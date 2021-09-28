В Кремле оценили вероятность проведения «нормандского» саммита до ухода Меркель с поста

В Кремле считают, что есть риск не успеть с проведением саммита в «нормандском формате» при уходящей с поста канцлера Германии Ангеле Меркель, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать», – ответил он на вопрос, существует ли риск, что саммит в «нормандском формате» не удастся провести до ухода с поста Меркель, передает РИА «Новости».

Также Песков рассказал, что пока особыми результатами подготовки саммита в «нормандском формате» похвастаться нельзя.

«Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем. ... Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла», – рассказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле считают, что провести саммит в «нормандском формате» было бы хорошо, но он должен быть подготовлен.

«Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и действительно это было бы хорошо. ...Он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей», – ответил Песков.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина ведет работу над проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.

8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.

В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».

При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.

Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».