Политолог: Искусственный интеллект не сможет заменить парламент Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов 29 сентября 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка «Единой России», подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва, говорится в проекте постановления ЦИК. Согласно документу, от думских мандатов отказались еще два представителя «Единой России» из общефедеральной части списка партии – руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

Платошкин призвал коммунистов Москвы сдать мандаты 27 сентября 2021, 19:52 Текст: Елена Мирошниченко

Дипломат, историк, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин призвал московское отделение КПРФ сдать думские мандаты, полученные по результатам прошедших парламентских выборов. «Столичные коммунисты, прежде всего, должны сдать свои мандаты, потому что их товарищи не прошли [в Госдуму]. Кстати, они сами тоже не прошли. Я имею в виду Валерия Рашкина, Дениса Парфенова и Сергея Обухова: все они провалились в одномандатных округах и только из-за ДЭГ прошли по партийному списку. Получается, они будут в Госдуме, а их товарищи, которые не были в партийном списке, шли как одномандатники и тоже провалились из-за ДЭГ. Я считаю, что столичные коммунисты, если у них есть честь и совесть, должны поддержать своих товарищей и не участвовать в работе такой Госдумы», – сказал он в беседе с «Ридусом». Платошкин подчеркнул, что он, столичные коммунисты и формально вся КПРФ не признают результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. «Мне непонятна позиция руководства партии, которое говорит: «Мы выборы не признаем, но в Думе работать будем», – добавил Платошкин. Идею, согласно которой депутаты-коммунисты должны сдать мандаты, накануне озвучил лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в своем телеграм-канале. «Если КПРФ в полном составе откажется от мандатов, то это и будет непризнанием выборов. И на улицы ходить не надо, и громких слов не потребуется, просто Зюганов тихо и внятно скажет: «Мы не признаем результаты выборов и отказываемся от мандатов». После этого Система сразу перейдет в почти катастрофический кризис, руководство АП будет уволено, президент должен будет лично вести переговоры с крупнейшей оппозиционной партией страны. Системные репрессии против КПРФ практически невозможны, поскольку они вызовут недовольство Пекина и позволят Западу более весомо высказываться о том, что выборы в России – показушный балаган», – написал он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Зюганов также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. Однако власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Путин: Кричать ура рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина 26 сентября 2021, 17:14

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит. Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. «Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский. В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент. В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР». В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В Госдуме предложили заменить губернаторов на глав регионов 27 сентября 2021, 10:22

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации», внесен в Госдуму, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации», и наименование высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации», – сказал он, передает РИА «Новости». Клишас уточнил, что наименование законодательного органа субъекта Федерации, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти. Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии 27 сентября 2021, 13:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы 26 сентября 2021, 17:58 Текст: Дарья Григоренко

Граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, заявил в эфире телеканала «Россия 1» председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин. Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства, передает РИА «Новости». «Новые полномочия используются в зависимости от необходимости. Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», – пояснил он, отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем. На предложение президента возглавить Думу в новом созыве, парламентарий ответил: «Для меня это доверие». Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой. Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД 26 сентября 2021, 14:45 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и к справедливым», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», передает РИА «Новости» Песков отметил, что есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов, в частности, появление новых партий, неожиданные успехи некоторых партий. Он также обратил внимание на безусловное подтверждение своего лидерства «Единой Россией», сказав, что «это уже относится к прогнозируемым элементам». «Поэтому действительно выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные», – добавил он. Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин перед использованием электронного голосования затребовал полную информацию, чтобы гарантировать открытость проведения выборов. «Безусловно, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это гарантирует честность, что гарантирует открытость и т. д. Конечно», – сказал он, отвечая на вопрос, проводил ли Путин перед голосованием консультации со специалистами. Пресс-секретарь подчеркнул, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил надежду, что все дискуссии по этому вопросу улягутся. «В данном случае, когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспарентность, а главное, когда задействован распределенный реестр – ведь задействование блокчейна, это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трем нельзя прибавить пять и оставить это без следов – блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надежность, честность и прозрачность», – пояснил он. Песков заявил, что, с его точки зрения, электронное голосование – это прекрасная практика. Уже вторые выборы он сам голосует электронно и уже никогда не хотел бы ходить на участки, даже когда не будет пандемии. «И я надеюсь, что все вот эти вот дискуссии, они улягутся, я надеюсь, что все, кто по-прежнему какие-то сомнения испытывают, они зададут свои вопросы», – отметил он. Кроме того, Песков добавил, что в московском штабе по наблюдению за выборами прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации. «И понимаете, сам тот факт, что Путин выбрал электронное голосование для себя… А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежность электронного», – подчеркнул он. Песков, как избиратель, надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет общероссийским. «Я, например, лично, как избиратель, надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», – уточнил он. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В ГД заявили о новом витке иностранного вмешательства во внутренние дела России 27 сентября 2021, 17:55 Текст: Елена Мирошниченко

Сентябрьские выборы показали, что дестабилизировать Россию изнутри не удалось, поэтому внешнее давление будет усиливаться, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «В минувшие выходные ряд западных НПО, в том числе признанные в России нежелательными, инициировали в США, Нидерландах, Испании, Франции, Германии, Чехии и др. странах проведение акций протеста с призывом к руководству этих государств и международных организаций не признавать результаты выборов в России. По итогам акций их участники организовали подписание петиций, в которых призывают к объявлению нелегитимными не только избранной Госдумы, но и других органов власти России. О подобном развитии событий мы предупреждали и ранее», – приводятся его слова в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По его словам, «по сути, мы являемся свидетелями нового витка иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Прошедшие выборы – это лишь один из множества эпизодов в многолетней истории давления на Россию и попыток ослабить нашу страну. Для новых санкций и демаршей будут находить новые поводы, преследуя главную цель – ослабить Россию». «Сентябрьские выборы показали, что дестабилизировать нашу страну изнутри не удалось, поэтому внешнее давление будет усиливаться. Ответом на это должны стать дальнейшее укрепление суверенитета и повышение экономического потенциала страны», – заключил Пискарев. Ранее спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин заявил, что попытки вмешательства в российские выборы со стороны зарубежных сил будут носить постоянный характер, это сопутствующий фактор, направленный против развития страны, передает ТАСС. Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири 27 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» ЕР. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поздравил «пятерку» списка «Единой России» с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Медведев призвал игнорировать сомнения Запада в легитимности выборов в России 28 сентября 2021, 09:40 Текст: Алина Назарова

Москве не следует реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения», – сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос про сомнения Запада относительно выборов в России. По его словам, ОБСЕ пыталась заранее дискредитировать российские выборы, отказавшись присылать своих экспертов. «Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек. Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: ребята, ну, это очень много. В Соединенные Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы все это сократим до стандартных норм - и, что называется, welcome, приезжайте. Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar – или все, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так – значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными», – отметил Медведев. Кроме того, он прокомментировал попытки вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы и заявил, что у России должен быть «полный арсенал» влияния на такого рода цифровых гигантов, вплоть до запрещения деятельности. По словам Медведева, влиять на крупные цифровые компании можно не только ограничением, блокировкой, замедлением и штрафами, но и запретом деятельности. «Я сказал не о том, что нужно запрещать. Я сказал о том, что должны быть нормы, позволяющие влиять... Поэтому и мы должны иметь полный арсенал влияния на такого рода цифровых гигантов. Но это не значит, что их нужно запрещать. Наоборот, если они соблюдают все правила – ну и прекрасно», – отметил Медведев. Он также отметил, что даже США сейчас такие государственные, а не корпоративные нормы собираются принимать, те же процессы идут и в Европе. «Они посмотрели, что таким образом можно управлять иностранными избирательными кампаниями, влиять, допустим, на настроения людей - и тоже озаботились в Евросоюзе на эту тему», – добавил Медведев. Также он заявил о системном противодействии из-за рубежа усилиям России, направленным на технологическое развитие. «Все то, о чем я сказал, осложняется системным противодействием нашим усилиям из-за рубежа. Здесь нам напрямую ограничивают доступ к технологиям, которые имеют большое значение для роста экономики, зачастую просто сокращаются даже научные контакты. Ну и чтобы обеспечить технологическое развитие в этих условиях, нужно тщательно определять приоритеты, и, как я уже сказал, быть максимально настойчивыми», – сказал Медведев. Он также обратил внимание на необходимость формирования конкретных технологических задач, которые должны быть тесно увязаны с практическими интересами. Ранее президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло заявил, что все попытки зарубежных структур по дискредитации выборов в Госдуму полностью провалились: организаторы кампании, понимая, что российские избиратели не верят в агрессивную пропаганду Запада, «слили» ее, а также своих сторонников, действуя затем «истерично» и без стратегического плана. Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих постах 27 сентября 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих постах и не переходят на работу в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли все из «пятерки» партии «Единая России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В Госдуме сомневаются в обещаниях YouTube сотрудничать с российскими властями 27 сентября 2021, 21:32 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Громкие слова глав международных IT-корпораций о готовности к диалогу звучат не первый раз, но пока, к сожалению, они не приводят к реальным действиям», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя обещание руководства сервиса YouTube решить все проблемные вопросы с российскими властями. «Заявления о готовности работать с российской стороной, которые звучат от представителей цифровых корпораций, должны подкрепляться действием. Пока выстроить полноценный и эффективный диалог с Google и YouTube практически невозможно – из-за отсутствия их полноценных представительств в России. Недавний визит судебных приставов в офис ООО «Гугл», где на месте был только один сотрудник, наглядно это продемонстрировал», – напомнил Александр Хинштейн, председатель комитета информационной политике в Госдуме седьмого созыва. Депутат напомнил, что в апреле администрация компании Google – владельца YouTube – тоже пообещала депутатам Госдумы, что устранит все нарушения и удалит запрещенный контент. Однако с тех пор мало что изменилось – YouTube по-прежнему занимает второе место в соответствующем антирейтинге Общественной палаты. Парламентарий обратил внимание, что штрафы, назначенные компании за нарушение нашего законодательства, зачастую остаются непогашенными: их общая сумма уже превышает 32 млн рублей. «Мы видим: единственное, что заставляет техногигантов действовать, – это реальная угроза потери существенной части прибыли от российского рынка. В этой ситуации Россия должна продолжать придерживаться жесткой позиции и требовать дальнейшего беспрекословного исполнения законодательства РФ. Полагаться на ничем не подкрепленные ситуативные заявления нельзя», – подчеркнул депутат. Хинштейн указал, что поведение бигтеха призван изменить «закон о приземлении» иностранных IT-компаний, который обязывает цифровых гигантов открывать в нашей стране с 1 января 2022 года свои официальные филиалы, наделенные всеми необходимыми полномочиями. В понедельник гендиректор YouTube Сюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV пообещала решить все проблемные вопросы с российскими властями. «Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», – приводит ее слова ТАСС. Она заявила об этом, отвечая на вопрос об угрозе потерять российский рынок, как это уже произошло с рынком Китая. При этом Воджицки не стала отвечать на вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей. Она лишь добавила, что сервис «получает запросы от властей и изучает» их. Как известно, в России с 1 февраля этого года действует закон, согласно которому социальные сети должны удалять сообщения с нецензурной лексикой, публикации, содержащие данные о гостайне, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие, оправдывают терроризм или призывают к нему. Запрещены призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов. К недопустимому контенту также относятся статьи, в которых содержится информация об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя. Ранее замглавы Роскомнадзор Вадим Субботин заявил о готовности ведомства применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. «Эта история уже серьезнее. Потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме свыше 130 млн рублей. Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф», – рассказал он. Напомним, компания Google, чьей «дочкой» является YouTube, с начала года была оштрафована на 32,5 млн рублей за неисполнение российского законодательства, но оплатила только 3,5 млн за нефильтрацию поисковой выдачи. Одновременно с заявлениями Воджицки появилось сообщение о том, что YouTube запретил пользователям размещать контент, оспаривающий итоги всех прошедших выборов в США. Нельзя также выражать сомнения в результатах состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Германии. Скриншот с новыми правилами был опубликован на портале Vott. «Получается, сомневаться в выборах в США и Бунденстаг нельзя. А сомневаться в исходе выборах в России и других странах можно. Я не говорю, что в России, в Германии, в США честно или наоборот. Мне не понятно, что YouTube решает, где честно, а где нет. Где настоящая демократия, а где нет. Почему авторы каналов не могут высказывать свои сомнения или рассуждать на эту тему под угрозой запрета? Точнее, почему нельзя говорить о Германии и США, а можно о выборах в России, Украине и других странах?» – задается вопросом русскоязычный блогер из Германии Миша Бур, сообщает «Росбалт». Политолог: Пятерка лидеров «Единой России» выполнит взятые на себя предвыборные обещания 27 сентября 2021, 17:35 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Специальные комиссии, которые возглавят члены федеральной пятерки, вероятно, будут созданы при Генеральном совете партии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов. Ранее президент Путин призвал лидеров предвыборного списка ЕР возглавить специально созданные партийные комиссии. «Пятерка лидеров выполнит взятые на себя обещания, независимо от наличия депутатских мандатов. Формат же работы этих органов еще предстоит определить. Вероятно, это произойдет на предстоящем третьем этапе XX съезда «Единой России», – предположил член экспертного совета ЕР, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Идею Путина о том, чтобы «первая пятерка» избирательного списка продолжила работу в «Единой России» в качестве глав профильных комиссий, эксперт назвал логичной. Он напомнил слова главы государства о том, что именно участие Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Елены Шмелевой, Анны Кузнецовой и Дениса Проценко помогло ЕР победить на выборах. «Их компетенции, их опыт участия в думской кампании, сложившаяся у них коммуникация с партией должны быть востребованы», – добавил собеседник. В понедельник Владимир Путин предложил, чтобы лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Президент уверен, что представители пятерки будут и дальше отстаивать интересы избирателей и способствовать выполнению народной программы. По его мнению, глава Минобороны Сергей Шойгу мог бы возглавить комиссию по развитию Восточной Сибири, глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева – комиссию по образованию и науке, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко – по здравоохранению. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова могла бы возглавить комиссию по защите материнства, детства и защите семьи и прямо координировать это направление, будучи депутатом Госдумы. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Шойгу и Лавров остаются на своих постах и не переходят в парламент. В свою очередь Денис Проценко заявил, что продолжит работать в столичной системе здравоохранения. Выборы в России прошли 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы. В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании публичной власти 27 сентября 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

В Госдуму внесен законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет», – сказал он, передает РИА «Новости». Кроме того, проект закона снимает запрет для губернаторов избираться на два срока подряд. «В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», – сказал Клишас. Одновременно законопроект расширяет основания для ухода губернатора из-за утраты доверия. «В целях реализации указа президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента РФ», – сказал он. Клишас уточнил, что предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом. Также, согласно документу, органы власти смогут обращаться в Госсовет для разрешения споров «в целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения возможных разногласий между федеральными органами госвласти и органами государственной власти субъектов, а также между органами госвласти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между указанными органами и достижения согласованного их решения, органы публичной власти наделяются правом на обращение в Государственный совет», – сказал Клишас. Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации». Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. «Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав», – отметил Клишас. По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта России и расширение мер по противодействию коррупции. Политолог: Искусственный интеллект не сможет заменить парламент 28 сентября 2021, 19:15 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Благодаря развитию IT-технологий сегодня власти могут узнавать о запросах общества и с помощью искусственного интеллекта, но без парламентского представительства построить сильное государство не получится. Об этом заявил политолог Глеб Кузнецов, выступая на круглом столе «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованного в редакции газеты ВЗГЛЯД. «С одной стороны, парламент сам по себе многим кажется неорганичным, лишним в системе государственной власти, искусственным органом власти. Мы можем внедрить искусственный интеллект, который сам будет измерять волю и запросы граждан по совокупным кликам в «Яндексе». Благодаря этому правительство получит всю информацию, необходимую для формирования государственной политики. Но с другой стороны, само правительство, сама исполнительная власть заинтересованы в партнерстве с общественными силами. Без парламентского представительства построить сильное государство не получится», – считает руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. «Понятие представительной демократии подразумевает, что партия обязана преследовать в парламенте интересы своего электората, своего класса. Это же прекрасно, когда каждая партия преследует в парламенте свои «классовые» интересы, обсуждая их при этом с представителями других классов. В этом и есть смысл парламентаризма», – напомнил Кузнецов. Ранее в истории российского парламентаризма политические силы, представленные в Думе, нередко уходили в «эмпиреи», выступали с абстрактных философских позиций прогресса или консерватизма, и это мешало выполнять главную функцию качественного представительства своего избирателя, посетовал Кузнецов. Зато сейчас в обновленной Госдуме представлены все до единой электоральные группы российского общества, уверен он. «Да здравствует классовый эгоизм и площадка, где его можно продвигать!» – воскликнул эксперт ЭИСИ. Во вторник состоялся круглый стол «ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД» на тему: «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованный совместно ЭИСИ и редакцией газеты ВЗГЛЯД. Эксперты участвовали в дискуссии о Госдуме восьмого созыва в «историческом контексте». Особое внимание было уделено вопросу о том, как преломлялась консервативная и прогрессивная повестка российского парламентаризма в прошлом и чего стоит ожидать от повестки только что избранной нижней палаты парламента. Выборы в России прошли 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы.