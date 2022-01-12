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Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИДе напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действие договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИДе. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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The New York Times заявила о победе Кремля в переговорах между США и Россией
Газета The New York Times назвала переговоры между Россией и США, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за выхода на первый план проблемы расширения НАТО.
Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьезно подготовлены к переговорам, что стало сигналом для России. Отмечается, что даже без уступок со стороны США переговоры можно считать победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, передает Рамблер со ссылкой на публикацию в The New York Times.
Напомним, ранее Москва выдвигала требование сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения вооруженных сил в бывших странах СССР.
В Вашингтоне высказались о готовности начать разговор на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».
Позже глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков оценил уровень подготовки США к переговорам.
На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно позже.
Ранее сообщалось, что российская делегации находилась 9 и 10 января в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
«России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет», – приводит мнение Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, если российское правительство «дестабилизирует ситуацию на Украине», Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить «суровую цену». «Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками и партнерами», – сказала Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений».
«Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», – добавила она. По утверждению Нуланд, США «не хотят использовать» данные меры.
«Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство предприняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с «Северным потоком – 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Посол США заявил о «чрезвычайной ситуации» на границе с Украиной
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
«У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря [Уэнди Шерман] сказала об этом накануне (в Женеве)», – приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные послом США в России в интервью телеканалу «Дождь»* (признан в РФ иноагентом).
Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе «не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда (в Москву) в начале ноября (2021 года)». «Мы считаем это реальной угрозой», – сказал Салливан.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Сенатор: Учения на границе с Украиной не дадут Западу «прихлопнуть» Россию
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«Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они не стесняясь говорят каждый день», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее около трех тысяч российских военных начали учения в граничащих с Украиной областях.
«Мы на своей территории делаем все, что считаем нужным и когда считаем нужным. Запланировали – проводим», – подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его мнению, учения, стартовавшие накануне переговоров между РФ и НАТО, не должны повлиять на атмосферу диалога. «Надо меньше думать о том, как наши действия кто-либо будет интерпретировать. Что нам теперь – остановиться и не дышать? Должны ли мы тогда были отказаться, например, от помощи Казахстану по линии ОДКБ?» – поинтересовался собеседник.
«Мы не третьеразрядное, забившееся в угол создание государственного типа. Мы великая держава. А на Западе с нами могут связать что угодно, хоть солнечное затмение», – с иронией заметил политик.
«Кроме того, когда нам угрожают, как, например, господин Сикорский, мы должны принимать меры, – продолжил он. – И потом, кого из серьезных людей действительно может волновать, что несколько тысяч наших солдат проводят тренировку? Ну и пускай! Мы войну объявили? Наоборот, мы заявляли, и не раз, что не собираемся никуда вторгаться».
Климов также заявил, что обстоятельства вокруг границ России «все хуже и хуже, но не по нашей вине». «Худшее, что мы можем сейчас сделать – повторить ошибку 22 июня 1941 года. Тогда Сталин, опасаясь спровоцировать Гитлера, фактически допустил недостаточную боеготовность наших войск вдоль всей западной границы», – отметил сенатор.
«Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов, кто бы что ни говорил. Времена сейчас такие, что счет идет на секунды. Поверьте, текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса. А отношение у многих стран к этому какое-то детское», – указал он.
«Это необходимо исправить как можно скорее, и переговоры нужны нам, чтобы появилась возможность обоюдно снизить глобальную напряженность», – заключил собеседник.
Накануне пресс-служба Западного военного округа сообщила, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку. Учения стартовали на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах также будут задействованы около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Учения начались после консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, которые Россия и США провели в Женеве 9-10 января, и предшествуют заседанию Совета Россия – НАТО. Переговоры пройдут в Брюсселе сегодня, а 13 января состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, в декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Совфеде высмеяли требования Госдепа прекратить учения вблизи границы Украины
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«Если Нуланд не хочет запомниться в истории только раздачей печенек на Майдане, то ей нужно перестать угрожать России и заняться делом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд пообещала, что Москва заплатит «суровую цену», если «дестабилизирует ситуацию на Украине».
«Меня удивляет уверенность госпожи Нуланд в том, что Россия боится каких-то санкций. Неужели за последние семь лет она не поняла, что это не так?», – задался вопросом первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«А не боится ли госпожа Нуланд, что Россия тоже может принять такие жесткие меры, что американцам будет очень тяжело действовать в мире так, как они позволяют себе сейчас? Угрожать нам – самое последнее дело, и Нуланд надо это понимать, если она хочет, чтобы ее воспринимали серьезно», – добавил собеседник.
Также сенатор ответил на претензии официального представителя Госдепа Неда Прайса, который потребовал прекратить маневры Вооруженных сил России вблизи украинских границ и призвал «вернуть военнослужащих в казармы». «Ну так пускай американцы построят для своих солдат казармы за полярным кругом, отправятся туда и будут себя спокойно чувствовать», – сыронизировал Джабаров.
«Россия проводит маневры там, где считает нужным. Мы не банановая республика, нам ничьи разрешения или рекомендации не нужны. Россия – мощная сверхдержава, которая сама способна принимать решения по части собственного оборонного строительства», – резюмировал он.
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет». По ее словам, если Россия «дестабилизирует ситуацию на Украине», Вашингтон вместе с партнерами «ответит масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее».
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что для прогресса в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности требуется «атмосфера деэскалации». А для этого, по мнению Прайса, российские военные должны прекратить маневры вблизи границ Украины. «Деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», – пояснил он.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
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Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.
Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.
По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
На Украине рассказали об обиде Меркель на Зеленского
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Отношения Украины с Германией ухудшил украинский лидер Владимир Зеленский, обидевший на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.
По его словам, в итоге плохие личные отношения Зеленского и Меркель повлияли на перспективы сотрудничества между странами.
«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала всё возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», – заявил экс-депутат в колонке для издания «Главред».
Он пояснил, что во время нахождения в Берлине Зеленский не пытался наладить связи с представителями социал-демократов и отказался от встречи с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая теперь занимает пост руководителя МИД ФРГ.
Черновол заключил, что в итоге Украина пришла к логичному результату и немцы не намерены поддерживать Киев.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Шарий: Зеленского не позовут на переговоры России и США по Украине
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«В США Зеленского и Кулебу никто ни во что не ставит, поэтому никто их не будет приглашать на совместные переговоры с Россией. Их мнение никому не интересно», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе не обсуждать Украину без ее участия.
«Я думаю, что обещание Блинкена Кулебе – это очередная шутка и попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Лидеры США и России постоянно обсуждают Украину за ее спиной. Кроме того, зачастую после таких обсуждений с Зеленским связывается тот же Блинкен или Нуланд, что говорит о понижении статуса украинского президента до уровня министра», – считает Анатолий Шарий.
«Зеленский делает вид, будто этого не замечает, но это видит весь мир. Абсурд. И очевидно, что в США Зеленского никто ни во что не ставит. Поэтому его не позовут в Женеву или куда-то еще на совместные переговоры. Какой от него толк?» – задается вопросом политик.
«Игроком в украинском вопросе являются Соединенные Штаты, которые используют Украину исключительно как инструмент в своей борьбе с Россией. Хотя, возможно, сейчас им следовало бы больше внимания уделить противостоянию с Китаем», – добавил собеседник.
«А у Зеленского мозгов нет вообще. От него можно ожидать чего-то вроде суицидальной атаки на Донбасс, потому что Россия неоднократно заявляла: силовая попытка Киева вернуть эту территорию обернется катастрофой. Так что всерьез слушать мнение Зеленского и Кулебы в США никто не будет. Их позиция – это гундосить о том, что надо вернуть Крым, а «Северный поток – 2» представляет угрозу Европе. Это полнейшее лицемерие», – заключил Шарий.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что обсуждения по Украине не будут проходить без ее участия.
Отмечается, что «политики выразили общую обеспокоенность» относительно «продолжающегося и ничем не спровоцированного наращивания военного присутствия России внутри и вокруг Украины». Также стороны обсудили итоги консультаций США – Россия в Женеве и дальнейшие шаги в преддверии заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе.
По словам Блинкена, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы нанести огромный ущерб российской экономике, усилить восточный фланг НАТО и увеличить оборонную помощь Украине.
Ранее Кулеба и Блинкен в телефонном разговоре обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России» с учетом предстоящих контактов Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменности евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
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Посол США не счел провальными переговоры с Россией по гарантиям безопасности
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Переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности не были провальными, однако этот провал может наступить, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
«Дискуссия [в Женеве] развернулась вокруг вопросов, некоторые из которых ранее не были охвачены в процессе обсуждения, ведущегося в рамках диалога по стратегической стабильности. Но, как я и сказал, это была продуктивная дискуссия», – передает слова Салливана ТАСС.
Дипломат опроверг утверждение, что переговоры являются провалом. «В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной. Мы считаем, что лучший способ добиться этого – непубличные дискуссии, наподобие вчерашних», – сказал дипломат в интервью.
При этом посол заявил, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен. «Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор», – напомнил он.
Россия и США 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Парламентский телеканал Украины разместил фото спикера с пометкой о смерти
Телеканал украинского парламента «Рада» в эфире разместил фотографию спикера Руслана Стефанчука с подписью «внезапно умер».
В это время сообщалось о смерти председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли. Ошибку зрители заместили во время трансляции 11 января.
Во время цитирования заявления Стефанчука, в котором тот выражал соболезнования в связи со смертью главы Европарламента, телеканал разместил крупным планом фотографию спикера Верховной рады, передает ТАСС.
Напомним, Давида Сассоли госпитализировали 10 января в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Умер глава Европарламента ночью 11 января.
В декабре 65-летний Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП. Срок его мандата истекал в январе.
США заявили о невозможности возврата НАТО к границам 1997 года
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НАТО не намерена откатываться к границам 1997 года, не откажется альянс и от политики «открытых дверей» заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», – приводит РИА «Новости» ответ постпреда на вопрос об отношении к требованиям России «отправляться на рубежи 1997 года».
Смит добавила, что ни один член альянса не готов и к отказу от политики «открытых дверей».
До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.
Ранее Россия на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности «разжевала» США свои предложения, чтобы не было каких-то недопониманий.
Напомним, 1 декабря 2021 года президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В том же месяце МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Посол Антонов обвинил американских чиновников в подрыве переговоров с Россией
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Американские чиновники сводят на нет переговоры с Москвой; Россия категорически отвергает провокационные заявления с их стороны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что Москва категорически отвергает «провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой», говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
Он посоветовал замгоссекретарю Виктории Нуланд, которая возложила на Москву ответственность за напряжение вокруг Украины, быть аккуратнее во фразеологии в момент переговоров.
«Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе (...) Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок», – подчеркнул посол.
Он напомнил, что Россия четко и ясно обозначила свои приоритеты: «Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения. Мы – за разрядку напряженности. За создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества».
Антонов подчеркнул, что «обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах».
«Любой маломальский, даже начинающий, эксперт знает об основах дипломатической работы», – заключил дипломат.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла власти США своими некомпетентными заявлениями.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
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Песков оценил возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Любое расширение НАТО представляет угрозу для России, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс.
«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО – это не институт развития. И НАТО – это инструмент конфронтации. Он, альянс, так задумывался, он так проектировался. Он так был реализован и он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января.
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Глава МИД Украины усомнился в гарантиях Запада России о нерасширении НАТО на восток
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны Запада не дадут России юридических гарантий нерасширения НАТО на восток в будущем. Такое мнение он высказал в комментарии изданию «РБК-Украина».
«Коллективный Запад не пойдет на предоставление России «юридических гарантий» о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением», – передает его слова ТАСС.
По словам Кулебы, вопрос о членстве Украины в НАТО является «красной линией», которую не пересекут ни Киев, ни его партнеры.
Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что сейчас еще рано комментировать ход переговоров о гарантиях безопасности, поскольку они еще не завершены. «В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых гарантиях безопасности, чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования», – сказал Кулеба.
По мнению министра, Россия получила в Женеве сигнал о том, что «не будет никаких договоренностей по Украине без Украины».
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.