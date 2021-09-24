Деятельность саентологов в России признали нежелательной

Политолог объяснил обвинения РФ в «газовом шантаже» со стороны кандидата в канцлеры ФРГ

Анналена Бербок начала паниковать, ее агрессивная риторика в адрес России связана с опасением не только проиграть выборы, но и досрочно завершить политическую карьеру, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он отреагировал на слова кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Бербок, которая обвинила Россию в «газовом шантаже».

«Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок – это паника, потому что рост цен на энергоресурсы сказывается на инфляции. Потребление газа в Германии стремительно дорожает, и все это происходит за несколько дней до решающих выборов в Бундестаг», – считает германский политолог Александр Рар.

Обвинения России в «газовом шантаже» эксперт назвал бредовыми, потому что Бербок, местные правозащитники и другие политики зеленого толка еще недавно «кричали в один голос о том, что Россию надо наказать, отказавшись от ее газовых поставок». «А сейчас по их логике выходит, что отказываться не надо, а наоборот – требовать от России больше газа», – пояснил собеседник.

Другой причиной агрессивной риторики в адрес Москвы могут быть опасения некоторых немецких политиков насчет начала массовых протестов населения. Подобные явления уже начались в Испании, Англии и Франции. «Люди чувствуют себя обманутыми экологической повесткой дня. Обещанная сладкая жизнь от возобновляемых источников энергии не началась», – констатирует эксперт.

Политолог убежден, что, прежде чем говорить об увеличении поставок газа из России, немецкие «зеленые» должны отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы, не призывать к отказу от «Северного потока – 2». «Бербок в истерике, потому что рейтинг «зеленых» падает. Это коснется ее личной карьеры, потому что она уже выпадает из тройки главных кандидатов на пост канцлера», – добавил Рар.

В то же время подобная риторика помогает Бербок зарабатывать политические очки, многие немцы верят СМИ, в которых появилась «жуткая злоба в отношении России». Тем не менее, для победы на выборах этих очков вряд ли хватит, уверен Рар. Хотя в западной части страны уже появилось новое поколение немцев, «воспитанных на полном отрицании всего русского». «Если пресса начнет в ближайшие дни подыгрывать госпоже Бербок и писать, что она является чуть ли не Жанной д'Арк, которая сражается с неким злым русским медведем, то тогда, может быть, это настолько запутает простого избирателя, что он совершит глупость и пойдет на поводу у Бербок», – не исключает эксперт.

А вот остальные кандидаты на пост канцлера ФРГ стараются не высказываться по поводу «Северного потока – 2» и цен на газ, «потому что у них позитивное отношение с прагматическому сотрудничеству с Россией».

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявила, что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», с целью «усилить политическое давление» и быстрее получить разрешение на запуск «Северного потока – 2». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – заявила Бербок.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев.