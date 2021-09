Сильное землетрясение произошло у Акапулько на юго-западе Мексики В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах по всей России 8 сентября 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Среднемноголетние показатели природных пожаров могут быть превышены в сентябре на территории шести федеральных округов страны из-за погодных условий, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «Ученые ВНИИ ГОЧС, проанализировав сложившуюся гидрометеорологическую обстановку, а также данные долгосрочного прогноза температуры, осадков на сентябрь и горимости лесов, отмечают, что среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территориях Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов», – передает РИА «Новости» сообщение института. Как полагают ученые МЧС, в Южном федеральном округе параметры природных пожаров могут превысить среднемноголетние значения в северных районах Ростовской и Волгоградской областей, а также на всей территории Крыма. В Приволжье масштабные возгорания ожидаются в Саратовской, Оренбургской областях и Башкирии, а на Урале – в южных районах Курганской и Челябинской областей. На территории Сибири такие пожары прогнозируются на юго-востоке Красноярского края и в западных районах Иркутской области. В Дальневосточном федеральном округе – в Хабаровском крае, на юге Сахалинской области и Камчатского края, а также на северо-западе Приморья. На территории Центральной России природные пожары могут превысить среднемноголетние показатели в Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Калужской и Липецкой областях. Отмечается, что органам местного самоуправления этих регионов во взаимодействии с другими заинтересованными структурами РСЧС рекомендовано осуществить превентивные мероприятия для минимизации последствий прогнозируемых возгораний. Кроме того, их призвали оперативно усилить группировку для тушения природных пожаров. По данным ВНИИ ГОЧС, показатели возгораний в лесах Приволжского федерального округа уже превысили значения прошлого года более чем в 2,5 раза, а на Урале – почти в два раза. На территории Северо-Западного федерального округа площади, пройденные огнем от лесных пожаров, превзошли значения 2020 года в полтора раза. Ранее президент Владимир Путин на марафоне общества «Знание» пообещал усилить ответственность за лесные пожары.

На Украине захотели контролировать «Северный поток – 2» 7 сентября 2021, 18:50

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины больше всего подходит на роль оператора «Северного потока – 2», считает украинское издание «Сегодня». «Северный поток – 2» должен управляться независимым от Газпрома оператором, и под эту роль «как нельзя лучше подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой», пишет «Сегодня». Украине важно создавать свою систему «хабов» на основе подземных хранилищ, указывается в материале. Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2». Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены убитыми 7 сентября 2021, 11:12

Две школьницы, пропавшие в Кемеровской области накануне, обнаружены мертвыми, сообщил источник в правоохранительных органах региона. По данным СМИ, задержан мужчина, который признался в изнасиловании и убийстве детей. «Найдены мертвыми», – сказал ТАСС источник. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на причастность к совершению преступления проверяются лица, ранее судимые за преступления сексуального характера. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль. Тем временем «Ura.ru» со ссылкой на СМИ сообщает, что задержан подозреваемый в убийстве девочек. По имеющимся данным, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Источник ТАСС позднее подтвердил задержание подозреваемого в убийстве школьниц. «Задержан ранее судимый мужчина по подозрению в убийстве двух девочек из Киселевска, дал признательные показания. Его везут к следователям», – сказал он. Две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Позже в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Полиция начала проверку информации. ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии на газопроводе в Крыму 7 сентября 2021, 09:44

Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» («Меджлис»)», – подчеркнули в ЦОС. В ведомстве отметили, что организаторы диверсии установлены. «Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки (ГУР) Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы: сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», – сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, «эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России». В ведомстве добавили, что разведка Украины пообещала исполнителям диверсии на газопроводе в Крыму вознаграждение в размере около 2 тыс. долларов. «По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 тыс. долларов», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС. 23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым: посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Телеведущий Владимир Соловьев сказал газете ВЗГЛЯД, что «на громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил, а что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону». Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Сорос назвал инвестиции в Китай «трагической ошибкой» 7 сентября 2021, 10:53

Американский предприниматель Джордж Сорос раскритиковал действия компании BlackRock Inc., которая инвестирует миллиарды долларов в Китай, и предупредил, что организация, вероятно, потеряет эти деньги. «Вливание миллиардов долларов в Китай сейчас является трагической ошибкой. Это, скорее всего, приведет к потере денег клиентов BlackRock и, что более важно, нанесет ущерб интересам национальной безопасности США и других демократических стран», – написал Сорос в статье для The Wall Street Journal. Хотя Сорос остается влиятельным сторонником Демократической партии, он больше не управляет внешними инвестициями и его голос остается в меньшинстве на Уолл-стрит. BlackRock, Goldman Sachs Group Inc. и большинство других компаний в области управления капиталом и банковского дела решили, что возможности в Китае перевешивают риски, пишет Bloomberg. Международная инвестиционная компания BlackRock в августе начала предлагать инвестиционные продукты частным лицам из Китая. За два месяца до этого компания получила разрешение на то, чтобы стать первым в Китае инвестиционным фондом, полностью принадлежащим иностранным инвесторам. Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях 7 сентября 2021, 19:07 Министр иностранных Дел России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба «Помахал мне», пользователи монтируют видео с главой ведомства, в котором отвечают ему на приветствие. Чтобы принять участие во флешмобе, пользователи берут старый ролик с участием министра, на котором он кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне, передает РИА «Новости». Сейчас такие посты можно найти на всех основных платформах. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хорошие новости (@hnrussia) За основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объясняла, что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане. Стало известно о сбежавшем от убийцы детей в Кузбассе мальчике 7 сентября 2021, 17:57

Подозреваемый в убийстве двух детей в Кузбассе мог убить еще и третьего, сообщила мама мальчика, которому удалось убежать из рук злоумышленника. Подозреваемый Виктор Пестерников сидел с детьми на заброшенных бетонных плитах, где дети устроили шалаш, и кормил их сладостями, сообщила мать мальчика Life.ru. «Он с ними сидел, их кормил, принес им газировки, всякие вкусняшки, потом говорит: «Пойдемте ко мне в гости». Девчонки согласились и с ним пошли, а сын у меня убежал домой», – сказала женщина. Когда мальчик прибежал домой, у него с собой были две бутылки газировки, две пачки сухариков, которые ему подарил «дядя Витя». Также ребенок рассказал, что Пестерников уже ушел оттуда, но не уточнил, пошли ли с ним девочки. Мать мальчика выкинула все «подарки». Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет. СК России сообщал, что обвиняемый в убийстве детей после освобождения из тюрьмы переехал в другой город, где его не поставили на учет в органы профилактики. По этому факту возбуждено уголовное дело о халатности. Киев потребовал обсуждения тем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины 7 сентября 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир». «Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter. День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек. В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны. Эксперты оценили требования Киева об обсуждении Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 12:22

«Зеленский и Кулеба продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Кулеба прекрасно понимает, что пока звучат такие заявления, он тем самым отсекает любую, даже теоретическую возможность встречи Зеленского и Путина. Кремль не раз заявлял, что тема Крыма для России закрыта навсегда. Вопрос решен», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов. «Кроме того, Путин сам обозначил темы, которые могут обсуждаться с Зеленским и даже пригласил его в Москву. Но Зеленский и Кулеба, прекрасно понимая результат таких встреч, продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог. Они будут по внутриполитическим причинам говорить о том, что встреча готовится, но сами же ее срывают. Врут и не краснеют», – констатировал Корнилов. «Это заявление из параллельной реальности. Оно адресовано на внутриукраинскую аудиторию», – добавил в свою очередь днепропетровский политолог Андрей Золотарев. По его словам, «упоминание в словах Кулебы темы Крыма делает практически невозможным диалог с Россией, а саму встречу – маловероятной». «Президент Украины Владимир Зеленский находится между красными линиями. С одной стороны, он окончательно теряет электорат юго-востока страны, поскольку не достиг мира в Донбассе. В то же время его риторика все больше напоминает заявления предыдущего лидера Петра Порошенко», – пояснил собеседник. «С другой стороны, для электората Порошенко Зеленский так и не стал своим. Поэтому ему приходится раскачивать тему Крыма, подразумевая при этом, что Порошенко забросил Крым с 2014 года и забыл о нем – «а мы об этом помним», – резюмировал эксперт. Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба. Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Позже сенатор Алексей Пушков рассказал Зеленскому, как добиться встречи с Путиным. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия решила не участвовать во встрече глав МИД по Афганистану 7 сентября 2021, 16:52 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона не планирует участвовать во встрече по Афганистану на уровне глав МИД ряда стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Россия не примет участия в этой встрече», – сказала Захарова ТАСС. В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане. Еврокомиссия попросила Суд ЕС оштрафовать Польшу 7 сентября 2021, 14:14

Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. «Сегодня Еврокомиссия передает дело против Польши в Суд ЕС. Мы призываем применить финансовые санкции за неисполнение временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля. В мои обязанности входит обеспечение независимости европейских судей», – написал еврокомиссар в Twitter. По данным ЕК, суммы штрафов, которые могут быть наложены на Польшу, будут определены судом, передает РИА «Новости». В июле Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В Брюсселе полагают, что перспектива для судьи предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, нарушает положения Договора о Европейском союзе. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение Суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда. Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые, по мнению Брюсселя, могут угрожать независимости судебной системы. Байден назвал новую экзистенциальную угрозу для США и всего мира 8 сентября 2021, 01:51

Климатические изменения представляют экзистенциальную угрозу для США и всего мира, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана «Ида». «Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас «красный код», страна и мир в опасности», – приводит ТАСС слова Байдена на митинге в нью-йоркском районе Куинс, трансляцию которого вел телеканал CNN. «Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет», – отметил Байден. По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране. В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил об использовании темы климата в мире для решения экономических, политических задач и переформатирования рынка. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский ввел санкции против российского подполковника 7 сентября 2021, 21:40

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства. В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики». Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений. Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции. Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий. Глава «Лукойла» предупредил об угрозе обрушения рынка из-за цен на нефть 7 сентября 2021, 10:04

Рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель может стать причиной обрушения рынка, считает руководитель «Лукойла» Вагит Алекперов. «Это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, – обрушению рынка», – сказал он в интервью «Коммерсанту». По его мнению, цена в 65-75 долларов комфортна для потребителей, и поэтому участники ОПЕК+ пытаются сохранить ее на этом уровне благодаря регулированию объемов добычи. Сейчас цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель. Нынешние договоренности ОПЕК+ действуют с мая 2020 года. Тогда из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19, альянс сократил добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации лимиты корректировались и сейчас составляют 5,76 млн баррелей. Базой отсчета для участников сделки взяли октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей. Заболевший коронавирусом Дмитрий Киселев рассказал о своем состоянии 7 сентября 2021, 20:53

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом. «Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости». Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции. «Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий. Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. До этого актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от COVID-19, домой.