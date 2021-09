Эксперты назвали основные успехи и неудачи партий на прошедших выборах в Госдуму Эксперты НОМ: Выводы Шпилькина похожи на «иракскую пробирку Пауэлла» 21 сентября 2021, 21:58 Россия – сложносоставное государство с разной политической культурой и составом населения, к объяснению электоральных процессов в котором не подходят обобщения на основе математической функции нормального распределения, считают эксперты Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ). Ранее социолог Сергей Шпилькин выступил с критикой результатов выборов, ссылаясь на построенные им графики распределения данных. «На протяжении 14 лет Сергей Шпилькин, именуемый «математиком и независимым электоральным аналитиком», строит графики и на их основании делает шокирующие выводы о масштабных фальсификациях на выборах. При этом аналитик не скупится на цифры, оценивая уровень фальсификаций не в десятки и даже не в сотни тысяч голосов, а в десятки миллионов голосов», – отметил замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.



Он указал, что сразу после объявления результатов голосования на выборах в Госдуму, Шпилькин «соорудил очередной график и очередную цифру – ни много, ни мало, а половина всех голосов, отданных за «Единую Россию» сфальсифицированы». Это вывод строится на мнении, что голоса «были получены на участках с очень высокой явкой и большим процентом голосов за единороссов» и приписаны победителям.



«Умозаключения господина Шпилькина, что есть «нормальные участки» и «аномальные участки», где большое количество проголосовавших и большое количество голосов за ЕР, не соответствуют реальной ситуация, – указывает Шаповалов. – Российская Федерация – большое и сложносоставное государство, состоящее из множества территорий с разной политической и электоральной культурой, этническим, конфессиональным, социальным и профессиональным составом населения, зачастую, противоположным по своим электоральным предпочтениям. Где-то избиратели не спешат идти на выборы, а где-то уже с раннего утра выстраиваются очереди, на некоторых территориях, в силу разных причин, сильны протестные настроения, а буквально рядом – избиратели позитивно оценивают действия власти и готовы дать ей широкий кредит доверия».



Эксперт напомнил, что в крупных и сложных по составу государства, в том числе США или Германии, наблюдаются подобные территориальные особенности электорального поведения. «Это что, тоже аномалия и фальсификация? Нет, об этих странах господин Шпилькин молчит», – заметил эксперт НОМ.



Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш, комментируя выводы Шпилькина, указал на «ставшее традиционным отсутствие в доступе методики исследования, системы учета погрешностей и контроля достоверности данных, инструментария и технологии работы с данными». «Так исследования, претендующие на достоверность, не делаются. А придание гипотезам, основанным на неполных данных, характера политизированных аксиом – это синдром «иракской пробирки Пауэлла (Перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, которая якобы доказывала наличие у Ирака оружия массового поражения. При то, что в действительности у Вашингтона не было реальных доказательств наличия у Саддама Хусейна такого оружия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал эксперт.

Лукаш полагает, что Шпилькин «не брал в расчет специфику социально-экономического развития, пространственной неоднородности регионов, конфессиональные и национальные, половозрастные особенности населения, – все, что играет роль в вопросах выбора».



Напомним, социолог Шпилькин постоянно выступает с критикой результатов российских выборов. В качестве инструмента оценки голосования, он использует так называемый метод Шпилькина, основанный на допущении о возможности применения функции нормального распределения или кривой Гаусса для оценки результатов голосовани. В это раз аналитик назвал половину от всех голосов, полученных «Единой Россией» на выборах в Госдуму «аномальными».



Метод Шпилькина не раз вызывал критику со стороны экспертного сообщества.

Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму 21 сентября 2021, 10:59

Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live». МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. ЦИК подвел результаты выборов после обработки 100% протоколов 21 сентября 2021, 06:37

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных ЦИК. По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС. Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы. Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Пушков оценил возможность непризнания итогов российских выборов на Западе 21 сентября 2021, 17:09

«Это означало бы политическую войну и практически полное прекращение контактов ЕС с Россией. Думаю, это нереально», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя кампанию со стороны Запада по дискредитации выборов в России и угрозы непризнания их результатов. «Есть только один документ, который призывает страны ЕС не признать наши выборы в Госдуму в случае выявленных нарушений международного права. Это резолюция Европарламента от 16 сентября текущего года. Но она носит рекомендательный характер», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Кроме того, – подчеркнул сенатор, – нет поводов для заявлений о нарушениях международного права во время проведения выборов». Пушков убежден, что «со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут». «Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году», – напомнил собеседник. «Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией. Думаю, это нереально, – полагает Пушков. – А раз нет конкретных решений со стороны Запада, то и реагировать России тут пока не на что». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. Также она отметила, что «Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию». Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ. Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет Интерфакс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% Россия решила рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство 21 сентября 2021, 19:09

Заявления из-за рубежа, которые будут ставить под сомнение признание выборов в Госдуму, будут рассматриваться как «грубое вмешательство в суверенные дела России», заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму восьмого созыва состоявшимися. Хотим предупредить, что иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, со всеми вытекающими из этого последствиями», – приводит его слова ТАСС. Климов отметил, что сенаторы рассчитывают, что все виновные в нарушениях избирательного законодательства будут выявлены и привлечены к ответственности. «Сказанное в полной мере относится и к тем, кто был вовлечен в попытки внешних атак на российский электоральный суверенитет», – сказал Климов. Он предложил россиянам, «которые вольно или невольно были вовлечены в соответствующие деструктивные процессы, прекратить заниматься такого рода противоправной деятельностью, добровольно и незамедлительно явиться в правоохранительные органы и не усугублять свою вину в совершении конкретных административных правонарушений и уголовных преступлений». «В 2021 году страны так называемого коллективного Запада во главе с США попытались активно и масштабно использовать разнообразные методы вмешательства в суверенные дела России с целью хоть как-то повлиять извне на волеизъявление граждан, опорочить нашу избирательную систему, заставить усомниться в итогах всенародного голосования, поставить вопрос о легитимности выборов в Госдуму. Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России», – заключил Климов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке деятельности иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет «Интерфакс». В «Единой России» оценили вероятность перехода Шойгу и Лаврова в Госдуму 21 сентября 2021, 14:54

Из федеральной пятерки «Единой России» в новый созыв Госдумы, вероятно, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу вряд ли решат оставить свои посты, заявил источник, близкий к партии. «Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров – точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», – сказал РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут решение перейти в Госдуму. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Турция назвала состоявшиеся в Крыму выборы в Госдуму «нелегитимными» 20 сентября 2021, 23:23 Текст: Антон Никитин

Анкара считает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу России «нелегитимными», сообщило министерство иностранных дел Турции. «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», – приводит текст заявления турецкого внешнеполитического ведомства ТАСС. Ранее в понедельник в Крыму огласили результаты выборов в Госдуму России. Как сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев после подсчета 100% бюллетеней, партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму в Республике Крым заручилась поддержкой 63,33% избирателей, КПРФ получила 9,15% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 5,93%, ЛДПР – 7,75%. Явка на выборах в Государственную думу по Крыму составила 49,75%. Тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма. В прошлую пятницу на Украине решили ввести санкции против организаторов голосования на выборах в Государственную думу России на территории Крыма и Донбасса. Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия отвергла голословные заявления США по выборам в Госдуму 21 сентября 2021, 03:31

Заявления Госдепартамента США о якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Госдуму России являются голословными, народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права, подчеркнули в российской дипмиссии в Вашингтоне. «Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17–19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России 21 сентября 2021, 05:56

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Самое интересное, что всю канитель – извините за это слово, другого не подберешь – с наблюдателями они сами заварили», – приводит слова Захаровой РИА «Новости». «Мы же готовы были принять 50 человек, это не вместо кого-то, а непосредственно дать место БДИПЧ ОБСЕ для 50 наблюдателей, учитывая, что и другие есть наблюдатели, учитывая ковидные ограничения и учитывая их отношение. Нет, 50 их не устроило. Сказали, 500 должно поехать. То есть заведомо пошли на провокативные действия для того, чтобы потом господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель, и его пресс-секретарь, и все остальные могли сказать, что якобы международных наблюдателей в России нет, а те, которые есть, видимо, не такие, как нужно БДИПЧ ОБСЕ», – сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ. Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отмечали, что иноагент «Голос» получил от американских НПО дополнительное финансирование для спецоперации по дискредитации российских выборов. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме 21 сентября 2021, 18:18

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%) Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Официальные итоги выборов планируется подвести в пятницу. Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами 21 сентября 2021, 00:32

Страны Евросоюза своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов в Госдуму и угрозами введения санкций предпринимали попытки запугивания России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». «Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания», – приводит слова Захаровой ТАСС. В связи с этим дипломат напомнила, что 16 сентября (за день до начала голосования) Европарламент утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, «если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов». «Это как, запугивание? Конечно, и прямое. Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так», – подчеркнула дипломат. Захарова указала, что подготовка к этому витку запугивания со стороны ЕС началась задолго и до самих выборов, и до этого доклада Европарламента. В этой связи она напомнила, что заявления о намерении не признавать выборы в России делались комитетом по международным делам ЕС еще в июле. «И когда перед выборами люди, наделенные властью, представляющие в Европарламенте как бы свои страны и народы, потому что они не представляют интересы этих стран и народов, они представляют интересы тех лоббистских групп, которые им отправили такие методички, говорят о санкциях и это происходит до выборов, то как это можно по-другому квалифицировать?» – резюмировала Захарова. Напомним, за сутки до начала выборов в Госдуму Европарламент принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад Европарламента классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Грузии не понравилось проведение выборов в Госдуму в Абхазии и Южной Осетии 21 сентября 2021, 10:59 Текст: Дмитрий Александров,

Председатель парламента Грузии Каха Кучава назвал «нелегитимными» выборы в Госдуму России в Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Весь мир поддерживает территориальную целостность Грузии, в то время как политика России (в отношении Абхазии и Южной Осетии) не имеет поддержки международного сообщества», – заявил он. «Факт в том, что никакого правового обоснования голосования (в Абхазии и Южной Осетии) нет», – подчеркнул председатель парламента Грузии. МИД Грузии также откликнулся на «незаконное открытие до 20 избирательных участков на оккупированных территориях», как Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию, и назвал это «очередным деструктивным шагом Москвы против суверенитета и территориальной целостности Грузии». «Это процесс де-факто аннексии» Абхазии и Южной Осетии, заявило министерство иностранных дел Грузии. «Зеленые» предложили «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» объединиться 21 сентября 2021, 11:59 Текст: Алина Назарова

Партия «Зеленые», занявшая по итогам выборов в Госдуму девятое место, предложила «Яблоку» и «Зеленой альтернативе» войти в их состав, чтобы в будущем сформировать единую экологическую фракцию, заявил сопредседатель партии Сергей Шахматов. «С учетом резко «позеленевшей» повестки «Яблока» мы предлагаем им и «Зеленой альтернативе» войти в состав «Зеленых» и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе», – предложил Шахматов, передает РИА «Новости». Кроме того, в партии не против конструктивного взаимодействия с парламентскими партиями. «Эксперты от партии «Зеленые» готовы входить в рабочие группы при комитете Госдумы по экологии для повышения качества законодательных инициатив», – добавил Шахматов. В то же время лидер «Зеленых» Андрей Нагибин назвал отличным показателем итоговые 0,91% голосов избирателей и общую девятую строчку партии. «За нас проголосовали более полумиллиона человек, мы превысили результат предыдущих выборов. И это с учетом того, что партия обновилась за месяц до начала избирательной кампании, и появления партии-спойлера, оттянувшей процент голосов», – заявил Нагибин. Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Россия призвала США объяснить кибератаки во время выборов в Госдуму 21 сентября 2021, 02:33

Россия рассчитывает, что власти Соединенных Штатов предоставят исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории, говорится в заявлении российского посольства в США. «В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства России в США в соцсети Facebook. Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что в ходе подготовки к выборам и их проведения власти столкнулись с многочисленными попытками вмешательства в избирательные процессы, во внутренние дела России; было зафиксировано беспрецедентное количество кибератак на сайт Центризбиркома, на сайт электронного голосования. В понедельник глава Минцифры Максут Шадаев информировал, что во время выборов в России на системы онлайн-голосования проводились кибератаки с IP-адресов разных стран, при этом половина всех атак велась с территории США, еще 25% – из Германии. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт Центризбиркома в ходе голосования. Памфилова уточнила, что такие атаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако они были отражены. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Венедиктов объяснил итоги голосования в Москве «трагической ошибкой партий» 21 сентября 2021, 15:33 Текст: Алина Назарова

Разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы, считает глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. «Были партии, которые призывали бойкотировать электронное голосование. КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. Это же очевидно, если вы призываете своих верных избирателей, то они и не приходят. Это были и КПРФ, и справороссы. А три другие партии – «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» – призвали к участию, говорили, что если вы не можете прийти на участки, придите онлайн. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», – сказал Венедиктов «Интерфаксу». По его словам, он говорил представителям КПРФ, что они «совершают трагическую ошибку». «Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки», – заявил он. Венедиктов напомнил о выборах мэра Москвы в 2018 году, когда Сергей Собянин «набрал 1,5 млн голосов из 2,2 млн, а кандидат от коммунистов – 378 тысяч». «А в этом году «список Собянина» собрал 1,4 млн голосов из 3,9 млн. Надо же сравнивать и честными быть. КПРФ собрала в 2018 году 378 тысяч, а сейчас она собрала 869 тысяч. Больше чем в два раза. И никуда эти голоса не украли. Вот они – каждый голос есть», – сказал Венедиктов. Он также отверг обвинения партий и экспертов в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании в столице, не было доступа у внешних наблюдателей. «Абсолютная ложь или некомпетентность. Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. И каждый человек с 21 часа – любой: вы, я, президент Байден – могут взять этот ключ и расшифровать все два миллиона бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть мы каждого человека сделали наблюдателем», – сообщил Венедиктов. Он заверил, что доступ есть и ко всем транзакциям, которые проходили во время голосования. «Невозможно подменить транзакцию другой. Они там зашифрованы. Impossible. Два миллиона транзакций отпечатаны в режиме реального времени. Расшифровывайте и считайте», – подчеркнул Венедиктов. По его словам, технологии, которые были применены при московском электронном голосовании, «гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями». «Как начальник штаба, я знаю, что основные жалобы нам шли по голосованию бюллетенями, а не на электронное. Если спросить у меня, что вызывало у меня больше проблем с честностью и транспарентностью, то это те два миллиона, которые голосовали бумажно, а не те два миллиона, которые голосовали электронно. Я имею в виду не людей, конечно, а процедуру», – заметил Венедиктов. «Я не сомневаюсь в том, что все голосования, которые были сделаны, лежат сейчас в блокчейне. Я не сомневаюсь в том, что любой человек может их сейчас проверить, воспользовавшись ключом и потратив на это время. Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали – разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет – все только разговаривают: верим – не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно», – заключил он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Климкин испугался давления со стороны России после выборов в Госдуму 21 сентября 2021, 09:59 Текст: Алина Назарова

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев якобы может оказаться под сильным давлением Москвы после парламентских выборов в России. Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая. «Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», – утверждает Климкин в Facebook. По его мнению, «ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью». При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы. Между тем в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России.