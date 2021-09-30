Русская диаспора в Испании не приняла извинения за оскорбительную рекламу

Русская диаспора в Испании не считает извинениями за размещение социальной рекламы заявления ассоциации «Новая жизнь», которая занимается защитой женщин от жестокого обращения, в том числе сексуального, сказал адвокат Олег Губарев.

«Никто не удовлетворен этим заявлением, поскольку оно не содержит прямых извинений именно в адрес российской диаспоры, которая на самом деле пострадала», – пояснил Губарев, передает РИА «Новости».

Он вновь поговорил с представителями ассоциации, объяснив позицию диаспоры, и там «пообещали подготовить новое заявление, в котором более четко выражают свои извинения именно российской диаспоре, и направить его в официальные органы российской власти – как в Россотрудничество, так и в посольство».

Губарев также попросил на своей странице в Facebook тех россиянок, которые живут в Кантабрии, размещать фотографии плакатов, если они их видят на остановках, и несколько фотографий были опубликованы под постом. «В ассоциации сказали, что дали указание фирме, которая занимается расклейкой, эти плакаты снять. Говорят, что все зависит от фирмы, уверяют, что сделали все возможное, чтобы плакаты были удалены как можно быстрее», – рассказал Губарев о своем разговоре с ассоциацией.

Будет ли русская диаспора обращаться в суд зависит от нового заявления. «Что касается предприятия каких-либо законных действий, я бы подождал их второе сообщение», – сказал Губарев.

Представитель «Новой жизни» также подтвердила, что плакаты снимают. Кроме того, она рассказала, что заявление ассоциации получили все, кто в нее обратился, включая Русский дом и посольство РФ в Испании. «В сообщении мы объясняем, какова была цель плаката и чего мы пытались добиться», – объяснила Хименес суть заявления, вызвавшего недоумение русской диаспоры.

Несколько дней назад на автобусных остановках в Кантабрии (автономное сообщество на севере Испании) появились баннеры с социальной рекламой. На них фотография «меню», в котором написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро». В качестве «основного блюда» следовало перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро. Эта реклама вызвала возмущение русской диаспоры в Испании, российского посольства и Русского дома. После получения многочисленных звонков ассоциация начала убирать рекламу.

Также «Новая жизнь» распространила заявление с извинениями, при этом в нем она отстаивает саму идею плаката, поскольку «у проституции есть национальность», так как большинство женщин этой профессии в Испании – мигрантки из разных регионов мира. В то же время Русский дом в Мадриде заявил об отсутствии извинений за оскорбительную рекламу про русских девушек.