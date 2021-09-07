В Кремле отреагировали на создание нового правительства Афганистана

Российская сторона намерена наблюдать за тем, что будет делать новое правительство Афганистана, объявленное движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства, и что дальше будет происходить в Афганистане», – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, во вторник талибы объявили новый состав правительства Афганистана.

Ранее представитель Кремля заявлял, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.