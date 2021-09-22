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Бразильская делегация на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID
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Делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов, сообщил источник в ООН.
«Да, соответствующая делегация самоизолировалась после одного положительного случая, подтвержденного миссией при ООН», – сообщил источник РИА «Новости»
Он не уточнил, изолировался ли президент страны Жаир Болсонару, который накануне выступал в зале Генассамблеи.
При этом делегат Бразилии, который мог заболеть коронавирусом, не контактировал с генсеком ООН.
Накануне Болсонару выступил в ООН против введения ковид-паспортов. До этого Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.
Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера.
Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона».
Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС.
Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было».
Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
В Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом
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По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Ракова заявила, что «на протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», и «по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», передает РИА «Новости».
По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий.
Она отметила, что для лечения пациентов развернуто и зарезервировано достаточное число коек.
«Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», – указала Ракова.
Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы.
Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Москва обвинила Вашингтон в манипуляции визами для давления на другие страны
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Соединенные Штаты манипулируют визами для давления на другие страны, заявили в МИД, комментируя невыдачу визы члену российской делегации на 76-й сессии ГА ООН Леониду Слуцкому.
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Ведомство заявило, что эти действия американской стороны – это «грубейший произвол» и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, это не останется без должной реакции.
Министерство напомнило, что США взяли на себя обязательства обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств.
Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров.
Во вторник Слуцкий заявил, что до сих пор не получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН.
Китай обещал не стремиться к гегемонии
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Китай не вторгался и не намерен вторгаться в другие страны, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на сессии ГА ООН. Он также сообщил, что Китай не будет больше участвовать в новых проектах угольной энергетики за границей.
«Мы в прошлом не вторгались и не притесняли других, и не будем этого делать сейчас или в будущем, также мы не будем стремиться к гегемонии», – сказал Си Цзиньпин, выступая в формате видеообращения. Он заявил, что «демократия – это не монополия какой-то одной страны, а право всех стран». По его словам, «военное вмешательство извне и так называемые демократические преобразования ведут к катастрофическим последствиям», передает РИА «Новости».
Си Цзиньпин призвал отказаться от «игры с нулевой суммой» в международных отношениях. Как заявил китайский лидер, успех одной страны вовсе не означает обязательную неудачу другой. Он подчеркнул, что нужно «придерживаться диалога, а не конфронтации, толерантности, а не эксклюзивности, создавать новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, беспристрастности и справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве».
Председатель КНР заявил, что его страна «всеми силами будет стремиться к 2030 году достичь пика выбросов, а к 2060 – углеродной нейтральности, это требует больших усилий». Китай собирается поддерживать развитие «зеленой» и низкоуглеродной энергетики в развивающихся странах и не будет больше заниматься за границей новыми проектами, связанными с угольной электроэнергетикой.
Напомним, президент США Джо Байден заявлял, что Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов.
В ФРГ не привитым от коронавируса решили не возмещать потерю заработка при карантине
Не привитые от коронавируса в Германии с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка при уходе на карантин, сообщают СМИ.
Агентство DPA сообщило со ссылкой на решение, которое приняли в среду министры здравоохранения ФРГ и федеральных земель, что новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация от коронавируса и которые тем не менее по собственным убеждениям не хотят делать прививки, передает ТАСС.
В данный момент работники в Германии, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, имеют право требовать возмещения потери заработка в полном объеме в первые шесть недель, а в размере 67% от суммы зарплаты – с седьмой недели карантина.
Отмечается, что в стране полностью привиты 63,4% (52,7 млн) жителей.
Ранее были названы условия для нового локдауна в Германии.
Талибы захотели выступить на ГА ООН
Представители движения «Талибан*» заявили ООН о желании выступить в ходе недели высокого уровня Генассамблеи, сообщил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Как сообщил Дюжаррик, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш «получил письмо, озаглавленное «Исламский Эмират Афганистан», подписанное Амир Ханом Моттаки в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21–27 сентября».
Кроме того, талибы* заявили, что с 15 августа возглавлявший Афганистан Ашраф Гани «отправлен в отставку и больше не признается президентом», а нынешний постпред Афганистана при ООН «больше не представляет» страну. «Номинируется кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина на должность нового постпреда», – приводит текст сообщения ТАСС.
15 сентября генсек получил письмо от постпредства Афганистана, подписанное послом Гулямом Исхакзаем, со списком делегации на Генассамблее, в качестве главы делегации указан постпред Афганистана при ООН. Дюжаррик сообщил, что письма были переданы в секретариат, а после – членам аккредитационного комитета сессии ГА ООН.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что решать вопрос о том, кто должен представлять Афганистан в ООН – назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель движения «Талибан*» – должен комитет по аккредитации, передает РИА «Новости».
Напомним, выступление главы Афганистана планировалось 22 сентября. Однако Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном»*.
Университет Граца первым в Австрии признал «Спутник V»
Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям, сообщили в высшем учебном заведении.
Второй по величине университет Австрии таким образом стал первым австрийским высшим учебным заведением, которое признало сертификат вакцинации российским препаратом достаточным для посещения студентами занятий, передает ТАСС.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене призвала мир объединяться для создания новых вакцин.
Вместе с тем сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
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В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу
В столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города.
«Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС.
Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией.
«Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник.
В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%.
Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Байден во время выступления перепутал США и ООН
Американский президент Джо Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи, сообщает телеканал Sky News.
«Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и что самое важное, это присуще данной организации – Соединенным Штатам», – сказал он.
Таким образом, Байден перепутал слова states (United States of America – США) и nations (United Nations – ООН), передает РИА «Новости».
Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID
В России выпустили новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом, сообщили в Минздраве.
В ведомстве рассказали, что рекомендации подготовлены «ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», передает ТАСС.
В новой редакции «обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных».
В частности, раздел «Патогенетическое лечение» был полностью переработан с учетом накопленного опыта – уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях препаратов. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов, передает РИА «Новости».
«Включены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир («Арбидол») исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара», – указывается в сообщении.
Также в новой версии переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания: оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов – применение ремдесивира и иммуноглобулина человека против COVID-19. Добавлен новый раздел – «Антимикотическая терапия», который отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлен раздел по специфической профилактике коронавируса – в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.
«В ходе работы над каждой из версий методических рекомендаций, рабочей группой, включающей более 100 российских экспертов различных специальностей, проводится тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов. По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», – добавили в Минздраве, уточнив, что новая версия уже направлена в регионы.
Напомним, прежняя версия рекомендаций была выпущена в мае.
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Зеленский призвал обсудить на сессии ООН противодействие «агрессии России»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
«На встрече с Абдуллой Шахидом подчеркнул, что защита прав человека на оккупированных территориях Украины, предотвращение милитаризации Крыма и противодействие агрессии РФ должны быть приоритетом UNGA76», – написал Зеленский в Twitter.
Также пресс-служба главы украинского государства сообщила, что на встрече Зеленский ознакомил Шахида с итогами саммита «Крымская платформа» и выразил уверенность, что достижение конечной цели этой инициативы – возвращение Крыма под контроль Киева – это путь к восстановлению уважения к уставу ООН, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский отметил важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина» и «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».
Ранее Зеленский во время рабочего визита в США провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за позицию по Крыму.
В КНР предположили начало вспышки COVID в США в 2019 году
Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, свидетельствуют исследования китайских ученых, опубликованные на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР.
«Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.
Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.
Заболеваемость коронавирусом начала расти в 36 субъектах России
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России растет в 36 регионах, хотя неделей ранее такое наблюдалось только в 11 субъектах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила в интервью программе «Поздняков» на канале НТВ, что «если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста (заболеваемости коронавирусом)», передает ТАСС.
При этом она опровергла информацию о том, что штамм коронавируса «дельта» вызывает более тяжелое течение заболевания: «Нет, нигде в мире не описано». По ее словам, штамм «дельта» стал очень быстро размножаться в клетке и сегодня превалирует, передает РИА «Новости».
«Его особенность – это более быстрое распространение», – уточнила Попова.
Она отметила, что разработчики вакцин от коронавируса в России просчитывают различные варианты, чтобы препараты были актуальными, так как все понимают, что «вирус не меняться не может, будет меняться».
«Почти 40 млн человек в России, взрослых, привиты против коронавируса полностью», – добавила она, указав, что эффективность вакцины можно оценивать по огромному количеству наблюдений.
Ранее в России оценили возможность проникновения нового штамма коронавируса «мю».
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В России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 19 706 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1991, Санкт-Петербурге – 1521, Московской области – 986.
Всего в стране выявили 7 333 557 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 542 213 человек, из них 16 102 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 817 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 200 625 человек.
Накануне, 21 сентября, в России выявили 19 179 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 527.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации штамма «дельта»
Дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии «дельта», но вероятность того, что этот вариант станет более опасным, невелика, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Скорее всего, и мы это видим уже сейчас, пока новые варианты будут в виде ответвлений линии «дельта». Такие штаммы будут иметь новые мутации, причем не только в гене S-белка, которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом «дельты», который существует сегодня», – передает РИА «Новости» слова Хафизова.
Он отметил, что, по опубликованным зарубежными учеными данным, вариант «дельта» практически исчерпал себя и едва ли может дать жизнь еще более опасным штаммам.
«Существует заметно больше возможных мутаций-кандидатов, которые могли бы повысить приспособленность дикого типа патогена, но не «дельты», чем тех, которые улучшили бы приспособленность именно этого штамма «дельта». Иными словами, вероятность развития «дельты» в еще более опасном направлении невелика», – заключил собеседник агентства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм «дельта» быстрее распространяется, но не вызывает очень тяжелых заболеваний.
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