Психолог объяснила поведение убившего невестку из-за раздела имущества мужчины

Мужчина, который застрелил бывшую жену сына, скорее всего на момент преступления находился в каком-то затяжном стрессовом состоянии из-за того, что его собственный ребенок испытывает сильные страдания, рассказала газете ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова.

На востоке Москвы в подъезде жилого дома найдено тело 35-летней женщины с огнестрельными ранениями головы. По предварительным данным, преступление совершил бывший свекор потерпевшей, а мотивом послужили разногласия в вопросе раздела имущества с его сыном. Позже жена подозреваемого рассказала, что невестка их «два года доводила», а ее дочка вообще побаивалась матери.

«Россияне находятся между Востоком и Западом: в чем-то мы западные люди, которые должны отделяться, жить отдельно, но с другой стороны эта архаичность, межпоколенное влияние на детей – это и есть так называемая «расширенная семья». Но, кстати говоря, если говорить о западной культуре, то все равно есть какие-то архаичные ритуалы, например, когда молодой человек просит руки своей девушки у родителей. Конечно, сейчас это делается скорее как знак уважения к родителям, но для старшего поколения это имеет определенные последствия», – говорит Панфилова.

Она объясняет, что при таком раскладе зачастую родители считают, что они могут вмешиваться в отношения своих детей, готовы их как-то защищать и делают это именно так, как им кажется правильным и справедливым. То есть, исходя из личной системы ценностей.

«Все, что касается развода, разрыва – это очень серьезный стрессовый фактор, и в очень сильном стрессе у человека даже может быть измененное сознание, так называемый аффект, когда человек не видит краев, не чувствует тяжести последствий, а просто идет за своими чувствами. Ему больно, у него гнев, зашкаливающая ярость, какое-то перевернутое гипертрофированное чувство справедливости, желание защитить чьи-то интересы, причем в первую очередь свои. То есть, свекор таким образом решил защитить честь сына», – рассказывает психолог.

Такие ощущения люди, которые в браке были достаточно близки и имеют много общего, а также их близкие родственники могут испытывать как при самом разводе, так и во время раздела имущества, продолжает специалист. Она обращает внимание на то, что в особенности часто так происходит с теми, кто после развода продолжают жить в одной квартире, поскольку раздел имущества находится в процессе и им просто кажется, что некуда разъехаться. Однако они не понимают, что несмотря на «расторжение брака на бумажке» он все равно продолжается, но уже является по факту гражданским.

«Получается коммуналка в отдельно взятой квартире. И одно дело, когда ты делишь жилплощадь с человеком, который тебе никто, то ты можешь с ним как-то поговорить достаточно рационально, а другое дело, когда люди когда-то были близкими и спали в одной постели, то здесь то один, то другой постоянно нарушает чьи-то границы, потому что их реально очень сложно соблюдать, и возникает конфликт. Поэтому идет нагрузка на психику, и здесь как раз мужчины более хрупкие, чем женщины, потому что им тяжело долго находиться в состоянии эмоциональной депривации», – делится Панфилова.

Специалист подчеркивает, что мужчина, который застрелил бывшую жену своего сына скорее всего на момент преступления находился в каком-то затяжном стрессовом состоянии из-за того, что его собственный ребенок испытывает сильные страдания из-за бракоразводного процесса. Тем не менее, психолог уверена, что спустя какое-то время совершивший преступление осознает, что сделал и будет сожалеть об этом.

«Сейчас он кипит праведным гневом и думает, что избавил сына от позора, отомстил гулящей девке. То есть, это его собственные лжеценности, которые сейчас выпятились, и он находится как бы в плену этих своих эмоциональных реакций», – считает собеседник.

Развод – это процесс, который если правильно организовать, то он, конечно, не будет легким, но однозначно станет менее драматичным, каким его иногда практически намеренно делают люди, рассказывает эксперт. Для начала, она рекомендует обоим сторонам следить за тем, чтобы чувства не зашкаливали, а также не стоит их специально распылять или разгонять «назло партнеру» или в собственных каких-то интересах. То есть, начать лучше с гражданского развода – разъехаться территориально и не торопиться зафиксировать все это на бумаге, а потом размахивать этим как красным флагом.

«Сначала должна идти регулировка человеческих отношений, если люди действительно собрались разводиться, а потом уже закрепление де-юре, в ЗАГСе. Это всегда лучше работает. А все эти разговоры, что «мы не можем разъехаться» – тогда не торопитесь разводиться, пока не решите вопрос с жильем, потому что легче от развода на бумаге не будет. Единственный случай, когда действительно нужно торопиться, это тогда, когда дело касается очень сложного имущественного вопроса, чтобы предотвратить нарушение прав, которые в будущем придется отыгрывать», – советует Панфилова.

Кроме того, во многих случаях в процессе развода помогают медиаторы (переговорщики), с помощью которых можно мирно договориться о решении самых острых вопросов, продолжает психолог. Также она напоминает, что во многих странах пары заключают брачный контракт, в котором также сразу прописывают все то, что им неизменно должно принадлежать при разводе. Однако в России граждане зачастую пренебрегают обоими услугами.

«Во-первых, наши граждане считают, что они достаточно самостоятельны во всех этих вопросах и не понимают, зачем платить деньги сторонним людям, когда вокруг так много экспертов в виде родственников. А, во-вторых, например, брачный контракт не всегда все учитывает. Да и потом, есть ситуации, когда кто-то кому-то изменил, из-за чего человек требует большую часть совместно нажитого в качестве моральной компенсации. Законом это предусмотрено, а в брачном контракте если не будет написано, то не учтется», – объясняет эксперт.

Также специалист обращает внимание на то, что российская адвокатская система развита не так, как на западе, а точнее она утратила всякий смысл, потому что долгое время не было частой собственности, поэтому заранее договариваться по поводу имущества не было смысла, из-за чего и сформировалась определенная культура. А в большинстве случаев, когда молодежь все-таки посмотрев на Запад обращается за данной услугой, они узнают, что либо эти адвокаты стоят неоправданно дорого, либо они попросту не компетентны и не знают психологически, как разговаривать с каждой из сторон при обсуждении брачного договора.

Ранее в Омской области к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима приговорили 70-летнего мужчину за то, что тот в ходе конфликта с бывшей женой, с которой проживал в одной квартире после развода, нанес женщине 25 ударов ножом, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). Уточняется, что ссора была вызвана разделом имущества.