не позволяют «Молдовагазу» вовремя получать деньги за газ, поставленный конечным потребителям, и рассчитываться с Газпромом.
Напомним, «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств. Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса.
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы проголосовали против предложенного Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2», сообщают информационные агентства.
Предложение республиканца Круза не набрало необходимых 60 голосов. Предлагалось ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после утверждения законопроекта, передает РИА «Новости».
Круз утверждает, что от санкций «зависит существование Украины». Он заявил: «Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева». По его версии, глава российского государства Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз», а Украину российские власти хотят «стереть с лица земли». Круз считает, что, «если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект».
Администрация США выступила против предложенного сенатором-республиканцем проекта о санкциях. Белый дом не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом считает, что санкции «подорвут единство европейских союзников».
Глава международного комитета сената США Роберт Менендез также призвал коллег проголосовать против законопроекта, доказывая, что санкции ослабят единство западных союзников и лишат их важного рычага влияния на политику России. По его словам, «сейчас не время убирать со стола такой мощный рычаг влияния».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2». Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Круза о санкциях.
Цена на газ в Европе заметно выросла после заявлений Рябкова
Стоимость газа в Евросоюзе в ходе торгов выросла почти до 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров после заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.
Рост стоимости газа за день составляет 12%, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 996 долларов за 1 тыс. кубометров или 84,1 евро за МВт ч.
Ранее в четверг Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
После этого курс рубля потерял около 50 копеек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
США пообещали поддержать Европу в случае срыва поставок газа из России
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Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», сообщил один из источников Reuters.
По данным Reuters, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», передает РИА «Новости».
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Как заявили источники Reuters, американские дипломаты поинтересовались у компаний, откуда в случае необходимости можно получать газ. Там на это ответили, что мировые поставки газа ограничены, и в наличии мало топлива для замещения больших объемов импорта из России. После этого «Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций», сообщил один из источников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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ПХГ Европы опустели более чем наполовину
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В среду заполненность газом подземных хранилищ Европы достигла отметки ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года. Прежде самое раннее с начала календарного года снижение запасов ниже 50% было достигнуто в 2017 году и пришлось на 19 января, передает ТАСС.
12 января 2022 года отбор газа составил 814,66 млн кубометров при закачке в 22,64 млн кубометров. ПХГ заполнены на 49,33%. В них находится около 53,26 млрд кубометров (в 2021 году было на 17,7 млрд больше).
При этом на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу, рекордным для этого периода времени оказались поставки с СПГ-терминалов – 360–380 млн кубометров в сутки. Запасы СПГ достаточно высоки для середины января: на 25% выше, чем в 2021 году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за пять лет.
Накануне Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений. С 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию.
Орбан объявил о госрегулировании цен на продукты в Венгрии
В Венгрии решено вернуть цены на ряд продуктов питания к уровню октября, сообщил глава правительства страны Виктор Орбан.
По итогам парламентского заседания премьер объявил о решении «вмешаться в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности». Он пояснил, что цены на них «вернутся на уровень 15 октября», передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Орбан, «начиная с февраля так должно быть во всех магазинах». По его словам, такой шаг должен защитить граждан в условиях растущих из-за энергокризиса цен. При этом прежде Венгрия уже ограничила рост цен на бензин. Кроме того, проводится политика снижения размеров коммунальных платежей.
Напомним, в Европе цены на газ начали расти весной, тогда газ стоил 250–300 долларов за тысячу кубометров. Сейчас тысяча кубометров стоит около 1 тыс. долларов.
Медведчук рассказал, сколько должен стоить газ на Украине
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.
«Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 гривны за кубометр. Не 73!» – передает ТАСС со ссылкой на заявление политика.
Он подчеркнул, что из-за высокой цены на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ страна получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
«Сегодня газ у нас по 1 200 - 1 400 долларов, а мог быть по 175. Кому это мешало?» – отметил политик.
Ранее сообщалось, что руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку продлили арест по делу о поставках угля из Донбасса.
На Украине заявили о катастрофе в хлебопекарной отрасли из-за цен на газ
Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее кабинет министров Украины, чтобы облегчить ситуацию, ограничил цены на газ для производителей ряда товаров, включая масло и хлеб. Но во Всеукраинской ассоциации пекарей заявили, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене.
«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо, опубликованное изданием Delo.ua.
Глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что властям не стоит игнорировать проблему производителей хлеба, так как продукция является социально значимой.
Он предупредил о последствиях бездействия правительства, приводя в пример Казахстан, где, по его словам, премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ.
Ранее сообщалось, что украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса
В Молдавии из-за газового кризиса не исключается введение режима чрезвычайного положения, заявил председатель парламента страны, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, объяснив ситуацию «большой политикой».
Гросу заявил, что власти Молдавии готовят шаги по поддержке граждан в случае нового повышения тарифа. Он подчеркнул, что рост цен на газ наблюдается во всем регионе. По его словам, «это большая политика». Гросу подчеркнул, что нужно «быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями», передает ТАСС со ссылкой на R-Live.
Напомним, газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
Танкер с российским СПГ прибыл в Литву
Очередной танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России прибыл в Клайпедский порт, сообщают СМИ.
Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк вечером 11 января и зашел в литовский порт утром 13 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Sputnik Литва».
Согласно сведениям компании-оператора Klaipedos nafta, танкер должен доставить 9,5 тыс. кубометров СПГ.
В начале января Литва получила от России 17 тыс. кубометров российского топлива. Грузы СПГ составляют порядка 10 тыс. кубометров.
В конце декабря в Клайпедский порт прибыл четвертый танкер со сжиженным природным газом из России. До этого Литва получила партию СПГ из России 12 декабря.
Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома".
На Украине заявили о «сговоре» Байдена с Россией по «Северному потоку – 2»
Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по «Северному потоку – 2», считает заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.
Минин пишет в своей авторской колонке, что, на его взгляд, участие Соединенных Штатов в переговорах по гарантиям безопасности с Россией было нужно для «отвода глаз» от содействия американского лидера открытию трубопровода, передает РИА «Новости».
«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях – дымовая завеса, чтоб не дать (повода) обвинить Байдена в «работе на Кремль» из-за блокирования санкций по «Северному потоку – 2», – допустил он.
Автор статьи считает это единственной целесообразной целью переговоров Вашингтона и Москвы.
«Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой», – заключил замглавреда.
Напомним, сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода. Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект о санкциях.
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США с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации вокруг Украины
Американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
«С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины», – заявила Шерман после заседания Совета Россия – НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Россия должна сделать выбор в отношении Украины: путь дипломатии или масштабные последствия.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В российском МИД не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Цена газа в Европе превысила 1100 долларов
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу растет на 10,6%, она поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1121 доллара за тысячу кубометров, или 94,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу «ни под каким видом, ни по каким причинам» не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности и что Москва найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.
Цена на газ в Европе заметно выросла после заявлений Рябкова.
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Эксперт разоблачил фейки о создании Газпромом «напряжения» на рынке Европы
Обвинения в адрес Газпрома и России на тему намеренного создания «напряжения» на европейском энергетическом рынке являются беспочвенными фейками, считает руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.
Малькевич написал в Telegram, что глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль «обвинил Газпром в намеренном создании «напряжения» на европейском энергетическом рынке».
По его словам, «компания могла бы поставлять в Европу больше газа, но не делает этого». Он отметил, что «Газпром выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам (...), но тут же обвинил компанию в том, что она сократила спотовые продажи».
«Глава МЭА все подсчитал: на хранилища Газпрома в Европе приходится половина дефицита газового топлива на континенте, хотя их доля в общих объемах европейских ПХГ не превышает 10%; на сегодняшний день хранилища в Евросоюзе заполнены лишь на 50% по сравнению с обычным уровнем для января в 70%; компания должна на треть увеличить поставки. Причина подобного поведения со стороны российской компании, по мнению Бироля, связана с «обострением геополитической напряженности вокруг Украины». То есть Москва якобы использует газ как политический козырь», – добавил Малькевич.
При этом западные СМИ ссылаются на президента России Владимира Путина, который «заявил в октябре, что возможности для роста поставок есть, но они начнутся, когда Германия выдаст разрешение на запуск «Северного потока – 2».
В связи с этим эксперт провел фактчекинг и пришел к выводу, что обвинения в адрес России и Газпрома «являются вопиюще беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности». Так, в «в2021 году Газпром поставил в Германию по контракту больше 50 млрд куб. м, это почти на 5 млрд куб. м больше, чем в 2020 году». Кроме Германии в числе стран, в которые Газпром уже поставил газа больше, чем за 2020 год, – Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия, Польша.
При этом ряд клиентов, в том числе Франция и Германия, «уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы».
«Обвинения в том, что Газпром является источником энергетического кризиса, равно как и недавние попытки придать этим обвинениям политическую окраску исходят из ошибочного понимания роли компании на европейском газовом рынке. Фактически Газпром обвиняют в том, что он не исполнил функцию гарантирующего поставщика, или «поставщика последней надежды» (supplier of last resort) и своими дополнительными поставками не ликвидировал дисбаланс, возникший на европейском рынке не по его вине», – указал Малькевич.
Однако европейские власти не обращались к Газпрому с предложением взять на себя роль гарантирующего поставщика. Кроме того, «концепция энергобезопасности ЕС за последние годы выдвинула в качестве главной задачи снижение энергозависимости от России, со всеми вытекающими из этого выводами для нас».
Эксперт отмечает, что «неустойчивость нынешнему балансу газа в Европе придает наличие разросшегося сегмента гибкого СПГ, борьба за который с азиатскими покупателями раскрутила маховик цен до астрономических уровней». Также сыграл роль «уход с рынка внутренних производителей, которые ранее оперативно замещали выпадающие из баланса объемы».
«В таких условиях разумной экспортной стратегией компании стала концентрация усилий на исполнении обязательств по портфелю долгосрочных контрактов – задача, с которой Газпром успешно справился. Нет нужды беспокоиться об уровне запасов Газпрома в европейских хранилищах. Россия располагает возможностью удовлетворять запросы европейских покупателей в период пикового спроса. Все мы были свидетелями того, как Западная Европа (руками своих политиков) долгие годы создавала сама себе проблемы в энергетической сфере. Так зачем же обвинять теперь в своих бедах самого надежного поставщика – Газпром?», – задался вопросом Малькевич.
Он отметил, что Газпром является компанией, которая не ушла из Европы, как американские игроки, в поисках сверхприбылей, и которая четко исполняет свои контрактные обязательства по ценам, которые существенно ниже, чем на споте, что дает возможность зарабатывать сверхприбыли европейским партнерам.
Напомним, страны ЕС обвинили Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами.
В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.
Сам Газпром в ответ неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства перед странами ЕС выполнены в полном объеме.
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Сосновский назвал растущие претензии к Газпрому синдромом навязчивым страхов
С наступлением зимы, требования и претензии к Газпрому, а значит и к России, превращаются на западе в синдром навязчивых страхов, выразил мнение эксперт и комментатор политических событий Александр Сосновский.
«Складывается полное ощущение, что с наступлением зимы, требования и претензии к Газпрому, а значит и к России, превращаются на западе в синдром навязчивых страхов. Какие только претензии не придумывают в Европе!», – написал он в своем Telegram-канале.
Сосновский назвал бредовым набором претензии к Газпрому. «Газпром мало поставляет и потому хранилища в Европе полупустые, Россия специально создает дефицит поставок газа, для того чтобы поставить Европу на колени, Газпром внедряет психологическую основу тревожного состояния населения Европы. Подобный бредовый набор звучит в Брюсселе, Берлине, Варшаве и некоторых других европейских городах. Почему же эти вопросы европейцы не задают себе?», – отметил он.
Публицист добавил, что нынешнее тревожное состояние, связанное тем или иным образом с поставками газа – результат интенсивной информационной атаки на Россию, на проект «Северный поток – 2» и, разумеется, на Газпром.
Он подчеркнул, что нельзя «припомнить ни одного случая, когда европейские власти, конкретно Брюссель, обращались к Газпрому с конкретными предложениями или вопросами, связанными с регулированием болезненного для Европы вопроса поставок газа». «Думается, что именно Газпром был бы заинтересован ответить на подобный запрос, причём ответить конкретно, с учетом выгод для каждой из сторон», – добавил Сосновский.
По его мнению, предложения о необходимости решать этот вопрос исходя из экономических целей, не раз звучали от представителей Газпрома и российской власти. «Однако в Европе почему-то решили, что можно требовать от Газпрома увеличение поставок, а с другой стороны поднимать вой по поводу некой псевдозависимости от энергетических ресурсов России. Якобы увеличение мощности, поставок газа, введение в строй СП-2, сделает Европу такой энергозависимой, что суверенность отдельных государств будет нарушена», – заметил он.
Сосновский назвал происходящее «явным информационным вбросом, сделанным на фоне необоснованных требований некоторых государств, начиная с Украины, Польши стран Прибалтики, которые пытаются превратить вопросы энергопоставок в политические выгоды для своих конкретных внутренних целей. «При этом они не стесняются использовать надуманные предлоги для дискредитации Газпрома, а с другой стороны требуют обеспечить их газом на долгие годы вперед», – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что не стоит превращать концепцию энергобезопасности в политический таран, который ставит своей целью давление на Россию и на российский бизнес. «СП-2 проходит необходимую сертификацию в Германии и, судя по высказыванием руководящих политиков этой страны, этот процесс остановить невозможно, а в обозримом будущем Северный поток два получит все необходимые разрешения и сертификации. Этот проект, несомненно, политически, экономически и стратегически выгоден для Европы», – написал он.
По мнению Сосновского, европейцам важно не идти на поводу некоторых стран, которые пытаются торпедировать СП-2, дискредитировать Газпром. «Это опасный процесс, который может привести действительно к серьезному кризису – как энергетическому, так и политическому. Тем не менее в Европе достаточно здоровых сил, которые видят в Газпроме и в России надежного и квалифицированного партнера в вопросах энергопоставок и энергетической безопасности в Европе», – заключил он.
Между тем, как отметил в своем Telegram-канале российский журналист и радиоведущий Армен Гаспарян, поиски виновных в европейском энергокризисе ожидаемо привели западных специалистов в Россию, крайним был назван Газпром. «Ведь это решение можно принять быстро, даже думать не пришлось. Достаточно голословно заявить, что Россия не поставляет нужное количество газа. Вот только на деле все совершенно не так», – написал он.
По мнению журналиста, во-первых, Газпром выполняет все свои контрактные обязательства: в одну только Германию было направлено на 5 млрд кубометров газа больше, чем года назад, превышены поставки и в Италию, Турцию, Болгарию, Данию, Финляндию, Польшу и Сербию.
Также второй реальной причиной Гаспарян назвал рост цен из-за споров с азиатскими покупателями. «А Газпром при этом продает в Европу газ по более дешевым тарифам. И кстати, куда делись внутренние европейские производители? А они ушли с внутреннего рынка в самый непростой для него момент», – подчеркнул он.
По мнению журналиста, в разгар газового кризиса фактически единственным стабильным и выполняющим свои обязательства поставщиком стал Газпром, который те же европейцы выставляют виновным. «И это еще на фоне заявлений о необходимости Европы избавиться от зависимости от российского газа. Причинно-следственные связи, как говорится, вышли из чата», – добавил он.
При этом Гаспарян добавил, что Газпром работает, при том, что приоритетом для компании является обеспечение газом Россию, с чем компания успешно справляется. «И вообще в целом можно отметить, что именно Газпром единственный во всей этой ситуации старается выполнять свои задачи, работать по контрактам и делать все, чтобы не оставить потребителей без газа, пока европейские «коллеги» ищут виновных и занимаются политическими играми», – заключил он.
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