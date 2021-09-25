В Китае пригрозили США ядерным ударом

Немецкая компания разорвала контракты на поставки газа по всей Германии

Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ.

«За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития [событий] на энергетическом рынке никто не мог ожидать», – приводит текст заявления компании РИА «Новости».

Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в Европе в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. При этом компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пусты.

Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. «Так мы больше не можем продолжать [работать] с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты», – объяснила компания. Deutsche Energiepool не уточнила, сколько клиентов коснулось решение о разрыве контрактов. Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.

Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool – первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным издания, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.

На открытии торгов в пятницу стоимость газа на фьючерсном рынке Европы упала до 840 долларов за 1 тыс. кубометров. На торгах 15 сентября стоимость газа несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м.

В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Газпром назвал обвинения в недопоставках газа в Европу абсурдными, подчеркнув, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах.

Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград подтвердила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен объяснила множеством факторов. Перед этим Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу. В Кремле на требование об увеличении поставок газа в Европу отметили, что газ невозможно транзитировать, не продав.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.