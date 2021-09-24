В Венгрии заявили о неизменности позиции по ЛГБТ вне зависимости от давления ЕС

Венгерское руководство не станет менять свою политику по запрету пропаганды гомосексуализма, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не пойдем на компромиссы в этих вопросах, поскольку являемся суверенной страной, суверенной нацией. И никому, даже Европейской комиссии, не следует шантажировать нас применительно к этим вопросам», – сказал Сийярто в интервью Associated Press, передает ТАСС.

Он добавил, что подобные действия со стороны ЕС являются «чисто политическим решением» и «шантажом». Будапешт не намерен менять свою политику по запрету «пропаганды гомосексуальных отношений». «Мы не пойдем на компромиссы в отношении будущего наших детей», – подчеркнул венгерский министр.

В июле Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению ЕС, ущемляют права секс-меньшинств.

Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать иски против Варшавы и Будапешта в Европейский суд юстиции. По той же причине был приостановлен процесс предоставления Венгрии финансовой помощи на ликвидацию последствий пандемии нового коронавируса.

Ранее в Венгрии приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. Закон ограничивает показ детям до 18 лет контента о трансгендерности или гомосексуальности, и запрещает обсуждение этих вопросов в школах.

Также книги с ЛГБТ-тематикой в Венгрии разрешили продавать только в специальной закрытой упаковке. В ЕС осудили венгерский закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие наказания Евросоюз может применить к Польше и Венгрии за отношение к секс-меньшинствам.