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В США умер 99-летний правнук Льва Толстого
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В Соединенных Штатах умер правнук русского писателя Льва Толстого Сергей Толстой, ему было 99 лет, он скончался в штате Мэриленд.
Сергей Толстой умер в хосписном центре в пригороде Вашингтона Бетесде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
У правнука писателя были проблемы с сердцем, нарушения глотания, проблемы со слухом и зрением. Он также мог перенести инсульт.
Большую часть жизни Сергей Толстой прожил в Европе, «преимущественно играя в азартные игры», указало издание. Он переехал под Вашингтон к концу 1960-х годов. Мужчина регулярно делал ставки на лошадей и проигрывал, отметила газета.
В 2010 году он заявил изданию, что «многие богатые дамы» хотели выйти за него замуж и «стать графиней Толстой». «Сейчас уже слишком поздно, но я мог бы стать миллионером», – говорил Толстой.
В поздний период жизни Сергей Толстой периодически приезжал на встречи с родственниками из семейства Толстых в Ясной Поляне.
Российский миротворец рассказал об отношении казахстанцев
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Российские военнослужащие из Коллективных миротворческих сил ОДКБ вынуждены отказывать казахстанцам, которые хотят с ними поговорить и сфотографироваться: это запрещено, сообщил командир подразделения.
«Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться и вести диалоги с местным населением», – передает РИА «Новости» слова командира подразделения, охраняющего отделение «Казахтелекома» в Алма-Ате.
Он рассказал, что перед его подразделением стоит задача не допустить проникновения незаконных вооруженных формирований, а также групп мародеров, которые могли бы нанести ущерб зданию и персоналу. «Мирное население относится положительно, всячески помогает, на все просьбы откликается, все необходимые наши команды и просьбы выполняет», –рассказал командир.
Он добавил, что ощущения от пребывания в Казахстане и участия в миротворческой миссии у него «стандартные», так как бойцы подготовлены к таким мероприятиям и просто выполняют свои обязанности.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в республике пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.
Также Токаев подчеркнул, что над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. При этом, по его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана не смог увидеть критическую угрозу нацбезопасности.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки по решению руководства республики, заявил.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.
Захарова ответила экс-главе МИД Польши на угрозу «дать по яйцам» России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обещание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИДа Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».
«Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИДа Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что слова Сикорского стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО «представляет из себя геополитический проект по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора».
«Россия – женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», – заявила дипломат.
Ранее глава МИД Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР. Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.
«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. По этому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», – заявил Сикорский.
Накануне профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал, что политика сдерживания России представляет собой не более чем попытку спрятать страх перед «российской угрозой».
Захарова указала на ущерб США от некомпетентности Псаки
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла власти США своими некомпетентными заявлениями, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Россия 1».
«Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», – передает ее слова РИА «Новости».
Захарова прокомментировала также переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Работа продолжается, она будет продолжена завтра, мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги», – сказала дипломат.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании.
The New York Times заявила о победе Кремля в переговорах между США и Россией
Газета The New York Times назвала переговоры между Россией и США, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за выхода на первый план проблемы расширения НАТО.
Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьезно подготовлены к переговорам, что стало сигналом для России. Отмечается, что даже без уступок со стороны США переговоры можно считать победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, передает Рамблер со ссылкой на публикацию в The New York Times.
Напомним, ранее Москва выдвигала требование сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения вооруженных сил в бывших странах СССР.
В Вашингтоне высказались о готовности начать разговор на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».
Позже глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков оценил уровень подготовки США к переговорам.
На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно позже.
Ранее сообщалось, что российская делегации находилась 9 и 10 января в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
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«США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.
В российском МИД напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.
«США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИД. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом, неэффективны и ведут к еще большим проблемам».
В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.
«Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.
Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».
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МГУ: Девятилетняя студентка Теплякова сдала только один экзамен из четырех
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В пресс-службе МГУ сообщили, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова сдала один экзамен из четырех, а потом перестала выходить на связь.
По данным пресс-службы, не идут на контакт и ее родители. За первый экзамен студентка получила неуд, а оценку за второй в вузе уточнять не стали, но отметили, что она его сдала. Теплякова учится в МГУ по индивидуальному плану, который для нее разработали родители, но с 24 декабря перестала посещать сессию.
«Скоро у студентов начнутся каникулы, после них уже назначаются сроки для пересдачи сессии. У нее еще будет много попыток», – добавили в пресс-службе психологического факультета МГУ, передает телеканал «RT на русском».
По данным издания, Алиса сдала только русский язык и получила тройку, а введение в психологию сдать не смогла. Cобеседник добавил, что на занятиях она появлялась только два раза в начале сентября и иногда в Zoom.
Ранее сообщалось, что отец студентки резко ответил на сообщение вуза о пропуске сессии.
Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.
Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.
После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец».
Россия начала учения в граничащих с Украиной областях
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Подразделения Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба ЗВО.
«Около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Военные отрабатывают боевое слаживание и осваивают новые методы и тактику боевых задач. Большой упор будет сделан на отработку упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организацию маршей при активном воздействии противника, а также оборудование опорных пунктов.
Как сообщили в пресс-службе, завершат маневры проведением ученого боя с боевой стрельбой. Бронемашины БМП-2 и танки Т-72Б3 поразят мишени, имитирующие технику на дальностях до 1,2 тыс. метров.
Всего задействуют около 3 тыс. военных, около 300 единиц военной техники, а том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.
В Москве выдали первый паспорт «негражданина»
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Первый человек получил временное удостоверение личности в Москве, сообщила член ОНК Москвы и СПЧ Ева Меркачева.
«Первым человеком в Москве, который получил зеленый «паспорт негражданина» – временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», – цитирует Меркачеву РИА «Новости».
Она добавила, что, по рассказу самого мужчины, родился он в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу мужчина не ходил. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», - привела слова мужчины правозащитница.
Закон о выдаче лицам без гражданства, временно находящихся в России, удостоверений личности был подписан президентом в феврале 2021 года. Удостоверение позволяет работать без оформления разрешительных документов. Временное удостоверение выдается на десять лет.
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
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Телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта, сообщили СМИ.
«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли», – говорится в телеграм-канале радиостанции «Вести FM».
Представитель посольства России в Доминикане Алина Иванова подтвердила смерть журналиста. Причину смерти она не озвучила, однако отметила, что о покушении на телеведущего речи не идет, передает «Пятый канал».
«Сегодня скоропостижно скончался Михаил Зеленский в Доминиканской Республике. Мы находимся в контакте с доминиканскими властями. Сейчас пока выясняются все обстоятельства, но версию о насильственной смерти в России опровергают», – заявила пресс-секретарь посольства.
Ранее о смерти 46-летнего журналиста сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.
Зеленский вел программу «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».
Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».
Нуланд предложила России «суровый выбор» по Украине
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит «суровый» выбор – путь дипломатии либо масштабные последствия.
«России предстоит сделать суровый выбор – избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет», – приводит мнение Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, если российское правительство «дестабилизирует ситуацию на Украине», Соединенные Штаты готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить «суровую цену». «Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее», – приводит слова Нуланд ТАСС.
Заместитель госсекретаря заверила, что между США и их союзниками, в том числе Германией, нет разногласий в вопросе об антироссийских санкциях, которые они якобы могут ввести. «Мы вполне уверены в консультациях, которые ведем с союзниками и партнерами», – сказала Нуланд. По ее словам, между сторонами есть «общее понимание относительно действенных мер в финансовой сфере», а также «экспортных ограничений».
«Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», – добавила она. По утверждению Нуланд, США «не хотят использовать» данные меры.
«Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство предприняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством относительно того, что произойдет с «Северным потоком – 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Стало известно о «твердолобой» позиции США по Украине в НАТО
США сохраняют твердолобую позицию по Украине и не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО, сообщил источник в кругах, близких к переговорам.
Источник рассказал, что «из сопряженных аспектов можно отметить их (США) твердолобую позицию по Украине, мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», передает РИА «Новости».
Он указал, что Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, подчеркнув, что именно в США принимают такие решения.
Ранее данный источник заявил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны.
Напомним, Россия «разжевала» США свои предложения по безопасности в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины, призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
1 января президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
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ДНР начала поставки колбасы в Россию
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Енакиевский мясокомбинат начал экспорт колбасных изделий в Российскую Федерацию, сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой народной республики (ДНР).
«Первая партия колбасных изделий из Донецкой народной республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что комбинат отправил 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий «для реализации в Ростовскую область».
ООО «Енакиевский мясокомбинат» основано в 2014 году и специализируется на производстве сосисок и сарделек, вареных колбас, копченостей, сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас.
Напомним, что экспорт колбасных изделий стал возможным благодаря указу президента Российской Федерации, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.
Россия «разжевала» США предложения по безопасности
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Россия на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности «разжевала» США свои предложения, чтобы не было каких-то недопониманий, заявил источник в кругах, близких к переговорам.
«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, России нужен конкретный ответ на ее озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО.
«Всякие увиливания нам не интересны», – подчеркнул собеседник агентства.
«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», – добавил источник.
Напомним, 1 декабря 2021 года президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В том же месяце МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Попова: Число новых случаев заражения COVID в сутки может достигнуть шестизначных значений
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты дают различные прогнозы по поводу развития пандемии коронавируса.
«Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и оптимистичные, и пессимистичные. И то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев до шестизначных цифр на территории России», – цитирует ее RT.
По ее словам, ухудшение ситуации может быть при неблагоприятном развитии и при несоблюдении требований ведомства.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко опроверг миф о нетяжелом течении «омикрона».
Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 13 регионах России, число заболевших за новогодние праздники выросло втрое, заявила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
В ВОЗ сообщили, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть–восемь недель.
Посол США заявил о «чрезвычайной ситуации» на границе с Украиной
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» российских войск к границе с Украиной создает в Вашингтоне ощущение чрезвычайной ситуации.
«У нас есть острая проблема в Украине, ситуация обостряется массированным стягиванием российских военных сил к границе с Украиной. У США это создает ощущение чрезвычайной ситуации. И вы слышали, как госсекретарь [Энтони] Блинкен говорит о необходимости деэскалации, и заместитель госсекретаря [Уэнди Шерман] сказала об этом накануне (в Женеве)», – приводит РИА «Новости» слова Салливана, сказанные послом США в России в интервью телеканалу «Дождь»* (признан в РФ иноагентом).
Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе «не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Бернс приезжал сюда (в Москву) в начале ноября (2021 года)». «Мы считаем это реальной угрозой», – сказал Салливан.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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