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Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина
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Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит.
Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой.
«Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский.
В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент.
В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР».
В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым.
Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.
Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы
Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы России и передать его своему соратнику по партии Дмитрию Кузнецову.
«Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной Думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря политика.
По его словам, Прилепин готов рассмотреть предложение стать и. о. губернатора в одном из регионов, если такое поступит.
Прилепин ранее заявил, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов».
Ранее Прилепин сообщил, что готов возглавить фракцию в новом созыве Госдумы, если партия сочтет это необходимым.
Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки
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Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин.
«Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости».
Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства.
На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого».
Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции.
«Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он.
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Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
ЦИК заявил о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех регионах
Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам России, где оно проводилось, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
«Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», - сказал он, передает ТАСС.
Булаев также отметил, что система онлайн-голосования в России востребована, и ничего подобного в мире до сих пор не применялось. «Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше», – сказал он, передает РИА «Новости».
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам.
Губернатор Кировской области отдал свой мандат Бутиной
Член Общественной палаты России Мария Бутина прошла в новый созыв Госдумы по спискам, губернатор Кировской области Игорь Васильев передал ей полученный им мандат депутата.
«Да, губернатор шел первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу», – цитирует РИА «Новости» Бутину. Она участвовала в выборах в Госдуму от «Единой России» по списку Кировской области.
Глава Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев заявил, что решил продолжить работу губернатором.
«Мы с коллегами провели очень большую серьезную избирательную кампанию… Я принял решение продолжить работу губернатором, доверив представлять Кировскую область в Госдуме Марии Бутиной, которая заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, умением отстаивать интересы людей, претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии», – сказал Васильев.
В 2018 году Марию Бутину в США обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском минюсте. В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока.
Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США.
Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС.
«В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат.
«Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич.
По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ.
В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ.
Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования».
ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму
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Выборы в Госдуму признаны состоявшимися, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ЦИКе озвучили число мест, доставшихся партиям в новом созыве нижней палаты парламента.
«По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».
В Госдуму также прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов). Кроме того, прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.
Также Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования, передает ТАСС.
«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», – сказала Памфилова. По ее словам, ЦИК «признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными».
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Путин призвал вытащить россиян из бедности
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Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.
«У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии.
«Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент.
Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент.
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Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму
Заявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в России были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС.
«Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич.
Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат.
Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания России своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов.
За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ
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КПРФ поддерживает действия президента Владимира Путина по развитию страны, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече прошедших в Госдуму партий с главой государства.
«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», – сказал Зюганов Путину, передает ТАСС.
Между тем лидер «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов в ходе встречи оценил выборы как легитимные. «В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», – сказал лидер эсеров.
Он отметил, что справороссы не признали результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Петербурге. «У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски», – подчеркнул Миронов.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Машков не получил мандат депутата Госдумы
Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от «Единой России», по итогам выборов не получит мандат депутата Госдумы, заявил источник в партии.
«До Владимира Львовича очередь не доходит», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, может ли Машков получить мандат по итогам выборов.
Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы.
Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек.
По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.
Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании
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Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.
«Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании.
Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин.
Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов.
«Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства.
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Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Путин напомнил, к чему привела ликвидация ГАИ в одной из соседних стран
Идею о ликвидации Рособрнадзора сравнима с безуспешной ликвидацией ГАИ в одной из соседних стран, закрытие структуры не прекратило взяточничество в сфере, заявил президент Владимир Путин.
«Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну и что толку, взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции», – цитирует Путина ТАСС.
Предложение о ликвидации Рособрнадзора прозвучало из уст председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева.
Глава государства отметил, что важно «повнимательнее посмотреть», учитывая, что «кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным и качественным везде, на всей территории страны».
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Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Путин оценил итоги выборов в Госдуму
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Впервые за много лет в Госдуме будет пятая партия, это говорит о возможности каждого заявить о себе, сказал президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент.
«Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также поздравил партию «Единая Россия» с позицией на выборах.
«Единую Россию» поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером», – заявил он.
Глава государства обратил внимание на то, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.
Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – приводит слова Путина ТАСС.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.
Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу
Необходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС.
«Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов.
В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования.
Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы
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Председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий
«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам.
«Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – заявил Путин.
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В субботу президент проводит
встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.