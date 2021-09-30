Названо число призываемых на военную службу в осенний призыв В Польше назвали место наступления России в случае войны Число испытаний российских боеприпасов решили сократить с помощью суперкомпьютеров 30 сентября 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Российское предприятие «НИМИ имени Бахирева» (входит в холдинг «Ростеха» «Технодинамика») внедрил на своем производстве суперкомпьютерные технологии, которые позволят сократить число реальных испытаний боеприпасов за счет их перевода в виртуальное измерение, сообщили в пресс-службе «Технодинамики». «НИМИ им Бахирева» внедрил суперкомпьютерные технологии и цифровые двойники в процесс создания новых боеприпасов. В ходе виртуальных исследований были просчитаны основные характеристики выстрелов: разгон в стволе, внешняя баллистика, бронепробитие. Новые технологии позволят существенно снизить количество натурных испытаний и значительно уменьшить затраты на их проведение и сроки работ», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы. Целью проекта, стартовавшего в 2018 году, стала разработка суперкомпьютерного двойника кумулятивного танкового снаряда «Двойник – КС». Проект включал разработку технологии суперкомпьютерного моделирования кумулятивного взрыва, а также процессов функционирования снаряда в условиях выстрела, на траектории и взаимодействия с преградой. «Результаты проведенной работы показали высокую идентичность моделирования при проведении реальных испытаний на полигоне, что подтвердило целесообразность развития этого направления – создания цифровых двойников», – заявил гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков. Специалисты института провели основные этапы расчетов – движение снаряда в стволе танковой пушки, моделирование процессов функционирования боеприпаса на траектории, поведение снаряда у цели. Также определялись главные характеристики бронебойного действия. В ходе исследований были получены данные о полете снаряда, скорость и направление движения, а также о деформации боеприпаса в стволе пушки. Ранее Насенков сообщил, что серийное производство новейшей кассетной бомбы «Дрель» планируется начать в 2023 году.

От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. Эксперт оценил риски для России из-за испытаний гиперзвуковой ракеты США 28 сентября 2021, 14:30

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Американская ракета хоть и уступает по характеристикам «Циркону» и «Кинжалу», но все же представляет серьезную угрозу для нашего флота и сухопутных войск», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой ракеты США. «По своим тактико-техническим характеристикам ракета производства компании Raytheon пока существенно уступает нашим «Циркону» и «Кинжалу». Тем не менее это серьезное гиперзвуковое оружие, которое может появиться на вооружении американской армии в ближайшие два-три года», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Собеседник указал, что «хоть американская ракета и гиперзвуковая, но ее скорость достаточно низкая». «Ракету удалось разогнать до скорости выше пяти Махов – это нижняя граница зоны поражения наших новейших ЗРК С-400 и С-500. Если бы она шла на скорости восемь-десять Махов, как наши «Циркон» и «Кинжал», то это было бы серьезно», – считает собеседник. Оценивая характеристики новой ракеты, Сивков отметил, что у нее «будет довольно хорошая возможность наведения на цель». «Вопрос в том, будет ли она оптимизирована для стрельбы по надводным или по наземным целям», – рассуждает эксперт. «Кроме того, ее траектория будет стандартной для гиперзвуковой ракеты – она поднимается на высоту 20-30 км и далее пикирует к цели. Судя по размеру ракеты и используемому топливу, она может иметь дальность стрельбы от 500 до 1000 км», – добавил Сивков. «Данная ракета будет представлять серьезную угрозу для нашего флота и сухопутных войск. Поэтому испытания в США – это сигнал для российских вооруженных сил, поскольку в нашей стране гиперзвуковое оружие хоть и создано, но его пока нет в войсках в достаточном количестве», – подытожил эксперт. Напомним, США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука. Об этом сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). Ракета была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon. Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года. Целью испытаний была интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет. «Все основные задачи испытания были выполнены», – сообщает Пентагон. В конце августа США объявили о проведении огневых испытаний второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Фото: Mc2 Kaleb J. Sarten/

Planetpix/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Эксперт назвал заинтересованные в подготовке своих офицеров в Узбекистане страны 27 сентября 2021, 23:00

Фото: airforce.uz

Текст: Николай Васильев

«Ташкент рассчитывает на приезд военных из соседних государств с разрушенной системой образования: Туркмения, Киргизия, Таджикистан. Курды или иранцы тоже могли бы получать образование в его военных вузах», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя решение Узбекистана разрешить прием иностранцев в университеты Минобороны. В первую очередь, Узбекистан будет конкурировать в сфере военного образования с Казахстаном, добавляет Лепехин. «Уровень образования в узбекских военных вузах на порядок ниже российского, но единственный плюс – не до конца разрушена советская система. Возможно, еще остались старые педагогические кадры. Узбекистан наверняка также будет привлекать российских преподавателей и обеспечивать тем самым приемлемый уровень образования. Однако в соседнем Казахстане пока уровень образования выше», – объяснил аналитик. По словам Лепехина, привлекая в вузы военных специалистов из других стран Узбекистан одновременно реагирует на угрозу, которую представляет для Центральной Азии экспансия суннитского мира в лице Турции и Пакистана. «Поэтому я не исключаю также приток учащихся из стран дальнего зарубежья, которые не принадлежат к суннитскому миру», – предположил политолог. «В Узбекистан поедут учиться, в основном, курсанты из сопредельных республик Средней Азии, – предположил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – На узбекское военное образование там есть спрос. Не исключаю также приезда курсантов и офицеров из Африки и Латинской Америки. В Узбекистане еще сохранились советские традиции высокого уровня военного образования». Как сообщил в понедельник «Спутник», в Узбекистане вводится система обучения военных кадров зарубежных государств в высших военных образовательных учреждениях Минобороны. Решение об этом принял президент Шавкат Мирзиёев. Зарубежные военные кадры принимаются на учебу без вступительных экзаменов. Обучение осуществляется по образовательным программам высшего военного образования на узбекском и русском языках по дневной форме обучения. Как отмечает ИА «Фергана», армия Узбекистана остается сильнейшей в Центральной Азии, в этом году она заняла 51-ю строчку в международном рейтинге вооруженных сил Global Firepower. Адмирал Комоедов: США испуганы российскими подлодками в Атлантике 28 сентября 2021, 12:26

Фото: U.S. Navy/wikimedia.org

Текст: Наталья Макарова

«Американцы, создавая новую группу эсминцев, пытаются бороться с нашими новыми бесшумными подлодками», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о создании военно-морскими силами США новой оперативной группы эсминцев в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. «Американцы увидели угрозу со стороны новых российских подлодок. Теперь они хотят создать разнородные противолодочные силы, включая не только эсминцы, но и базовую патрульную авиацию, а также подключить космические силы, чтобы отслеживать подлодки, которые проникают в Атлантику», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Собеседник напомнил, что «у НАТО есть Фареро-Исландский рубеж, откуда контролируются все подлодки, заходящие из акватории Северного флота в Атлантику». «Но, видимо, в системе контроля есть пробелы. К тому же у наших подлодок уменьшена шумность, что делает их менее заметными», – указал адмирал и выразил убежденность, что «наши подводники все равно будут успешно уклоняться от их систем слежения». «Впрочем, США по-прежнему господствуют в Атлантике. У нас же в этом регионе нет баз и даже нет стран-союзников, кроме разве что далекой Кубы. А любая подлодка нуждается в техническом обслуживании. Поэтому нам следует выполнять план по обновлению нашего Военно-морского флота», – заключил собеседник. Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам. Об этом говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее – «Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ирак решил приобрести у России зенитную систему С-300 28 сентября 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Ирака намерены заключить с Россией контракт на поставку зенитной ракетной системы С-300, сообщил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммед Рида аль-Хайдар. «Иракская делегация во главе с командующим войск ПВО страны побывала в России, где вела переговоры о контракте на закупку системы С-300», – передает ТАСС слова аль-Хайдара. Однако, как добавил глава парламентского комитета, в настоящее время «дело приостановилось». Он отметил, что у Багдада уже есть контракты с Москвой на оснащение бронетанковой бригады. По словам аль-Хайдара, иракские военные «имеют большой опыт использования российского оружия, особенно бронетанковой техники». Эрдоган оценил покупку С-400 и недовольство США словами «оно того стоило» 30 сентября 2021, 04:05

Фото: Turkish Defense Ministry/Xinhua/

Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Анкара правильно поступила, купив у России ЗРК С-400, хоть это и вызвало недовольство США. Эрдоган подчеркнул, что Турция «сама покупает себе вооружения», это право подтвердили Анкаре как генсек НАТО Йенс Столтенберг, так и занимавший пост президента США Дональд Трамп. Эрдоган подчеркнул, что его стране «не пришлось бы» покупать С-400, если бы США продали Турции комплексы Patriot, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. Его спросили, имело ли смысл приобретать российские ЗРК, учитывая последовавшие трения в отношениях с США. Эрдоган ответил: «Я думаю, оно того стоило». Президент Турции подчеркнул, что Анкара «укрепляет оборону так, как считает нужным». Однако он заверил, что отношения с Вашингтоном по-прежнему принципиально важны. Эрдоган указал, что у Турции и США «давние отношения», которые «будут укрепляться», их «необходимо защищать». Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Более того, Эрдоган заявил, что Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные ЗРК. На параде в Ашхабаде Туркмения показала турецкие беспилотники Bayraktar TB2 27 сентября 2021, 15:15

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

В ходе военного парада, который прошел в Туркмении в честь 30-летия независимости страны, продемонстрировали турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и боевые самолеты A-29 Super Tuсano. Главное событие праздника – военный парад впервые прошел не в центре Ашхабада у президентского дворца, а в предгорьях Копетдага в южной части города. Здесь несколько дней назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыл новую правительственную трибуну. В начале парада глава государства на кабриолете, окруженном всадниками на ахалтекинских конях, объехал строй военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил Туркменистана. В ходе парада в Ашхабаде туркменские военные показали немало новинок. В частности, впервые были показаны ударные турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, передает РИА «Новости». Также впервые в военном смотре приняли участие пять боевых самолетов A-29 Super Tuсano, которые применяются для поддержки сухопутных войск огнем в любое время суток и в различных погодных условиях. Кроме того, впервые в военном параде участвовал тактический военно-транспортный самолет C-27J Spartan. И, конечно же, гвоздем воздушной части парада стали полеты шести итальянских боевых самолетов М-346. На одной из этих машин 1 августа этого года совершил испытательный полет президент Туркмении. Помимо новинок присутствовала и военная техника, традиционно демонстрируемая на туркменских военных парадах: танки Т-90 и Т-72М, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня. Гости праздника также могли наблюдать на больших мониторах, установленных у правительственной трибуны, праздничный парад кораблей ВМС Туркмении. После военного смотра состоялась демонстрация экономических достижений страны за 30 лет независимого развития. Перед правительственной трибуной прошли коллективы предприятий топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической промышленности, текстильной индустрии, строительного комплекса и транспорта. В ходе праздника президенту страны от имени соратников был подарен ахалтекинский конь-трехлеток светло-серой масти по прозвищу Гарашсыз (Независимый). Празднование 30-летия независимости Туркменистана продолжится 28 сентября скачками в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе. Туркмения обрела независимость в 1991 году. Тогда Верховный совет Туркменской ССР, опираясь на итоги всенародного референдума по вопросу о независимости, принял конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя 29 сентября 2021, 03:31

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота – успешно завершены, сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «ЛКИ «Циркона» с берегового стенда и головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» успешно завершены. Выполнены более десять пусков, крайний из них – в июле», – приводит слова источника ТАСС. По словам близкого к Минобороны России источника, следующие испытания «Циркона» планируется начать в ноябре, а в 2022 году они могут быть продолжены, после чего начнется плановая поставка ракет в Вооруженные силы России. Напомним, 24 августа Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». В августе Минобороны объявило о намерении завершить государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ. 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику. США сократили производство F-35 28 сентября 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Американская корпорация Lockheed Martin из-за пандемии коронавируса не сможет поставить США необходимое число истребителей F-35, сообщает агентство Bloomberg. Первоначально компания должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако в понедельник она заявила, что сможет произвести только 151-153 военных самолетов в следующем году, а начиная с 2023 и «в обозримом будущем» будет поставлять по 156 истребителей, передает РИА «Новости». Пересмотр объема поставок «обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году». В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35. Изменение графика Lockheed «показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии», считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Bloomberg. В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». Новый дрон-разведчик «Мерлин-ВР» создали в России 28 сентября 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР», способный работать на высоте до пяти километров, разработан в России. Дрон способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки «Мерлина» составляет до 6,5 килограмма, передает РИА «Новости». Аппарат способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник имеет малую акустическую заметность. Как уточнил источник в оборонно-промышленном комплексе, «аппарат демонстрировался представителям военного ведомства, рассматривается возможность его испытаний». Разработчиком дрона является смоленский Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий. Ранее источник в ОПК сообщил, что многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», реактивные аппараты которого будут запускаться роем с самолета-носителя, разрабатывается в интересах Воздушно-космических сил России. Песков прокомментировал оказание российскими ЧВК охранных услуг 28 сентября 2021, 13:17 Текст: Алина Назарова

В Кремле не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг, темы изменения российского законодательства в сфере наемничества нет в повестке дня президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В данном случае, действительно, в законодательстве у нас нет никаких положений, которые бы регулировали эту деятельность, но с другой стороны, есть целый ряд компаний, которые оказывают разного рода консультационные, охранные услуги, в том числе и за пределами нашей страны. И в целом ряде этих услуг нет ничего противоречащего нашему законодательству», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, не считает ли президент, что требуется какое-то регулирующее законодательство по вопросу ЧВК и нужно ли что-то делать со статьей наемничества или президента в этом вопросе законодательно все устраивает. Однако, подчеркнул Песков, «у этой деятельности может быть много аспектов». «И, конечно, в случае выявления каких-то противоречий, потребуется совершенствование законодательства», – заметил он. Отвечая на уточняющий вопрос о том, нет ли, по мнению Путина, сейчас «противоречий со статьей наемничества», Песков отметил: «Эта тема не стоит сейчас на повестке дня президента». Ранее Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с российской частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. В ответ Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами. Политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам России в Африке. Песков оставил без ответа вопрос о желании США использовать российские базы 28 сентября 2021, 13:02 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода из Афганистана. «Я оставлю без ответа ваш вопрос», - сказал он, передает РИА «Новости». Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. Корабли ВМС Украины отработали высадку десанта на учениях «Объединенные усилия» 28 сентября 2021, 11:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Корабли и катера военно-морских сил Украины отработали меры универсальной обороны на переходе морем и высадку десанта в ходе учений «Объединенные усилия – 2021», сообщила пресс-служба ВМС. Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2021» с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО проходят на Украине с 22 по 30 сентября. Маневры с участием 12,5 тыс. человек, сил и средств авиации и ВМС пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в акваториях Черного и Азовского морей, передает РИА «Новости». «Во время учений «Объединенные усилия – 2021» проводился комплекс тактических учений с корабельно-катерным составом ВМС. Учения проходили в северо-западной части Черного моря и в пунктах базирования. Привлекались корабельно-катерный состав ВМС, подразделения морской пехоты, морской авиации, авиации воздушных сил, катера государственной пограничной службы Украины», – цитирует пресс-служба командира флотилии ВМС Украины капитана первого ранга Юрия Федаша. По информации пресс-службы, на учениях отрабатывались меры универсальной обороны на переходе морем, высадка воздушного и морского десанта, огневая поддержка войск. Перед десантированием морской пехоты корабельная тактическая группа провела разведку возможностей противника на участке высадки и с помощью штатного вооружения уничтожила огневые средства противника. На финальном этапе провели практические боевые стрельбы кораблями и катерами с целью поддержки войск, действующих на приморском направлении. Ранее командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений». На Амурском судостроительном заводе заложили корвет «Бравый» 29 сентября 2021, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Сторожевой корабль (корвет) «Бравый» начали строить на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), сообщили в пресс-службе предприятия. «29 сентября на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) заложен многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны класса «корвет» проекта 20380. Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России кораблю присвоено наименование «Бравый». Это шестой, заключительный корабль в данной серии корветов, строящихся для Военно-морского флота на АСЗ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Торжественную церемонию, знаменующую начало строительства нового серийного корабля, амурские корабелы провели в одном из строительных доков стапельного цеха. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПАО "АСЗ" (@pao_asz) «Этап закладки означает начало строительства корабля, но на стапеле корабль пробудет совсем недолго, и руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период строительства корабля будет идти в полном соответствии со строительным графиком. Желаю заводу выполнить этот важнейший государственный заказ с надлежащим качеством и в установленные сроки», – приводятся в сообщении слова директора департамента гособоронзаказа ОСК Вячеслава Господинова. По морской традиции закладная секция нового корабля была освящена по православному церковному обряду. Благоденствия и процветания предприятию и его работникам пожелал обратившийся к заводчанам и гостям митинга руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Амурской и Чегдомынской епархии иерей Владимир. Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Амурские корабелы освоили строительство корветов проекта 20380. Боеспособность государства усилили три сторожевика: «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», до конца года к ним присоединится «Резкий». Эту линию продолжил новый корвет «Грозный», заложенный амурскими корабелами в августе. Корвет «Бравый» завершает серию кораблей проекта 20380. Он вступит в строй в 2025 году. Ранее ОСК пообещала флоту до конца года два атомохода и дизельную подлодку.