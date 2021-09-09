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«Яндекс» заявил об отражении крупнейшей за всю историю интернета кибератаки
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Компания «Яндекс» смогла отразить крупнейшую DDoS-атаку: она измерялась более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду): в компании назвали это самой крупной атакой за всю историю интернета.
«Это лишь одна из множества атак, направленных не только на «Яндекс», но и на многие другие компании в мире. Атаки продолжаются уже несколько недель, их масштабы беспрецедентны, а их источник – новый ботнет, о котором пока мало что известно», – сообщается в блоге компании на «Хабре».
Для ботнета придумали название Meris, что по-латышски означает «чума».
«В последние пару недель все мы стали свидетелями разрушительных DDoS-атак в Новой Зеландии, США и России. Все эти атаки мы ассоциируем с ботнетом Meris. В настоящий момент он может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку. Главный признак ботнета – чудовищный показатель RPS», – описали его в «Яндексе».
Ранее сообщалось, что «Яндекс» подвергся крупнейшей за всю историю Рунета кибератаке.
Боец Емельяненко появился перед поединком в футболке с «цитатой» Лаврова
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Накануне боя с блогером Артемом Тарасовым российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с «цитатой», которую приписывают главе МИД России Сергею Лаврову.
«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!» – написал он в своем Instagram. На фото Емельяненко одет в футболку, на которую нанесены слова, приписываемые Лаврову: «Who are you to f***ing lecture me?». Их можно перевести как: «Кто ты, ***, такой, чтобы мне лекции читать?».
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В 2008 году лондонские СМИ обвинили главу МИД России в использовании нецензурной лексики при разговоре с британским министром Дэвидом Милибэндом. Сам Лавров категорически отверг обвинения в том, что он якобы использовал ненормативную лексику, сообщают «Вести».
Тогда, по словам Лаврова, «в ходе разговора Дэвид Милибэнд возлагал исключительно на Россию вину за произошедшее в Южной Осетии в ночь на 8 августа. Милибэнд не только отказывался признать факт нападения грузинской армии на спящий Цхинвал, но и всячески выгораживал Саакашвили как большого демократа». «Дабы ознакомить Милибэнда с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мною наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучала как «факинг лунатик», – объяснил глава российского МИД.
«Вот, собственно, и все, - сказал министр. - Это была цитата, которая преследовала цель доказать британскому министру альтернативные взгляды на фигуру нынешнего президента Грузии. Все остальное из поведанного на блоге «Дейли телеграф» оставлю на совести анонимных инсайдеров».
Бой между Емельяненко и Тарасовым запланирован на турнире промоушена «Наше Дело» 18 сентября. Емельяненко высоко оценил свои шансы на победу, сообщает «Матч ТВ», Тарасов уже провел два боксерских поединка, уступив Михаилу Кокляеву и Тайсону Дижону.
Главный нарколог Москвы объяснил вред пива для мужчин
Пиво особенно вредно для мужчин, поскольку содержит фермент, схожий с эстрогенами, заявил главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.
«Пиво для мужчин очень вредно, оно гендерно очень опасно. А у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность – у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности. Алкоголь для женщин максимально опасен», – цитирует нарколога РИА «Новости».
По его словам, пиво опасно для мужчин тем, что в нем содержится фермент, схожий с женскими гормонами – эстрогенами.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина отмечала, что в любом пиве есть два очень вредных компонента – высокий гликемический индекс и алкоголь.
При этом пиво может быть полезным, только если приготовлено из натуральных продуктов. «В этом случае оно снижает напряженность, в нем содержится эстроген – женский гормон. И дамы, потребляя пиво, могут пополнять его запасы», – поясняла эксперт.
Советники «нормандского формата» решили отказаться от проведения встречи лидеров «четверки»
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В ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно, сообщил близкий к переговорам источник по итогам видеоконференции.
«По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств «нормандской четверки»... Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно», – приводит слова источника РИА «Новости».
По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
«Европейские партнеры не хотят никого обидеть. Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц, в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность «Минску» и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу», – рассказал он.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москве не нужна «встреча ради встречи» в нормандском формате; предложения Украины включить в переговоры Британию и Польшу оскорбляют Германию и Францию.
Казахстанский бизнесмен отказался отдавать России «Буран»
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Второй летный образец советского космического челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне, заявил гендиректор компании Даурен Муса.
«Суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать «Буран» государству. Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства», – приводит его сообщение ТАСС.
Бизнесмен уточнил, что третий год идет судебное разбирательство о возможном возврате «Бурана» в госсобственность Казахстана, но на данный момент корабль находится в собственности АО «Ракетно-космическая компания «Байконур».
«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия – Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?» – отметил Муса.
6 сентября в Научно-производственном объединении (НПО) «Молния», которое является разработчиком «Бурана», сообщили, что его специалисты осмотрели орбитальный корабль на Байконуре «для решения вопросов последующей его транспортировки на территорию России». По информации предприятия, в выездном совещании, прошедшем на Байконуре, также приняли участие специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса и транспортной компании.
В феврале 2021 года специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.
Первый летный корабль «Буран», который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями – в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК «Энергия» на космодроме, другой – ныне находится на ВДНХ в Москве.
Названы сроки запуска «Северного потока – 2»
Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется запустить в начале октября, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газпром рассчитывает запустить поставки по этому трубопроводу с 1 октября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Bloomberg.
В начале сентября компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уложила в Балтийском море последнюю трубу второй нитки газопровода.
До этого бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле также сообщал, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в ближайшее время, поставки газа по нему начнутся в этом году.
Названо последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»
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Авторы немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох и Клаус Штратман выразили мнение, что последним препятствием на пути российского газопровода «Северный поток – 2» может стать позиция новых властей Германии после выборов в ФРГ.
По словам авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что после выборов в ФРГ новые власти Германии, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя торпедируют проект, передает РИА «Новости».
«Если [новое] федеральное правительство [Германии] отвернется от «Северного потока – 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме», – пишут обозреватели.
Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, ведущие из третьих стран в Европейский Союз и построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Кроме того, согласно этому правилу, сторонним продавцам газа нужно предоставить доступ к газопроводу, который они не строили, говорится в статье. (В России отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток – 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в Евросоюзе имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия).
Смена руководства в Берлине может привести и к тому, что США прибегнут к новым штрафным мерам против магистрали, считают колумнисты. Изменение отношения правительства Германии к «Северному потоку – 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, подытожили авторы.
Накануне появилась информация, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Напомним, 6 сентября строители уложили на дно Балтийского моря последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток – 2».
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Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами»
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Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли.
«В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС.
Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385.
Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца.
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Погибший глава МЧС пытался спасти режиссера Мельника
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Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России», – сказали в ведомстве ТАСС.
Режиссер прибыл в Норильск, чтобы выбрать место съемок для нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.
Источник агентства в экстренных службах уточнил, что Мельник также погиб.
Замминистра ведомства Андрей Гурович подчеркнул, что Зиничев поступил как спасатель. «Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь», – сказал Гурович в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Между тем RT в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента Семена Сендерова отметило, что Зиничев «находился на скале рядом со своим оператором».
«Мы приехали в составе группы журналистов, которые освещают учения МЧС. Все это время мы присутствовали рядом с главой МЧС Евгением Зиничевым на большинстве учений. Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации. По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором – и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил», – отметил Сендеров.
Александр Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, сотрудничал с МЧС России. Он известен картинами «Новая Земля» и «Территория».
Мельник также является лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника».
В среду днем стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства.
Минфин США спрогнозировал истощение резервов страны к октябрю
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Существующие у США резервы закончатся в октябре, необходимо будет снова нарастить американский госдолг, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
«Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства», – цитирует письмо Йеллен законодателям ТАСС.
Глава ведомства отметила, что, по последним данным, «средства и чрезвычайные меры, скорее всего, будут исчерпаны в октябре».
Промедление в вопросе повышения потолка госдолга нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым рынкам, предупредила министр.
Напомним, потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля.
В начале августа министерство финансов начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.
Йеллен ранее предупреждала Конгресс об угрозе дефолта в случае отказа американских законодателей поднять потолок госдолга Соединенных Штатов до наступления 2 августа. По ее словам, к 1 октября возможности американского правительства выплачивать долги могут быть серьезно подорваны, так как на этот период запланированы серьезные бюджетные расходы.
В Москве резко выросло число изнасилований
Число изнасилований в Москве за восемь месяцев года выросло на 32,4% – по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в прокуратуре столицы.
В официальном Telegram-канале ведомства говорится, что «в Москве совершено 115 убийств (-21,2%), 90 изнасилований (+32,4%)».
Всего за восемь месяцев в столице было зарегистрировано 95,9 тыс. преступлений, что на 1,1% ниже прошлогоднего уровня.
Кроме того, в столице за это время на 16,5% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 26,9% стало меньше разбоев, на 26,3% грабежей.
Также на 4,2% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.
Ранее в Москве следователи раскрыли убийство и изнасилование 20-летней давности.
В Киеве обвинили русских в недостаточной численности украинцев
Украинский публицист Ростислав Мартинюк в статье для Gazeta.ua выступил с утверждением, что так называемый «голодомор» стал причиной гибели 15,5 млн человек. По его словам, в 2021 году украинцев якобы должно было быть не менее 100 млн человек.
«В 2021 году украинцев должно было быть не менее 100 млн. И именно 100 лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским», – приводит его слова РИА «Новости».
Мартинюк считает, что украинская молодежь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий XX века.
Напомним, в Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами. Нацкомиссия по телевещанию Украины раскритиковала детский телеканал за то, что он не показывал детям передачи о «голодоморе». Миф о «голодоморе» на Украине стал активно использоваться для распространения ненависти к России.
Стали известны обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева
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Журналисты раскрыли обстоятельства гибели главы МЧС Евгения Зиничева, который разбился о камни, пытаясь спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.
Трагедия произошла в западной части Путоранского заповедника в Красноярском крае, где расположена так называемая Земля водопадов, самый большой из которых – 27-метровый Китабо-Орон, пишет «Коммерсант».
По предварительным данным, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду. Первым, утверждают в МЧС, ему помочь попытался министр, однако прыгнув со скалистого берега в Иркинду, он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ударившись о каменный выступ. Пострадавших вертолетом доставили в больницу № 1 Норильска, но полученные ими травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В связи с ЧП в Следственном комитете назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. При этом охране и помощникам министра, допустившим его гибель, может грозить уголовное преследование за халатность (ст. 293 УК).
Ранее сообщалось, что Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве.
Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение
Минфин России направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения. (Ответ) получили, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры», – сказал он в кулуарах Московского финансового форума, передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин 26 мая подписал закон о денонсации соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения.
Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны: Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.
В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, Минфином России были проведены переговоры с министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением Москвы, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.
Захарова предрекла Европе катастрофу из-за беженцев в Центральной Азии
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Возможный план НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже», – написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о том, что европейские страны предложили «деньги и ресурсы» Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.
Напомним, 1 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) предложило Узбекистану содействие в строительстве трансафганской железной дороги и линии электропередач в Афганистане.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
По сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
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Эксперт: Использовавшиеся для постройки корабля «Буран» технологии уже устарели
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Смысла разбирать на винтики и исследовать в лаборатории сохранившийся в Казахстане космический челнок «Буран» сейчас нет – вся документация по нему сохранилась. Версия, что хотят посмотреть, как все это было сделано, маловероятна, рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
Второй летный образец советского космического челнока «Буран», по которому уже третий год идет судебное разбирательство о его возможном возврате в госсобственность Казахстана, на данный момент принадлежит казахстанской компании – АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». Ее гендиректор Даурен Муса заявил, что корабль пытаются забрать не в музей, а в лабораторию НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия – Буран», однако он его не отдаст.
«Буран» – это, наверное, вершина технологий Советского Союза с точки зрения авиации и космоса. Там действительно огромное количество технологий. Я рассматриваю программу «Энергия – Буран» не как космическую, а как попытку советского руководства вытащить Советский Союз на новый технологический уровень. Потому что водородные технологии, которые там использовались, технологии, связанные с управлением – сложнейшие системы. Они позволяли совершить технологическую революцию», – говорит Ионин.
Он поясняет, что Советскому Союзу так и не удалось массово выйти на новый технологический уровень. Тем не менее челнок «Буран» – советское достижение, которое как минимум заслуживает место в музее России, олицетворяя отечественный прогресс, как бы показывая тот «Советский Союз, который мы потеряли».
«Что касается того, что это разберут якобы на винтики и будут исследовать в лаборатории, то это, на мой взгляд, скорее конспирологическая теория. Не технологии утрачены, а люди, которые этим занимались, какие-то навыки, но документация точно осталась. Поэтому смысла все это разбирать нет. Можно, конечно, представить, что хотят посмотреть, как все это было сделано, но это как-то маловероятно. Выглядит это очень конспирологически. Поэтому я склонен к первой версии», – считает эксперт, добавив: то, что Муса не хочет отдавать «Буран», он просто «цену набивает».
Собеседник подчеркивает, что на данный момент те технологии, которые использовались в постройке корабля «Буран», устарели. А космические аппараты вышли на совершенно другой уровень, что демонстрирует, например, американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск, который создает то, что еще недавно казалось просто невозможным.
«Кто думал 20–30 лет назад, что спутники можно будет выпускать на конвейере по две штуки в день? А Маск это делает в рамках проекта Starlink. У нас несколько штук в год – уже достижение. Кто думал, что можно использовать столько двигателей на одной ракете? Во времена создания советской ракеты Н-1, где на первой ступени стоял 31 двигатель, считалось, что так много использовать нельзя, потому что происходит разбалансировка и ракета падает. А у Маска Falcon Heavy с 27 двигателями прекрасно летает. Поэтому, безусловно, какие-то общие решения нужно использовать, но в целом технологии давно ушли вперед», – заключил Ионин.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль, а позже Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. После этого пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.
В мае прошлого года Рогозин заявлял, что Роскосмос намерен создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана».