В Кремле отреагировали на создание нового правительства Афганистана

Взгляд
7 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Крупнейший проект способен привлечь людей на Дальний Восток

Мост на Сахалин пока еще не строится – но есть надежда, что все же будет построен Юрий Смитюк/ТАСС
Весьма амбициозный и еще более дорогостоящий проект – строительство моста на Сахалин – вновь вспомнили на самом высоком уровне. Возражения против его строительства очевидны: гигантская стоимость и небольшое количество грузов для транспортировки. Почему же тогда вот уже почти сто лет идея построить мост на Сахалин обсуждается руководством страны? Подробности...
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Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

Железную дорогу Ташкент – Пешавар предлагается провести через афганский «эмират» талибов Jalil Rezayee/EPA/ТАСС
Движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров». Станет ли Узбекистан первой из бывших республик СССР, которая пойдет на сотрудничество с «Исламским эмиратом»? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Второго шанса у чудовищ быть не должно

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Зачем вообще освобождать осуждённых за педофилию? Почему таких нельзя просто утилизировать, как дрянь? Педофилия не лечится, не исправляется. Такого можно или сразу и навсегда запереть, или утилизировать. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Фантомные атомные боли бывших советских республик

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Все эти игры с мирным атомом происходят буквально у границ России. И стоило бы за ними приглядывать. Не только нам, но и финнам, шведам и всем прочим соседям. Если долбанет – мало не покажется никому. Подробности...
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Наука бессильна перед картами Таро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
«Борьба науки и религии» была и остается мифом. Наука выросла в лоне Церкви. Науке угрожают светские – и при этом решительно антихристианские идеологии. Подробности...
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День уничтожения военной игрушки

Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
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Что вам ближе – коммунизм или христианство?
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  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Объявлен состав нового правительства Афганистана
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    Геворг Мирзаян: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

    преклонение перед меньшинствами


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    жизнь на островах


    Андрей Манчук: Для жителей Южных Курил вопроса: чьи острова – не существует

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    В Кремле отреагировали на создание нового правительства Афганистана

    7 сентября 2021, 19:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена наблюдать за тем, что будет делать новое правительство Афганистана, объявленное движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства, и что дальше будет происходить в Афганистане», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, во вторник талибы объявили новый состав правительства Афганистана.

    Ранее представитель Кремля заявлял, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.


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    Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины

    7 сентября 2021, 13:55

    Текст: Алина Назарова

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир».

    «Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter.

    День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек.

    В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны.

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    Украина заявила о готовности принять тысячи афганских беженцев
       6 сентября 2021, 20:08
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    Украина может принять на своей территории до пяти тысяч беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

    «Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее», – цитирует Арестовича портал Корреспондент.net со ссылкой на Ukrlife.

    Ранее сообщалось, что все граждане Украины, которые захотели покинуть Афганистан и сообщили об этом, были эвакуированы.

    Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Также сообщалось, что планировалось эвакуировать граждан Украины, но Киев заявил, что у него «отсутствует информация» о воспользовавшихся российскими рейсами украинцах.

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    Советнику главы офиса Зеленского посоветовали поехать на работу в «Талибан»
       6 сентября 2021, 21:58
    Фото: Alexey Arestovych/YouTube
    Текст: Елена Мирошниченко

    Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы офиса президента Владимира Зеленского Алексею Арестовичу поехать на работу в «Талибан» (движение запрещено в России), если тот считает афганцев более опытными и образованными, чем средний украинец.

    «Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович) Может тогда поехать спикером чего-то в «Талибан», если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», – заявил Разумков в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

    Напомним, Арестович заявил, что Украина может принять на своей территории до 5 тыс. беженцев из Афганистана и будет использовать их как переводчиков. По его сллвам, «надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец».

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    Россия решила не участвовать во встрече глав МИД по Афганистану

    7 сентября 2021, 16:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не планирует участвовать во встрече по Афганистану на уровне глав МИД ряда стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Россия не примет участия в этой встрече», – сказала Захарова ТАСС.

    В воскресенье глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане. По его словам, на встрече также должны будут присутствовать представители России и Китая. По словам Мотэги, такие консультации могут пройти уже 8 сентября.

    Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил, что Токио считает важным диалог с мировым сообществом, включая Москву и Пекин, для последующего установления мира и стабильности в Афганистане.

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    Стало известно о продолжении интенсивных боев в Панджшере

    7 сентября 2021, 02:38

    Текст: Антон Антонов

    В афганской провинции Панджшер идут интенсивные бои между движением «Талибан» (запрещено в России) и силами сопротивления талибам, сообщил близкий к Фронту национального сопротивления источник.

    Источник ТАСС рассказал, что «позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников» с вечера воскресенья, многие ушли в высокогорные районы. В понедельник «интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор». Источник заявил, что бои также ведутся в районе Андараб соседней провинции Баглан. Он сказал, что большинство жителей также «ушло высоко в горы», бросив свои дома. Источник подтвердил, что талибы захватили офис губернатора региона и мавзолей Ахмада Шаха Масуда.

    В понедельник «Талибан» (запрещен в России) сообщил, что Панджшер находится полностью под контролем талибов, война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

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    Объявлен состав нового правительства Афганистана
       7 сентября 2021, 17:45
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд, сообщили СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России).

    «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, передает ТАСС.

    Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.

    Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

    Коментарии (20)
    ВОЗ предупредила о риске закрытия 90% медицинских учреждений в Афганистане

    6 сентября 2021, 21:40

    Текст: Елена Мирошниченко

    Почти 90% из 2300 медицинских учреждений в Афганистане, поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), могут прекратить свою работу, заявил руководитель подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан в интервью агентству Reuters.

    «Мы собираемся приостановить работу значительной части [медицинских учреждений]. По некоторым оценкам, к концу недели до 90% прекратят свою деятельность», – приводит его слова ТАСС.

    Таккже, по словам Бреннана, «это будет связано с ростом заболеваемости и смертности [от коронавируса]».

    Он предположил, что у западных спонсоров афганских медицинских учреждений есть свои правила, не позволяющие им взаимодействовать с нынешней властью в стране. Бреннан надеется, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул до трех самолетов с медицинским грузом.

    В понедельник представитель движения «Талибан» (запрещено в России) сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

    Позже лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана». Однако афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера.

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    Талибы закрасили уличные фрески в Кабуле

    7 сентября 2021, 10:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Руководство радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ) приняло решение закрасить многочисленные уличные фрески и граффити, которые украшали стены Кабула, и заменить их флагами талибов или религиозными лозунгами, сообщил один из лидеров кабульских уличных художников Омаид Шарифи, в настоящее время покинувший Афганистан.

    Он рассказал, что афганские художники, объединенные в арт-группу ArtLords («АртЛордс») потратили около семи лет, чтобы украсить стены в афганской столице яркими граффити и настенными фресками, всего же этот коллектив художников этот создал более 2200 фресок по всей стране с 2014 года. Однако теперь талибы повсеместно закрашивают их белой краской.

    «Мне приходит в голову образ, когда город покрывают каффаном (традиционным саваном)», – передает ТАСС слова Шарифи.

    Художник, который в настоящее время находится в лагере афганских беженцев в ОАЭ, рассказал, что он стал соучредителем ArtLords в 2014 году. Художники нередко рисовали на стенах социальные картины и карикатуры на влиятельных афганских лиц. Радикалы даже объявили их «неверными». Шарифи напоминает, что при первой власти талибов в Афганистане (1996 - 2001 гг.) изображения живых существ были строго запрещены, также уничтожались телевизоры и видеомагнитофоны.

    Ранее талибы объявили о готовности провозгласить исламское правительство Афганистана.

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    Военные учения ОДКБ стартовали в Киргизии

    7 сентября 2021, 01:48

    Текст: Антон Антонов

    На полигоне Эдельвейс в Киргизии начались учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж–2021», сообщил Центральный военный округ.

    В учениях участвуют военные России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Основой российского контингента стали военные тувинской горной мотострелковой бригады и российской базы в Киргизии. От России в учениях участвуют около 500 военных и свыше 120 единиц вооружения и военной техники, включая штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8.

    Учения должны повысить практические навыки управления в организации боевых действий и слаженность подразделений КСБР. Участники совместно спланируют и подготовят войсковую операцию. В рамках практического этапа задействованные силы отработают блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, которые вторглись на территорию члена ОДКБ. Учения завершатся в четверг, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ОДКБ решили принять дополнительные меры для усиления безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.

    Коментарии (0)
    Талибы объявили о готовности провозгласить исламское правительство Афганистана

    7 сентября 2021, 05:25

    Текст: Антон Антонов

    Подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена, сообщил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Ахмадулла Муттаки.

    Представитель талибов сообщил, что о новом «исламском правительстве» объявят в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    Напомним, движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

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    Госдеп США обвинили в приписывании заслуг по эвакуации американцев из Афганистана

    7 сентября 2021, 08:35

    Текст: Алина Назарова

    Госдепартамент США ставит себе в заслугу эвакуацию американцев из Афганистана, хотя, по мнению организаторов вывоза граждан, эта версия событий не соответствует действительности, сообщает издание Fox News со ссылкой на источники.

    Так, по данным телеканала, женщине по имени Мариам и ее троим детям помогла на средства частных доноров команда ветеранов войны во главе с Кори Миллсом, передает РИА «Новости».

    «Они искажают факты в попытке приписать себе стопроцентную заслугу, когда они не отследили эту семью... когда мать, которая находилась в сильном стрессе... неоднократно обращалась в государственный департамент и не получила помощи», – заявил Миллс.

    Ранее агентство France-Presse со ссылкой на американского чиновника сообщило, что первые американцы покинули Афганистан после вывода войск США. По его словам, четверо американских граждан выехали из Афганистана сухопутным путем и были встречены американскими дипломатами.

    Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вывезли из Афганистана порядка 90% американцев – якобы более 100 тыс. человек, которые изъявили желание покинуть республику. При этом, по его мнению, эвакуация прошла «чрезвычайно успешно». Однако позже спецслужбы США выявили «подозрительных» афганцев среди эвакуированных.

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    Талибы открыли стрельбу для разгона антипакистанской акции в Кабуле

    7 сентября 2021, 10:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) в Кабуле начали стрелять для разгона участников антипакистанской акции, сообщили СМИ.

    Как передает France Press, афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов, передает РИА «Новости». Как сообщил один из участников акции, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.

    Ранее талибы избили активистку в Кабуле и разогнали женский протест.

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    Талибы отказались поддерживать дипотношения с Израилем

    7 сентября 2021, 15:04

    Текст: Алина Назарова

    Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) планирует поддерживать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Израиля, заявил представитель талибов Сухейль Шахин.

    «Что касается Израиля, мы не хотим иметь дипломатических отношений с ним. Мы намерены выстраивать отношения с другими странами, Израиль не входит в их число», – заявил Шахин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что движение приветствует отношения со всеми региональными государствами, странами, соседствующими с Афганистаном.

    Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

    Коментарии (7)
    Россия получила приглашение на объявление состава нового правительства Афганистана

    7 сентября 2021, 17:26

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона получила приглашение на церемонию объявления нового состава правительства Афганистана, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

    Кабулов сообщил, что посол России в этой стране Дмитрий Жирнов будет присутствовать на церемонии объявления нового правительства Афганистана, передает ТАСС.

    Представитель талибов (движение «Талибан» запрещено в России и признано террористическим) сообщил, что объявление нового состава афганского руководства пройдет во вторник.

    Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

    Коментарии (1)
    Глава МИД Катара рассказал о ситуации с восстановлением работы аэропорта Кабула

    7 сентября 2021, 12:21

    Текст: Алина Назарова

    Договоренность с представителями захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России) по восстановлению работы аэропорта Кабула пока не достигнута, заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    «Мы решили множество проблем в аэропорту Кабула, однако пока не достигли договоренности о перезапуске (работы) аэропорта», – отметил катарский министр, слова которого приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее представитель талибов заявлял, что аэропорт Кабула может возобновить работу в ближайшие дни при финансовой помощи Турции и Катара. Однако первый же внутренний рейс после отъезда иностранных военных из аэропорта Кабула был отменен.

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