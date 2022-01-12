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Гинцбург назвал сроки адаптации «Спутника V» под «омикрон»
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Адаптация российский вакцины «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире России-24.
По его словам, вопрос необходимости адаптации «Спутника V» к «омикрону» будет решен через две недели. Ученый уточнил, что образец «Спутника V», который будет работать против «омикрона», почти готов, передает ТАСС.
При этом Гинцбург отметил, что «Спутник V» гораздо лучше других вакцин может противостоять изменчивости коронавируса.
Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Ранее Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.
Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Невролог назвал возможные осложнения после «омикрона»
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Поскольку «омикрон» – это тот же коронавирус, просто имеющий иные мутации, то осложнения у переболевших, скорее всего будут, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на фоне распространения штамма «омикрон» в конце января – начале февраля в России ожидается значительный подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, наиболее эффективным способом избежать вирус является ревакцинация спустя полгода, согласно действующим рекомендациям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаются меры по подготовке российской системы здравоохранения к возможной очередной волне коронавируса на фоне «омикрона».
«По «омикрону» у нас пока очень мало информации, поэтому сказать, насколько он опасен и какие оставляет после себя последствия, сложно. Заболевания этим штаммом пока немногочисленные. Но я думаю, что, поскольку это тот же вирус, просто имеющий иные мутации, то какие-то осложнения, скорее всего, будут. Но какие именно, сказать пока сложно, потому что мы не имеем фактических материалов», – говорит Мартынов.
Он подчеркивает, что в сравнении с другими штаммами, «омикрон», например, в меньшей степени затрагивает легкие человека, что доказали американские и японские ученые, а также заболевшие реже жалуются на потерю вкуса и обоняния, однако насчет того, как поражается головной мозг или периферическая нервная система – убедительных и надежных данных пока нет. Выявить реальные последствия нового штамма, по словам специалиста, удастся не раньше, чем через 2–3 месяца. Причем наиболее важны данные, которые получены не из Южной Африки, где «омикрон» был впервые обнаружен, а из таких стран, как США, Канада, Европа, Япония и Россия.
«В целом, как и во всем мире, самые частые серьезные неврологические осложнения, которые возникают при COVID-19, это в первую очередь поражение головного мозга, зачастую сосудистого характера вследствие того, что вирус SARS-CoV-2 поражает в том числе эндотелий системы микроциркуляции головного мозга. Поэтому могут быть разные осложнения в виде инсультов (геморрагических и ишемических), которые ухудшают течение инфекции», – рассказывает невролог.
Также могут возникнуть инфекционно-воспалительные поражения центральной нервной системы в виде менингоэнцефалитов, продолжает врач. Кроме того, как во время острой стадии, так и на выходе из острой стадии заболевания могут возникнуть аутоиммунные поражения периферической нервной системы, например, синдром Гийена-Барре. Однако, насколько часто подобные осложнения будут встречаться у заболевших «омикроном», пока сказать сложно.
«Причем такие осложнения необязательно проявляются у тех, кто болел тяжело. Иногда пациент может переболеть в легкой форме или асимптомно. Например, есть положительный ПЦР-тест и практически нет никаких симптомов, а через 2 недели или позже у него возникают осложнения. Но чаще, конечно, эти осложнения возникают у тех, кто переболевает с клиническими проявлениями», – делится Мартынов.
Лучшей защитой от коронавируса и всех его штаммов, по мнению специалиста, по-прежнему остается вакцинация. Более того, он обратил внимание на то, что на сегодняшний день опыт других стран, а также России доказал, что ревакцинация усиливает эффект защиты, поэтому она также необходима сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
Собянин: В Москве число заразившихся омикроном» быстро нарастает
Власти Москвы отмечают значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны, заявил мэр столицы Сергей Собянин а заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», это количество, процент достаточно быстро нарастает», – цитирует ТАСС Собянина.
Он также отметил, что количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Москве быстро увеличивается, в течение 7-10 дней в столице ожидается значительный рост заболеваемости.
«Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма «омикрон». В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», – отметил мэр.
Собянин предупредил, что Москва может столкнуться с более критической ситуацией с коронавирусом, чем в предыдущие волны заболеваемости.
«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеемся на лучшее, но готовиться к любому развитию события», – заявил градоначальник.
Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля.
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Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за вечеринки в разгар пандемии
Британский премьер Борис Джонсон может стать фигурантом расследования из-за вечеринки, которая могла проходить в мае 2020 года в его резиденции на Даунинг-стрит, сообщают СМИ.
«Полицейское управление Лондона в курсе широко растиражированных сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло иметь место на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, и находится на связи с секретариатом кабинета министров», – сообщили в Скотленд-Ярде, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Ранее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, его разослали порядка 100 адресатам от помощника Джонсона Мартина Рейнольдса в мае 2020 года, когда в стране действовал общенациональный карантин.
Отмечается, что получателям предлагалось воспользоваться «прекрасной погодой и собраться за бокалом» в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на вечеринке было 30 человек, в том числе сам Джонсон и его супруга. В тот момент такие собрания были запрещены.
Путин дал две недели на подготовку к новому витку пандемии
Необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь –это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе и в страны со сложной эпидобстановкой.
По его словам, необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинированная на фоне возможной новой волны эпидемии. Также глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений, чтобы быть готовыми к новому витку пандемии.
«Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время», – подчеркнул президент.
Также Путин поручил правительству активнее заняться вопросом углубленной диспансеризации жителей России, переболевших коронавирусом.
«У нас в прошлом году планировали почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры (диспансеризацию), помочь им восстанавливать здоровье. А прошло сколько? Меньше двух млн. Поэтому нужно к этому не то что вернуться, а заняться этим поактивнее», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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Путин спрогнозировал новые вспышки коронавируса в России
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Новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, в США и европейских странах зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом. Инфекция не оставляет в покое весь мир, добавил он.
Также глава государства выразил благодарность ЮАР за допуск российских специалистов для изучения штамма «омикрон».
«Мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в ЮАР. Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки (Сирила Рамафосу) и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», – сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России может ухудшиться после новогодних праздников.
Накануне Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
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Стало известно о дефиците антидепрессантов в России на фоне пандемии
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Из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии COVID-19 крупные аптечные сети России сообщили о перебоях с поставками одного из самых популярных антидепрессантов с действующим веществом сертралин.
«В последнее время, в связи с пандемией COVID-19, отмечается значительный рост спроса на препарат «Золофт» в различных странах. Вследствие этого происходят задержки поставок препарата, в том числе в Россию», – цитирует «РБК» источника в американской компании Viatris, которая выпускает лекарственное средство.
«Те цифры, которые мы видим по продажам в розницу, – это остатки препарата, последние упаковки. Дефицит начался с регионов, где отмечено наибольшее потребление: Москва и Центральная Россия, но в скором времени он дойдет до дальних регионов», – сказал гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
«Квоты препарата на поставки в Россию могут быть сокращены из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии. Так как дефицит есть и по другим группам антидепрессантов», – заявили в компании-дистрибьюторе «Пульс».
Действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), однако, по данным DSM Group, в госсегменте участвует лишь незначительная часть препарата – менее 10% от общего объема.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии. По ее словам, в пессимистичном варианте число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных цифр.
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Джокович ответил на обвинения в обмане при въезде в Австралию
Сербский теннисист Новак Джокович пояснил ситуацию с положительным тестом на коронавирус и ложной информацией в декларации при въезде в Австралию.
Джокович сообщил в Instagram, что 16 декабря сделал экспресс-тест на коронавирус после посещения баскетбольного матча двумя днями ранее. Он оказался отрицательным. В тот же день теннисист сдал ПЦР-тест. 17 декабря серб посетил мероприятие в Белграде, во время которого вручил награды детям. Перед ним он тоже сдал экспресс-тест.
По словам Джоковича, только после мероприятия он получил положительный результат ПЦР-теста, сданного 16 декабря. 18 декабря теннисист дал интервью изданию L'Equipe. Он признался, что допустил ошибку, не отказав журналистам.
По поводу неправильных данных в декларации при въезде в Австралию серб заявил, что ошибку допустил его агент. Она была не намеренной. Позже команда Джоковича предоставила всю дополнительную информацию австралийским властям.
«Всю появившуюся дезинформацию нужно исправить, чтобы снизить беспокойство по поводу моего приезда в Австралию. Эти моменты причиняют боль и тревогу моей семье. Я просто хочу иметь возможность бороться с лучшими теннисистами мира. Для меня всегда честь выступать на Australian Open», – заявил спортсмен.
Ранее сообщалось, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы за предоставление ложной информацию при въезде в Австралию.
Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев. Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.
Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.
Попова: «Омикрон» зафиксирован в 13 регионах России
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Случаи [заражения омикрон-штаммом] зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь в Москве, Московской области. Также это Ростовская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», – цитирует ТАСС Попову.
По ее словам, число случаев заражения штаммом «омикрон» в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.
«49 случаев – из двух очагов, которые мы зарегистрировали в двух студенческих общежитиях в регионах РФ. На сегодняшний день очаги закрыты, все выздоровели, вылечены, но количество пострадавших в каждом из очагов было достаточно большим», – заявила глава Роспотребнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о значительном числе заразившихся «омикроном» в Москве
По данным на 11 января за сутки в России выявлено 17 525 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания.
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В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране
Доля зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» в России уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Сейчас все-таки доля «омикрона» достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране», – сказал Хафизов в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Отмечается, что не все случаи «омикрона» в России завозные.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
У половины хоккейной команды «Металлург» выявлен коронавирус
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и хельсинкским «Йокеритом» отменен в связи с болезнью российских хоккеистов, сообщает пресс-служба лиги.
Игра «Металлург» – «Йокерит» должна была пройти 13 января. Решение об отмене принято из-за девяти случаев заражения коронавирусом среди игроков «Металлурга», также зафиксировано два заражения у представителей клуба, передает ТАСС.
Этот матч стал 15-й игрой, отмененной из-за вспышек коронавируса в клубах. «Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 48 матчах. «Йокерит» идет четвертым на Западе, имея в активе 62 очка после 46 встреч.
Ранее хоккеисты «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом. Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матч регулярного чемпионата между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» из-за 26 положительных тестов на COVID-19
Находящемуся в «Коммунарке» Куравлеву поставили диагноз
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Актер Леонид Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких», наличие коронавируса у артиста не подтвердилось, сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.
«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», COVID не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», – передает РИА «Новости» ее слова.
Гущина сказала, что «это очень грустная новость». «Мы очень его любим, и просто хотели бы ему пожелать здоровья, потому что он один из самых талантливых артистов России», – добавила она.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
Напомним, 10 января Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.
Хоккеисты и тренеры «Спартака» заразились коронавирусом
В московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» десять игроков заразились коронавирусом, сообщила пресс-служба команды.
Коронавирус также выявлен у трех тренеров московского клуба, передает ТАСС.
В четверг «Спартак» должен провести гостевой матч регулярного чемпионата против московского «Динамо». Об изменениях в графике игр команды будет сообщено позднее.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 48 матчах.
Ранее коронавирус выявили у половины хоккейной команды магнитогорского «Металлурга». Днем ранее коронавирусом заразились 26 хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева». В прошлую пятницу результаты тестов на коронавирус дали положительные результаты у трех игроков и двух тренеров московского хоккейного клуба ЦСКА.
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В штате Нью-Джерси ввели режим ЧС из-за штамма «омикрон»
Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи ввел режим ЧС в связи с ростом числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон», сообщили в администрации штата.
«COVID-19 остается значительной угрозой для нашего штата, и мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне [заболеваемости], вызванной омикрон-вариантом», – приводит ТАСС слова губернатора, которого цитирует пресс-служба.
Как ожидается, объявление режима ЧС позволит штату лучше использовать свои ресурсы для вакцинации, тестирования и привлечения дополнительного медицинского персонала. Режим ЧС будет действовать 30 дней, если за это время власти не решат его продлить.
Напомним, в понедельник число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек. По оценке Университета Джонса Хопкинса, к среде число инфицированных в США достигло 61,5 млн человек, 839,5 тыс. заразившихся умерли. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.
В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря минувшего года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».
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В России за сутки выявили 17,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 17946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 17946 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 702 150 заболевших в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4008, Санкт-Петербурге – 1659, Московской области – 1238.
Также за сутки зафиксировано 745 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 318 432 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек, всего выздоровели 9 758 364 человека.
Накануне, 11 января, в России выявили 17525 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 421.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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