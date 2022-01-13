В Казахстане начали расследование дела о попытке захвата власти экс-главой КНБ

Подсчитана выделенная США на «развитие демократии» в Казахстане сумма

Вашингтон в 2020-2021 годах выделил не менее 9,14 млн долларов на некоммерческие проекты в Казахстане, причем их финансирование осуществлялось по линии связанного с ЦРУ Агентства США по международному развитию (USAID), выяснили СМИ.

Как следует из отчетных документов USAID, большинство проектов Соединенных Штатов в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование, передает RT.

USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют «партнерами».

RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Анализ цифр показал, что только за 2020 год на развитие этих направлений в Казахстане было потрачено 7,2 млн долларов. Полная отчетность за 2021 год еще не обнародована, однако известно, что «траты на гражданское общество» составят не менее 1,94 млн долларов.

В минувшем году самой крупной статьей расходов USAID в Казахстане были траты на «укрепление благоприятной правовой среды» – 800 тыс. долларов. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также «независимости и профессионализма судебной системы». В 2020 году на те же цели было потрачено 115 тыс. долларов.

Второй по объему транш в 2021 году – 400 тыс. долларов – выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других процессах, «направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ».

На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили 150 тыс. долларов (в 2020-м на эти цели потратили 325 тыс. долларов).

Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью 15 млн долларов. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официальная цель – помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и общественные темы, обучение журналистов и оказание им юридической поддержки.

Однако на практике на эти деньги в Средней Азии взращиваются лояльные Западу лидеры мнений, считает доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян: «USAID выделяет деньги на гуманитарные программы, чтобы создать в странах проамериканскую прослойку населения. Они работают целенаправленно с теми лицами, которые затем становятся лидерами общественного мнения: молодыми политиками, журналистами, гражданскими активистами».

USAID, добавил Мирзаян, действует через «мягкую силу» – и действует очень эффективно. Например, так на Украине «через USAID и другие структуры сформировалась прозападная прослойка активистов, которые потом делали «майдан».

«Это, конечно, сыграло роль, потому что там (в Казахстане) воспитывалась прозападная прослойка. Но надо учитывать, что USAID – только один из каналов американского финансирования», – добавил он.

Однако Казахстан вряд ли станет демократичнее благодаря такой политике Вашингтона, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин: «Безусловно, регулярно выделяемые средства на так называемую поддержку демократии на постсоветском пространстве влияют на ситуацию в регионах. Причем ровно в противоположном направлении: сложно назвать демократическими акты мародерства и терроризма, которыми занимаются люди, получающие подобного рода средства».

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. Погибли 164 человека, а сумма ущерба достигла почти 212 млн долларов.

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