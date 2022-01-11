Песков оценил переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США

Политолог указал на ключевой момент в переговорах между Россией и Западом

«Ключевые вопросы будут обсуждаться на заседании Совета Россия – НАТО. Если там удастся найти формулу, позволяющую США и альянсу сохранить лицо и при этом подтвердить нерасширение НАТО, то это будет успех», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги консультации России и США по гарантиям безопасности в Женеве.

«Американцы хорошо подготовились к этой встрече, заняв достаточно последовательную позицию. Они изначально ставили вопрос таким образом, что обсуждать проблемы, касающиеся Украины, нельзя без участия Киева, а обсуждать вопрос о нерасширении НАТО на восток нельзя без участия членов альянса. Поэтому они попытались главное внимание переключить на двустороннюю повестку», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, в этой сфере действительно наметились определенные точки соприкосновения. «В частности, это касается вопроса о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, то есть фактического возвращения к Договору РСМД, и, может быть, каких-то аспектов военно-технического сотрудничества США и Украины», – пояснил эксперт.

«Но основные российские требования касаются общеевропейской безопасности – нерасширения НАТО и отвода американских сил и вооружений с территории стран бывшего Советского Союза, – указал политолог. – Эти вопросы, по всей видимости, переносятся на заседание Совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января. Понятно, что американская точка зрения здесь определяющая, но формально американцы сделали все для них правильно, решив не обсуждать за спиной своих партнеров болезненные вопросы».

«Российская позиция по гарантиям безопасности сформулирована весьма жестко. Сейчас важно понять, является ли эта жесткость тактикой, ставящей целью вынудить партнеров пойти на серьезное обсуждение наших требований, или стратегией, где наша дипломатия действует по принципу «все или ничего», – отметил собеседник. – Пока это не очень понятно, ведь дипломатия предполагает определенную гибкость и в какой-то мере даже отказ от изначальных требований с тем, чтобы найти возможный компромисс. Так что предстоящие переговоры с НАТО будут, пожалуй, самым главным индикатором успеха или провала российско-американского диалога».

«Первым признаком провала может быть отсутствие договоренностей о полноценном возобновлении работы Совета Россия – НАТО, поскольку без этих линий коммуникации вести переговоры очень трудно. Другим признаком может быть формально-протокольный характер последующей встречи России с представителями ОБСЕ, поскольку этот механизм просто не сможет нормально работать, если не будет достигнута договоренность между Москвой и НАТО», – предполагает Кортунов.

«Политика – это искусство возможного. США не могут, условно говоря, расписаться кровью и дать обязательства России в том, что НАТО больше не будет расширяться. Тем более, что следующий президент может легко отказаться от данных Байденом обещаний. Так что это действительно трудная задача», – отметил эксперт.

«Но, с другой стороны, все понимают, что Украину принимать в альянс тоже никто не хочет. Поэтому если здесь можно найти какую-то взаимоприемлемую формулу, которая позволит США и Североатлантическому альянсу сохранить лицо и при этом подтвердить то, что расширения не произойдет, то можно считать это успехом. Если же такую формулу найти не удастся, то дело плохо – это утянет за собой все остальные вопросы нашего возможного сотрудничества», – заключил Кортунов.

В понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности заявила, что власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО.

«Мы были тверды, возражая на предложения [России] о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», – приводит слова американского дипломата ТАСС.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем.

Ранее замглавы Рябков утверждал, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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