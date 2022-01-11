В США допустили возможность признания Крыма российским

Политолог Стивен Сабо заявил в колонке для National Interest, что итогом переговоров России и Запада может стать международное признание суверенитета Москвы над Крымом.

Эксперт напомнил об истории послевоенной Европы, когда США и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. По его мнению, таким же путем можно решить напряжение вокруг Украины.

«США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны», – приводит слова Сабо РИА «Новости».

Политолог уточнил, что в соглашении могут затронуть вопрос размещенных в Европе войск и вооружений договаривающихся сторон. Кроме того, переговоры могут привести к изменению международно признанных политических границ Украины.

«В результате сделки Донбасс, для Украины практически потерянный, сможет войти в состав Российской Федерации. Крым тоже останется частью России. Украина же сможет сосредоточиться на построении собственной политической и экономической системы», – заключил Сабо.

Эксперт также назвал крупной стратегической ошибкой обещание НАТО о членстве Украины в альянсе, данное Киеву в 2008 году. Напоминая о недавнем уходе США из Афганистана, сопровождавшегося наступлением талибов и падением союзного Вашингтону правительства, Сабо высказал мнение, что «Америке не нужен еще один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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