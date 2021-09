«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о госпитализации детей-инвалидов с родителями В «Единой России» анонсировали начало выплат военнослужащим на следующей неделе В «Единой России» назвали число получивших выплату пенсионеров 3 сентября 2021, 14:40 Единовременную выплату получили уже более 30 млн пенсионеров. С 3 сентября она будет начислена тем, кто получает пенсии Почтой России – это 12,5 млн человек, рассказали в пресс-службе «Единой России». Правительство оперативно исполнило поручение президента, которое глава государства дал на Съезде «Единой России» и начислило средства на единовременные выплаты пенсионерам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Вчера начались единовременные выплаты по 10 тыс. рублей пенсионерам. Мы оперативно сделали все, чтобы выделить на реализацию этой инициативы около 430 млрд рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца», – приводятся его слова на сайте ЕР. По словам премьера, также будет направлено более 21 млрд рублей пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу. «В ближайшее время деньги начнут поступать к людям. Таким образом поддержку от государства получат 45 млн человек. Средства перечисляются автоматически», – добавил Мишустин. Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Как подчеркивал ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах РФ. Напомним, Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам. Эта идея была озвучена президентом по итогам встречи с представителями «Единой России», которая прошла 22 августа.

Правительство в рамках реализации поручений президента Владимира Путина обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты, указали в пресс-службе партии. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше – она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров – еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», – пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России. Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о госпитализации детей-инвалидов с родителями 3 сентября 2021, 12:06 Текст: Алина Назарова

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет, сообщил один из авторов документа, первый замглавы Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении. «Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний. «Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это», – считает Турчак. По его словам, в России в настоящее время насчитывается около 700 тыс. несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких, проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей. Действующим законодательством предусмотрено бесплатное пребывание одного из родителей (или законного представителя) в стационаре только с детьми-инвалидами, возраст которых не превышает четырех лет. В этих случаях законный представитель получает в медицинском учреждении бесплатное спальное место и питание. Если ребенок старше – то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Исчерпывающего перечня особых медицинских показаний нет, поэтому решение о предоставлении взрослым бесплатного места в госпитале фактически зависит от работников медицинских учреждений. Принимаются подобные решения достаточно редко. Как отметила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребенком в больнице. При этом по закону совместная госпитализация детей старше четырех лет с родителями производится по медицинским показаниям, напомнила она. «В условиях, когда четкие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения, и в большинстве случаев отказывают – потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни», – указала она. По ее словам, принятие законопроекта позволит защитить права детей с инвалидностью. Детский омбудсмен призвала сделать это в самые короткие сроки. Законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Турчак провел с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время. Документ подготовили первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от «Единой России». Шендерович обвинил Зюганова в манипуляциях именем Христа 3 сентября 2021, 03:52

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, заявляя, что Иисус Христос был коммунистом, пытается «откусить себе электорат», считает публицист Виктор Шендерович. По словам Шендеровича, перед выборами «все откусывают себе электорат», причем «Зюганов пытается откусить у религиозной части аудитории». Шендерович полагает, что «просто идет дарвинизм» – «нормальный предвыборный дарвинизм». «Они, которые начали с истребления священников, начали со взрывов храмов, то есть главные безбожники. Они умудрились, пользуясь некоторыми свойствами нашей памяти амнезийными, они умудряются теперь себе Христа пристегнуть. Чтобы Христос теперь на них пахал. Пристяжным. Пристяжным у них Ленин, левым пристяжным – Маркс, а правым – Христа впрягли в свою тележку», – приводит слова Шендеровича «Эхо Москвы». Напомним, Зюганов заявил, что Иисус Христос был коммунистом. Лидер партии КПРФ сравнил Нагорную проповедь с моральным кодексом. По его словам, главный лозунг коммунистов «кто не работает, тот не ест» был написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. На этом фоне Зюганов призвал изучить всех Библию, чтобы «много понимать». Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь считает неуместными сравнения истории Иисуса Христа с политическими учениями. Названы страны, откуда распространяются фейки о выборах в РФ 31 августа 2021, 17:47 Текст: Елена Мирошниченко

С начала июля в Общественной палате России зафиксировали активное появление фейков о предстоящих выборах в Госдуму, первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО, сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член ОП России Екатерина Мизулина. «К сожалению фейки всегда возникают вокруг каких-то ключевых событий, будь то чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, пандемия или какие-либо крупные внутриполитические события. В 2020 ОП РФ в ходе общественного мониторинга зафиксировала порядка 35 тысяч фейков по самым разным темам. Это и коронавирус, и вакцинация и локдаун и единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в ходе которого было выявлено 8407 фейков», – сообщила она в ходе прошедшей во вторник в Общественной палате презентация мониторинга распространения фейков в 2021 году, а также ложных сообщений, публиковавшихся в ходе избирательных кампаний двух последних электоральных циклов. «С начала июля этого года мы также зафиксировали активное появление фейков о той избирательной кампании, которая сейчас проходит на территории России. … Первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО – Польши, Латвии, а также с территории Украины», – сообщила она, отметив, что с начала года общее количество выявленных фейков уже составило порядка 39 тыс. При этом, в настоящий момент в Сети насчитывается 3800 фейков о предстоящих выборах. По мнению эксперта, количество таких публикаций продолжает расти и, как ожидается, в неделю перед выборами их число значительно увеличится. В свою очередь, первый заместитель председателя Комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, отметил, что «точек роста и запуска фейков не так много». «Есть отдельные СМИ, которые специализируются на посеве фейковой информации, и отдельные аккаунты с привлечением бот-сеток, которые осуществляют вброс фейка, а дальше это начинает распространяется органикой. Цифры официально зафиксированных фейков, на которые обратили внимание правоохранители и дали официальное опровержение госорганы, измеряются сотнями, но РКН четко и оперативно пресекает эти истории», – рассказал он, подчеркнув необходимость совместной работы по выявлению первоисточников дезинформации с онлайн-площадками и соцсетями. По словам Малькевича, «фейками занимаются профессионалы, по прямому указанию, по задачам, которые ставят конкретные заказчики. Их задача – посеять панику». «Идет сознательная, большая информационная кампания давления на людей, для того чтобы их ввести в такое мятущееся состояние и пытаться ими манипулировать, параллельно пытаясь делегитимизировать наш избирательный процесс. Поэтому мы будем продолжать проводить точечные обучающие семинары с региональными СМИ, региональными палатами, рассказывая, как бороться в режиме реального времени», – заключил он. Александр Малькевич также сообщил, что ОП выступает за изменение закона о фейках в части его ужесточения в отношении тех, кто их распространяет. Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП России Денис Заварзин согласился с мнением, что распространение фейкньюс зачастую направлено на подрыв основ конституционного строя и внутреннего понимания государственного устройства, в том числе, среди молодежи. «Информационные волны ориентированы на каждую конкретную группу или сегмент [аудитории]. Как подрастающему поколению, так и старшему поколению всегда нужно оценивать информацию через критическую призму», - отметил он. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Один из лидеров РПСС снят с выборов из-за акций Bank of America 2 сентября 2021, 23:12 Текст: Антон Антонов

ЦИК России направил в издание «Медуза*» письмо с требованием опровергнуть информацию о том, что Верховный суд снял с выборов бизнесмена Дмитрия Потапенко, который баллотировался в Госдуму от РПСС, якобы из-за наличия у него акций «Яндекса» и Сбербанка. Как сообщил ЦИК в Telegram, Потапенко снят из-за владения акциями AT&T Inc.; Apple Inc.; Bank of America Corporation; CBOM Finance P.L.C.; Chevron Corporation; Citibank N.A.; FinEx Investment Management LLP; Ford Motor Company; Gaz Finance Plc.; General Electric Company; Pfizer Inc.; Tesla Inc.; The Procter & Gamble Company; Viatris Inc.; Polymetal International Plc.; Public Limited Liability Company Yandex N.V.; Jacobs Engineering Group Inc. Напомним, Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя на выборах в Госдуму, удовлетворив тем самым требование Центризбиркома. Основанием послужил тот факт, что у Потапенко были обнаружены иностранные финансовые инструменты. Депутат Госдумы: Единовременные выплаты компенсируют пенсионерам рост цен на продукты 1 сентября 2021, 22:19 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выросшие из-за пандемии цены на продукты уже не снизятся, но ситуацию с повышением пенсий и с выплатами государство будет держать на контроле», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее Росстат сообщил, что из-за роста общемировых цен на продовольствие инфляция в стране превысила уровень, который закладывали власти при планировании повышения пенсий. «Введенные из-за пандемии ограничительные меры привели к тому, что продуктов питания производилось меньше, чем могло. Это обстоятельство на фоне растущего потребительского спроса вылилось в рост цен. В итоге в последнее время мы больше не видим роста пенсий в абсолютном выражении. На съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил компенсировать эти потери единовременными выплатами пенсионерам по 10 тысяч рублей, в том числе и работающим», – напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Правительство выделило на эти цели 454 млрд рублей: выплаты на карточку «Мир» начнутся уже с четверга, а тем, кто получает пенсию через «Почту России», начнут приносить деньги с пятницы, напомнила депутат. «Кроме того, стоит напомнить: мы ратифицировали Конвенцию №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, в соответствии с которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. До этого уровня нам еще необходимо будет потом пенсии подтягивать», – добавила парламентарий. В среду Росстат обнародовал данные по основным социально-экономическим показателям, в том числе по пенсионному обеспечению. Размер средней начисленной зарплаты в России в июне достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, пишет «Российская газета». Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данными годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца. Средний размер назначенной пенсии в июле был зафиксирован на уровне 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5%. Однако реальный размер пенсии из-за инфляции за год сократился на 0,9%, а по сравнению с маем – на 0,3%. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Несмотря на постоянный рост пенсий по сравнению с прошлым годом, она все же не успевает за инфляцией, ранее заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Активное восстановление мировой экономики привело к росту спроса на многие товары и росту цен на них. На новый экономический бум наложился рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате инфляция к концу августа составила 6,7%, что почти в два раза выше инфляции, зафиксированной в августе 2020 года», – говорит Журавлев. Решение о выплате 10 тыс. рублей каждому пенсионеру, по его мнению, позволит компенсировать рост инфляции. Эксперт: Решение о дополнительных выплатах пенсионерам компенсирует избыточный рост инфляции 1 сентября 2021, 20:43 Несмотря на постоянный рост пенсий по сравнению с 2020 годом, она все же не успевает за инфляцией, заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института региональных проблем, Дмитрий Журавлев. «Активное восстановление мировой экономики привело к росту спроса на многие товары и росту цен на них. На новый экономический бум наложился рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате инфляция к концу августа составила 6,7%, что почти в два раза выше инфляции, зафиксированной в августе 2020 года», – говорит Журавлев. Поэтому решение о выплате 10 тыс. рублей каждому пенсионеру, озвученное президентом России в августе, стало по его мнению, естественным шагом, позволившим компенсировать избыточный рост инфляции в 2021 году. Журавлев подчеркнул, что со второго квартала 2020 года правительство резко нарастило социальные выплаты. Это позволило сохранить социальную устойчивость в условиях пандемии. В частности, во втором квартале 2020 года правительством в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии было выплачено семьям с низкими доходами, а также пенсионерам 359,4 млрд руб. а в третьем квартале 2020 года – 255,6 млрд рублей. В 2020 году, по данным Росстата, выплаты пенсионерам из регионального и федерального бюджета составили 1,2 трлн руб. Ранее Росстат сообщил, что средний размер назначенной пенсии в июле составил 15 тыс. 802 рубля, это превышает показатели 2020 года по тому же месяцу на 5,5%. При этом реальный размер пенсии из-за инфляции сократился за год на 0,9%. Эксперт: Решение президента позволит сделать технологический рывок в сфере защиты лесов от пожаров 31 августа 2021, 19:53 Текст: Наталья Макарова,

Надо потратить выделенные президентом 24 миллиарда рублей не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы защиты лесов от пожаров, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Так он прокомментировал итоги заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Денег, которые ранее выделялись для предотвращения и тушения пожаров, оказалось недостаточно, – размер площади сгоревших в Якутии лесов это показал, считает первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. «Решение президента выделить дополнительные 24 миллиарда дает надежду на то, что мы сможем довести защиту лесов до надлежащего уровня. Но надо потратить дополнительные миллиарды не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы. Заявленная Путиным сумма позволяет нам надеяться, что этот технологический скачок будет сделан», – уверен эксперт. Расулмухамедов также считает, что необходимы более глобальные инициативы, например – создать международные силы по борьбе с пожарами. «Мы могли бы тушить пожары за рубежом в том числе и на деньги Запада. У России в этом деле – самая высокая репутация в мире. Мы уже обратились в ООН с предложением создать Международный центр по борьбе с пожарами. Это становится важной частью климатической повестки, в которой Москва может выступить лидером с точки зрения техники, опыта и мониторинга», – пояснил Расулмухамедов. Во вторник состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Его участники обсудили меры по усилению защиты лесов от пожаров, о которых президент Владимир Путин объявил на съезде «Единой России». По словам президента, на эти меры будет выделено дополнительно 24 млрд рублей. Как сказал на заседании комиссии первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, Минприроды уже разработало новую методику распределения средств в области лесного хозяйства, которая поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. По словам Валуева, очень важна роль профилактики пожаров. «Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы», – подчеркнул депутат. Он добавил, что военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии. Депутат также напомнил, что в восстановительных работах на месте пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба – более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов. В заседании приняла участие и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен призвала снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. При этом, помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение, добавила Кузнецова. «Безусловно, первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», – отметила омбудсмен. Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает омбудсмен. Расулмухамедов согласился с доводом Кузнецовой о том, что нужно распределять деньги на борьбу с пожарами исходя не только из размера лесных массивов. «Масштабность пожаров в Якутии стала следствием нападения шелкопряда, резко ослабившего возможности леса сопротивляться огню. Действительно, при распределении средств нужно исходить из условий каждого региона, которые далеко не всегда коррелируют с площадью», – детализировал замглавы Всероссийского общества охраны природы. «Как один из руководителей крупнейшей волонтерской организации в стране, я согласен и с тем, что бюрократические препоны вызывают нарекания. Не нужно собирать много бумажек, чтобы добровольцы могли начать спасательную операцию. Нужно сокращать бюрократию при допуске волонтеров в зоны ЧС. Впрочем, это не должно приводить к обходу требований, предъявляемых к квалификации и опыту добровольцев. Нужно помнить, что неквалифицированный волонтер порой занимает место профессионала, способного оказать более эффективную помощь», – считает Расулмухамедов. Профессионалы с осторожностью относятся к большому количеству волонтеров в зоне пожаров или наводнений, если ситуация там становится неуправляемой, признался он. «В любой сложной ситуации все службы и волонтеры должны неукоснительно подчиняться единому центру управления, штабу, сформированному местными властями или МЧС. Иначе есть опасность, что придется спасать самих волонтеров», – объяснил руководитель общества охраны природы. Выборы-2021: Лавров объяснил позицию по Сталину, «зеленые» встали на защиту волжской поймы 1 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров

Сергей Лавров назвал честью для себя присутствовать в списке единороссов, а попытки приписать ему сталинистские взгляды охарактеризовал как «подлые». В КПРФ назвали ЕГЭ вредным для детской психики. «Зеленая альтернатива» потребовала остановить строительство автотрассы в заповеднике «Волго-Ахтубинская пойма». Глава МИД Сергей Лавров ответил на вопрос, почему он решил войти в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости». «Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики», – пояснил Лавров. Кроме того, глава российской дипломатии прокомментировал попытки оппозиции приписать ему оправдание преступлений сталинизма. «Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что «Лавров оправдывает преступления сталинизма». Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», – отметил глава ведомства. Накануне на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны Лавров сказал, что нападки на Сталина «как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после нее – это часть той самой атаки на итоги Второй мировой войны». Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о вреде единого государственного экзамена для детской психики, сообщает ТАСС. По словам лидера КПРФ, система ЕГЭ не дает возможности ребенку расти. «Надо убрать эту бабу-ягу из школы, она просто изуродовала психику детей и не дает возможности ребенку развиваться», – заявил Зюганов. КПРФ последовательно выступает за отмену обязательности ЕГЭ, это положение входит в программный законопроект коммунистов. Выпускник школы, абитуриент вуза должен иметь право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, подчеркивают в партии. «Зеленая альтернатива» решила поддержать экоактивистов, которые пытаются остановить строительство трассы через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», сообщает «Ридус». Как заявил ведущий эксперт партии Александр Долгушин, строительство приведет к неминуемой гибели поймы. «На крайние меры в виде установки палаточного лагеря» людей подтолкнули активные действия по строительству магистрали через заповедник, имеющий международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО, заявили в партии. По словам директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, идея включить двух наиболее популярных министров в первую пятерку «Единой России» технологически абсолютно продумана. «Лавров и Шойгу – два человека, ответственных за внешнюю политику, а большая часть избирателей считает, что в сфере внешней политики нынешняя власть очень успешна», – сказал политолог. Что касается истории со Сталиным, то она могла навредить Лаврову, считает эксперт, поэтому главе МИДа нужно было сделать дополнительное заявление по этому поводу – оперативно отреагировать на ситуацию. «Нужно было уверенно удерживать лояльный электорат. Необходимо было послать четкий сигнал либерально-консервативному избирателю о том, что возврата к реакции или к некоему репрессивному государству не будет», – пояснил эксперт. Комментируя требование Геннадия Зюганова об отмене единого государственного экзамена, политолог напомнил, что ЕГЭ пользуется в обществе очень неоднозначной репутацией. «Цифры по ЕГЭ достаточно жесткие. Родительское сообщество разделено по этому вопросу пополам. Поэтому ход Зюганова больше похож на некое «удержание рамки». Коммунисты выступают против всего, что предлагают нынешние власти. Они «прокачивают» образ главной альтернативы единороссам. С такой точки зрения логика в этом выступлении есть. Одна инициатива по ЕГЭ сама по себе ничего не дает. Зато технология постоянного оппонирования власти по всем направлениям вполне укладывается в общую логику КПРФ», – отметил Минченко. Что касается решения «зеленых» выступить против строительства новой автотрассы в бассейне Волги, то такой предвыборный ход вряд ли окажется успешным, полагает эксперт. «Проблема «Зеленой альтернативы» в том, что в избирательном бюллетене окажется две партии с экологической повесткой. Они вынуждены бороться на одном поле друг с другом. В таких условиях их шансы мизерные. Практически невозможно преодолеть ни пятипроцентный, или даже трехпроцентный барьер. Но феномен активизации «зеленых» в том, что они проводят накачку экологической темы на будущее. Она выстрелит в следующем избирательном цикле», – предположил Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Адвокат оценила идею «фильтрации» педофилов во время выборов 1 сентября 2021, 14:26 Текст: Елена Лексина

«Люди, совершившие в прошлом насильственные преступления, не должны находиться у власти», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич. Ранее лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков, предложил установить жесткую фильтрацию на вход в политическую систему лицам, имеющим судимость по статье о педофилии. «Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, люди с погашенной судимостью за любые тяжкие преступления насильственного характера не должны допускаться до выборов любого уровня», – считает адвокат Сталина Гуревич. «В этом смысле я согласна с инициативой господина Цветкова», – констатировала она. «Но, с другой стороны, если рассматривать избирательное право не только как право быть избранным, но и как право голосовать за других кандидатов, то тут не должно быть исключений для этих граждан», – резюмировала Гуревич. Ранее председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков предложил пересмотреть законодательство Российской Федерации «на предмет интеграции фильтров на вход в политическую систему для лиц, имеющих судимость по «педофильским» статьям». Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, «такие граждане, как минимум, должны быть пожизненно лишены пассивного избирательного права». Он привел в пример несколько историй с сокрытием своего криминального прошлого некоторыми кандидатами из партии КПРФ, отметив, что «лица с криминальным прошлым, связанным с педофилией, найдутся и в других партиях». «В настоящее время люди с такой судимостью сохраняют право не только участвовать в политической жизни страны в формате официального членства в зарегистрированных политических объединениях, но даже выдвигаться в качестве кандидатов на выборах народных представителей при условии указания наличия судимости. Даже осужденный за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданин может вернуться в политику после истечения определенного срока», – пояснил Цветков. Лавров и Турчак заявили о значимости для России завета Александра Невского 1 сентября 2021, 15:11 Министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак приняли участие в открыли памятника Александру Невскому на территории МГИМО. «Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись, в нашу память – «Не в силе Бог, а в правде». И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима», – цитирует Турчака сайт ЕР. «Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс. Но для этого нужно сесть за стол и по-честному и равноправно договариваться. И этот завет князя всегда будет оставаться в основе нашей внешней политики», – добавил глава МИД Лавров. Турчак признался, что Александр Невский для него – это «личная страница в истории», как для уроженца Ленинграда, где покоятся мощи князя. «Вторая моя родина – Псковская земля, на которой Александр Невский принял одну из тяжелейших битв и победил в ней. Через полторы недели наш президент [Владимир Путин] будет открывать в этом месте монументальную композицию «Александр Невский с дружиной», – сказал секретарь генсовета Единой России. Лавров отметил, что князь Александр Невский был великим государственным деятелем, который думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного и религиозного кода, сочетая при этом в себе качества полководца и дипломата. По мнению Лаврова, князь умел находить баланс интересов, которые устраивали его и партнеров. «Сегодня именно эта задача подчеркивается нами как неизбежный результат всех перипетий на международной арене. Нас пытаются с Запада раздражать, нервировать, выводить из равновесия, но в отличие от времен Невского, с юга и востока тылы прикрыты, но и они подвергаются новым испытаниям. Это не наш выбор – имею в виду противостояние, которое разворачивается на западном направлении. Нам партнеры говорят: мы готовы общаться и сотрудничать там, где нам выгодно и только, если вы измените свое поведение», – указал он. Памятник Александру Невскому установлен на территории храма при Московском государственном институте международных отношений. Право открытия было предоставлено кадетам, наиболее отличившимся в учебе. После освящения памятника Лавров и Турчак вместе с другими почетными гостями возложили к нему цветы. Напомним, по предложению президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Матвиенко объяснила прогрессивность избирательного законодательства России 1 сентября 2021, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российское избирательное законодательство прогрессивно, оно соответствует всем мировым стандартам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Наше избирательное законодательство объективно сегодня очень прогрессивное, соответствующее всем стандартам. Некоторые оппоненты упрекают нас, что выборы три дня. В Америке месяц выборы идут, электронное голосование, по почте. В каждой стране свои традиции», – цитирует Матвиенко ТАСС. Она отметила, что существует много стран, где выборы длятся несколько дней, поскольку жителям этих государств так удобней. Матвиенко подчеркнула, что в России есть серьезные меры контроля в ходе проведения выборов. Спикер Совфеда убеждена, что сейчас местным властям необходимо убедить людей пойти на выборы. «14 партий участвуют в выборах в Государственную думу. Каждый может найти себе партию, за которую он хотел бы проголосовать», – указала она. По ее словам, с 90-х годов россияне научились «различать обещания от реальных дел». «Надо просто с людьми говорить, никого не сгонять, убеждать, что от их голоса зависит то, какой будет Госдума, какие решения она будет принимать», – сказала она. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Более трети россиян назвали дебаты важным этапом подготовки к выборам 31 августа 2021, 20:12 На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, однако 58% придерживаются противоположного мнения. Роль дебатов обсудили эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) за круглым столом под названием «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании». Модератором выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев. В ходе круглого стола руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил доклад «Предвыборные дебаты. Отношение», в котором проводится анализ того, насколько дебаты являются резонансным событием для россиян, сообщается на сайте ЭИСИ. На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, так как они помогают больше узнать о кандидатах и их программе. Однако большинство респондентов (58%) разделяют точку зрения, что дебаты – это шоу, которое не дает достаточной информации о кандидатах. Показатели по возрастным группам были относительно близки, чаще о важности дебатов говорили представители молодежи. Также был зафиксирован достаточно низкий уровень информированности граждан и резонансности дебатов. Только 17% видели дебаты по телевидению и интернете с участием представителей политических партий. «На наш взгляд, 17% – это завышенный показатель. Так как респондентам часто сложно разделить обыкновенное телешоу и дебаты политических партий. Потому что и там, и там принимают участие представители политических партий, часто линейка спикеров близка или идентична, поэтому мы фиксируем факт смешения различных форматов», – сказал Мамонов. Мнение эксперта подтверждают результаты исследования в области содержательного отношения россиян к дебатам. Среди всех опрошенных на вопрос «вам понравились или не понравились дебаты, которые вы видели?» 83% ответили, что не видели дебатов, 9% отметили негативное отношение к дебатам, и только 5% респондентов – «скорее понравились». По словам выступающего, на негативное отношение россиян к дебатам влияют следующие факторы: доминирование ведущего над дебатирующими, игнорирование актуальных для целевой аудитории кандидатов тем, отсутствие точных и ясных заявлений. Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 28 августа методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа россиян от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что дебаты – это неотъемлемая часть избирательного процесса, связанная напрямую с историей возникновения телевидения. Дебаты развивались по принципу телевизионного шоу американского формата, где более харизматичный кандидат всегда одерживает верх над профессиональным политиком. «Содержание в данном случае неважно, важно кто как держится, как выглядит, кто на чем ловит оппонента, кто оказывается на высоте положения. Именно в этом смысл дебатов. Это прежде всего телепродукт, а не обсуждение программ избирательных кампаний. В этом смысле дебаты в США – это профессиональный боксерский поединок, а у нас «массовый забег лыжников любителей», – пояснил Кузнецов. Для успешных дебатов важно личное противостояние и программное противоречие. В Росси нет антологического противоречия между политиками, в вопросах внутренней политики действует принцип «всего больше», когда оппоненты отстаивают увеличение льгот в одних и тех же направлениях, а в вопросах вешней политики партии придерживаются «патриотического консенсуса», указал он. В связи с отсутствием противоречий и низким уровнем политической культуры и подготовки к публичным выступлениям политиков, жанр дебатов становится неинтересным для граждан. Эксперт также добавил, что при этом более выгодно на дебатах выглядит партия «Единая Россия», которая говорит про реальные проблемы и представляет дорожную карту по их решению, а не обсуждает туманные радикальные изменения. Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что современное время, информационная повестка и технологии диктуют моду на новые форматы. Сегодня в интернете популярен формат «сторителлинга», который завязан на драматургии или спонтанных конфликтах. Споры, возникающие на основе естественной ситуации, более интересны зрителям, так как интернет приучает людей воспринимать информацию более нативно. «Дебаты в классическом виде для большого пласта аудитории выглядят достаточно странно с точки зрения драматургии. То есть это искусственно созданный конфликт, заранее обговоренный. Есть студия, в которую приходят люди, и они довольно долго разговаривают. Не факт, что это сильный конфликт будет», – сказал он. При этом спикер также согласился, что при всей архаике очень большое значение имеют кандидаты, принимающие участие в дебатах. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на низкий уровень подготовленности к дебатам, слабое владение материалами. Эксперт подчеркнул, что к дебатам нужно готовиться: как самим кандидатам, так и следует готовить саму аудиторию, например, делать хороший анонс с объяснением избирателям того, что они смогут получить от них. С его точки зрения подача этой формы агитации могла бы быть интереснее, если бы выбирались более узкие темы и дебатировать на них могли бы кандидаты попарно. Отвечая на вопрос модератора о возможном пересмотре правовой нормы, регламентирующей проведение дебатов на телевидении, эксперт выступил с предложением обратиться к лучшим специалистам по шоу в стране, чтобы они озвучили тот формат, который будет интересен зрителям. «Они предложат, а мы этот формат причешем до нужного правового соответствия. А то мы телевизионщиков загоняем в какие-то жесткие рамки, и не даем им сделать что-то интересное. А на мой взгляд, теледебаты – это важная часть политической культуры, ее важно развивать», – продолжил он. Сотрудник Института коммуникационного менеджмента, политолог Марат Баширов объяснил низкий интерес к дебатам еще продолжающимся сезоном отпусков, предположив, что ближе к выборам интерес к этой агитационной форме у избирателей будет только возрастать. Отдельно в своем выступлении спикер выделил хорошую подготовку членов партии «Единая Россия». «Единая Россия» достаточно осмысленно выбирает спикеров: у них хорошая речь, у них хорошая дикция, они не теряются, они быстро реагируют, то есть видно, что людей специально тренировали, то есть нельзя неподготовленного человека садить под софиты, когда на него смотрит камера – это известный эффект и нужно было тренироваться», – заметил он. Политтехнолог Алексей Швайгерт представил региональный взгляд на то, как проходят дебаты. По мнению спикера, культура дебатов в регионах намного ниже, чем на федеральном уровне. Это связано с многочисленными переходами дебатирующих в эмоции и нерациональные высказывания. Как пояснил политтехнолог, дебаты убивают явку неопределившихся: «Это расстраивает людей. К сожалению, культура дебатов невысока. Особенно в регионах, это чистая негативная эмоция», – заключил эксперт. Росстат раскрыл данные по росту зарплат в июне 2021 года 1 сентября 2021, 19:34 Рост реального размера зарплат с поправкой на инфляцию в июне 2021 года составил 4,9% в годовом выражении, сообщил Росстат. Предыдущие повышения были в мае (3,3%), в апреле (7,8%), в марте (1,8%), феврале (2%) и январе (0,1%), передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства. За первое полугодие 2021 года зарплаты в реальном выражении выросли на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года. Размер средней начисленной зарплаты в июне 2021 года достиг 57 тыс. 782 рублей, это на 11,7% больше прошлогоднего показателя по этому месяцу, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщение Росстата. Средний размер назначенной пенсии в июле составил 15 тыс. 802 рубля, это превышает показатели 2020 года по тому же месяцу на 5,5%. При этом реальный размер пенсии из-за инфляции сократился за год на 0,9%. Политолог указал на предвыборный популизм КПРФ в теме пенсионной реформы 2 сентября 2021, 14:40 Текст: Елена Лексина

«Руководство КПРФ надеется привлечь этим шагом голоса избирателей предпенсионного возраста, но им вряд ли это удастся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов, комментируя внесение КПРФ на рассмотрение Госдумы законопроекта об отмене пенсионной реформы. «Это определенно предвыборный, популистский ход», – уверен гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Он пояснил, что «Госдума в настоящее время на каникулах, поэтому не сможет его рассмотреть». По словам политолога, «с момента начала реализации пенсионной реформы прошло три года, и многие решения просто невозможно отменить». «Руководство КПРФ надеется привлечь этим шагом голоса избирателей предпенсионного возраста. Но результат вряд ли будет существенным, поскольку избиратели стали намного более рациональными, чем, например, 10-15 лет назад, и в состоянии отличить реализуемое решение от популистской предвыборной инициативы», – резюмировал Орлов. Напомним, в середине августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Документ размещен в электронной базе данных ГД. «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», – говорится в пояснительной записке. По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.