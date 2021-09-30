Путин заявил о заинтересованности России в наращивании связей с соседями по АТР

Эрдоган назвал Путина «дорогим другом»

Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом.

«Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС.

Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.

Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его.

Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.