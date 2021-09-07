Песков: Россия не принимала решений о признании талибов

Москва не принимала решений о признании движения «Талибан» (запрещено в России), российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями», – сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать приглашение талибов в адрес российской стороны поучаствовать в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана.

Песков подчеркнул, что для Москвы важно понять, как будет выглядеть политическая система в Кабуле при талибах «и в системном, и в персональном плане», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.