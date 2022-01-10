Психотерапевт указал три условия легкого возвращения в работу после праздников

Чтобы мягко влиться в рабочий режим после продолжительных новогодних праздников, следует зарядить себя положительными эмоциями по отношению к работе, соскучиться по ней и сразу начать рабочий процесс в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

После продолжительных новогодних каникул многим нередко сложно внедриться в работу. С одной стороны, за праздничные дни человек успел отдохнуть, набрался новых сил, с другой – резкое вступление в работу может вызвать стресс и снизить амбиции. Однако всего этого можно избежать, если следовать трем главным правилам.

«В первую очередь надо понимать, что эмоции, связанные с выходом на работу после столь длительного отсутствия, очень схожи с тем, как мы выходим на работу после отпуска. Поэтому надо стараться испытывать положительные эмоции по отношению к работе. То есть в принципе нужно соскучиться по работе, коллегам, должно присутствовать желание опять войти в рабочий ритм. По-другому говоря, должно надоесть отдыхать», – говорит Файнзильберг.

Во-вторых, продолжает специалист, на успешный выход после отдыха на работу существенно влияет наличие «корней привязанности к работе». То есть чем больше у человека друзей, единомышленников, которые активно интересуются тем, чем он занимается, тем легче ему войти в обычный рабочий ритм.

«Чем больше у человека круг общения, тем он более устойчив к различным стрессовым событиям. Чем больше человек общается, чем больше увлечен своим делом, тем легче ему переходить с рельсов отдыха на рельсы трудовой деятельности», – рассказывает психотерапевт. Причем самым положительным показателем является наличие у человека разных кругов общения, уверяет врач.

«В-третьих, положительным аспектом является, когда человек соскучился по работе и у него возникает желание пообщаться с коллегами по своей специальности, начать трудовую деятельность. Хорошо, если он сразу полностью окунается в профессиональную деятельность, так гораздо легче пережить момент перехода от отдыха к работе. Например, в воду мы ныряем, чтобы переход от теплого воздуха в водяную прохладную среду не был мучительным. Если окунуться сразу, возникает масса положительных эмоций. С работой после отпуска точно так же», – считает Файнзильберг.

Специалист подчеркивает, что не стоит переживать, что за первые дни после продолжительных новогодних выходных человек устанет и у него снизятся амбиции, поскольку это нормально, когда в начале недели человек заряжен на трудовую деятельность, а к пятнице работает чуть медленнее. Это сравнимо с концентрацией студентов в университете: доказано, что в первые часы учащиеся более внимательны и сконцентрированы, в то время как к последним парам становятся чуть более рассредоточенными.