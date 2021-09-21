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Путин заявил о нерешенности проблем занятости в ряде регионов
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Президент Владимир Путин собирается вернуться к решению проблемы занятости, задача сокращения безработицы решена не во всех регионах.
Путин напомнил на совещании по экономическим вопросам, что «был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года», данную планку «в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек», передает ТАСС.
Однако, по словам президента, «эта задача решена еще не во всех регионах».
«Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья», – заметил глава государства.
Он обратил внимание на то, что ранее давались «поручения по «донастройке» региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела».
«В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа», – пообещал президент.
Вместе с тем Путин отметил, что «индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%», при этом «обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы, плюс 5,6%».
«Позитивные настроения бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал. За первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал он.
Президент добавил, что «у делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием», передает РИА «Новости».
Подходить к этому вопросу нужно «аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность».
Ранее сообщалось, что рынок труда в России вернулся на доковидный уровень.
Стали известны условия поставок газа в Европу Роснефтью
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Российское правительство готово в качестве эксперимента разрешить Роснефти экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно через агентское соглашение с Газпромом, но окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, следует из проекта доклада вице-премьера Александра Новака.
Новак предлагает Минэнерго проработать этот вариант, а также вместе с Минфином проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу (о привязке НДПИ с экспортируемых Роснефтью объемов к спотовым ценам в Европе). Но поскольку позиции Газпрома и Роснефти кардинально расходятся, принципиальное решение, согласно докладу, будет принимать президент, пишет «Коммерсант».
Газета напоминает, что в августе глава Роснефти Игорь Сечин просил президента о доступе компании к экспорту, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». Доступ Роснефти к поставкам трубопроводного газа, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов «Северный поток – 2» и Opal. Газпром не может полностью использовать их из-за норм Третьего энергопакета ЕС, отмечает издание.
Эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров газа из России даст бюджету дополнительные 60 млрд рублей платежей по НДПИ и 100 млрд рублей вывозной таможенной пошлины. Еще 50 млрд рублей принесет налог на прибыль и дивиденды Роснефти. Источником газа станут газовые проекты «Роспан» и «Харампур», в 2021-2022 годах прирост их добычи составит 25 млрд кубометров газа в год. Это, по мнению компании, позволит поставлять газ за рубеж без ущерба для внутреннего рынка.
Как отмечает газета, позиция Газпрома, которая приводится в докладе, прямо противоположная. По мнению монополии, котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают, что сохранение высоких цен «представляется маловероятным». Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным». Кроме того, напоминает Газпром, Роснефть по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.
Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономразвития же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который Роснефть планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками Газпрома.
ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение Роснефти о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор в целом не противоречит закону об экспорте газа и может быть заключен между Газпромом и Роснефтью. В Минэнерго также сообщили, что позиция по этому вопросу «направлена президенту в установленные сроки».
Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири»
Прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» временно приостановят для проведения плановых профилактических работ, сообщил Газпром.
Транспортировку газа приостановят с 22 по 29 сентября, передает ТАСС.
Как добавили в Газпроме, сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году. «По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», – отметили в Газпроме.
1 апреля прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» останавливали для плановых профилактических работ. И 8 апреля Газпром сообщил о возобновлении транспортировки газа по «Силе Сибири» после профилактических работ.
В Германии заявили об изоляции Франции со стороны ЕС и США
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«Брюссель произносит лишь декларативные фразы, на деле же Франция остается изолированной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности Евросоюза с Францией на фоне кризиса в отношениях Парижа, Вашингтона и Лондона.
«Не стоит преувеличивать европейскую солидарность, Боррель говорит лишь дежурные фразы. Он должен защищать Францию – одного из главных членов Евросоюза. Но несмотря на декларации Брюсселя, критика в отношении Вашингтона удивительно мягкая или вообще отсутствует. Особенно это касается Германии, Польши и стран Прибалтики», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «Франция в этом вопросе остается изолированной и не может рассчитывать на что-то большее, чем декларативные заявления о солидарности».
Эксперт также отметил, что «США приняли стратегическое решение создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для полномасштабного сдерживания Китая». «За исключением Великобритании, никто из европейских союзников США не захотел бы «бодаться» с КНР. Франция тоже никогда не поддерживала американскую политику в этом направлении. Так что американцы приняли принципиальное решение, не учитывая мнение европейских союзников», – пояснил он.
«Конечно, для Франции это большой удар, поэтому она будет жаловаться на поведение Вашингтона, – констатировал Рар. – Но американцы дипломатично объяснят Парижу, что Франция сама выбрала такой вариант развития событий, не пожелав идти на полное сдерживание Китая».
Политолог предполагает, что в каких-то коммерческих вопросах американцы в будущем могут уступить и «пропустить французов вперед», но в большой политической игре поблажек ожидать не стоит.
«Европейцы оказались перед очень серьезным выбором: продолжать и дальше защищать американскую повестку дня во всем мире, работая над укреплением Pax Americana, или же создавать свою собственную армию и самостоятельно обеспечивать безопасность, – отметил собеседник. – На второе никто, кроме самой Франции, пойти не готов».
При этом, по словам Рара, «тенденция на создание автономной Европы может появиться, но не при нынешнем руководстве Евросоюза, которое кровно заинтересовано в американской финансовой и политической поддержке».
«Сейчас нет даже намеков на процесс серьезного отмежевания Европы от США. Франция могла бы пригрозить США выходом из НАТО, но не делает этого. Германия же сочла спор между Парижем и Вашингтоном чисто коммерческим и уверена, что стороны придут к компромиссу. А другие европейские страны просто молчат. Скорее Франция окажется в изоляции, чем Европа станет развиваться автономно от США», – резюмировал политолог.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
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В Европе испугались «ценового цунами» из-за задержки пуска «Северного потока – 2»
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Эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман заявил об угрозе повышения расценок на газ в Европе из-за спекуляций вокруг пуска «Северного потока – 2».
По его мнению, «спекуляции вокруг пуска газопровода» стали причиной роста цен на голубое топливо в европейских странах, и, как прогнозирует аналитик, ситуация будет лишь ухудшаться, передает РИА «Новости».
«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», – сказал Гирман.
При этом он обвинил в дороговизне газа для европейских потребителей Берлин и Вену. «Уже сегодня за этот проект очень дорого заплатим мы все, кто пользуется газом в Европе. <...> После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура», – считает эксперт.
Ранее депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину.
Накануне Газпром объявил о приостановке прокачки газа по «Силе Сибири». В тот же день Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа в Европу через территорию Украины в октябре. При этом Газпром забронировал на октябрь возможность прокачки через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» лишь 31,3 из возможных 89,1 млн кубометров газа в сутки. На этом фоне цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Преподаватель университета в Перми объяснил продолжение лекции во время стрельбы
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Преподаватель ПГНИУ Олег Сыромятников объяснил, почему не стал прерывать лекцию, когда в вузе началась стрельба.
«Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более пока информация не была официальной. Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Металлическую дверь аудитории я закрыл сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и получили переломы шеи?» – сказал Сыромятников, передает радио Sputnik.
Между тем портал 59.RU опубликовал аудиозапись, которая велась с момента начала занятия Сыромятникова.
Сообщается, что спустя четыре минуты после начала в аудиторию вошла мама одной из студенток со словами: «Извините, пожалуйста, там ЧП – человек с оружием, стрельба. Я думаю, надо закрываться». В ответ на это преподаватель ответил: «Закрывайтесь», – и продолжил занятие.
Спустя полторы минуты на аудиозаписи слышна череда раздающихся хлопков, похожих на звуки выстрелов. Через 15 секунд зазвучала сигнализация, через 10 секунд она отключилась. Затем раздался звук сирены полицейского автомобиля.
Все это время Сыромятников продолжал вести лекцию. Студенты предложили выключить свет, «чтобы нас здесь видно не было», преподаватель согласился.
Спустя 18 минут после начала занятия студенты вновь обратились к преподавателю, зачитав уже опубликованные в соцсетях сообщения о стрелке и необходимости забаррикадироваться под партами. В ответ на все предложения он заявил: «Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба».
Студенты и одна из родителей продолжили рассказывать подробности происходящего, в ответ на что преподаватель задал вопрос: «Ну и что?». После этого запись обрывается.
На второй аудиозаписи слышно, как Сыромятников разговаривает по телефону, предположительно, с деканом. Тот говорит о необходимости «сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала». Также он сообщил, что служба безопасности уже выехала, а преподаватель произнес: «Продолжать работать. Слышали указание декана? Продолжать занятие».
Спустя четыре минуты после продолжения занятия в ответ на перешептывание студентов преподаватель сделал замечание: «Девочки, вы мне мешаете. Занимайтесь там своими делами, но материал этот я спрошу. Нам пару эту никто не вернет. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться – не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил – это было бы прикольно».
На записи слышно, что несколько раз в дверь стучали, однако преподаватель в ответ читал лекцию шепотом. Когда из-за двери прозвучал голос, что это сотрудники правоохранительных органов, мама одной из студенток открыла дверь, пока лектор читал учебный материал.
Корреспонденты студенческого «Е-Медиа» взяли комментарии у нескольких человек из этой учебной группы.
«Мой преподаватель Сыромятников Олег Иванович никак не отреагировал на это сообщение и продолжил вести пару. Более того, он сделал замечание маме девочки, за то, что она отвлекает его от пары. На наше предложение подвинуть парты он сказал, что это все равно не поможет», – рассказала студентка.
«Возможно, тот факт, что он продолжал вести лекцию, должен был нас успокоить, но мне было бы спокойнее, если бы я могла просто спрятаться под парту и не думать, что материал, который он нам говорит, надо записывать, ведь «учеба в любом случае важнее», – добавила другая.
Со слов учащихся, занятие приостановили прибывшие для эвакуации сотрудники ОМОН, которые были в шоке от продолжающегося учебного процесса.
«Панику начала мать одной студентки. Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», – добавил сам преподаватель.
Олег Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. Занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. При этом в геологическом корпусе ПГНИУ некоторые преподаватели отказались останавливать лекции и закрывать двери.
«У нас лекция, преподу ***** [все равно]. Он даже не закрыл дверь. И он такой: «У нас лекция, не отвлекаемся». Мы уже сами закрыли [двери], выключили свет», – рассказала одна из студенток.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Переехавшая из России сестра Сенцова назвала Украину «худшей страной для эмиграции»
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Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая на Украину из России после ареста брата, назвала Украину «худшей страной для эмиграции» и заявила о возвращении домой.
«Кажется, это (Украина) худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», – написала Каплан на своей странице в Facebook.
В комментариях пользователи предположили, что страницу Каплан взломали, но она сообщила, что это не так. «Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», – добавила Каплан.
Наталья Каплан приехала на Украину, после того как в России осудили Сенцова. Она начала заниматься делами брата сразу после его задержания. Каплан до 2019 года была гражданкой России, а затем указом президента Украины получила украинское гражданство, передает РИА «Новости».
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.
После возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию.
Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму
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Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский увеличил расходы на оборону на 12 млрд долларов
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложениям к госбюджету на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением безопасности и обороны Украины.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие этим указом, будет осуществлять секретарь СНБО.
Ранее секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил о принятии решения об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом – с 5,93% ВВП до 5,95% в 2022 году. Оно должно составлять 319,4 млрд гривен (около 12 млрд долларов). Эти средства должны обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в том числе по обеспечению их жильем, а также по программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Ранее Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов.
Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей.
«Знаете, сколько международных наблюдателей будет осуществлять мониторинг выборов в Бундестаг 26 сентября текущего года? По данным федерального руководителя избирательным процессом ФРГ, в котором планируют участвовать 47 партий и общественных движений, шесть тыс. кандидатов и 60,4 миллиона избирателей, мониторинг выборов будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление пресс-секретаря главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петера Стано о том, что в Евросоюзе не могут дать четкую оценку тому, как в России прошли думские выборы, так как в стране работало недостаточно наблюдателей.
По словам Захаровой, «в этом году прогнозируется разрастание немецкого парламента, так как с 2012 года в Германии применяется система распределения «сверхпропорциональных» и «дополнительных» мандатов».
«В России выборы в Государственную Думу 2021 года мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств», – подчеркнула она.
«И это Евросоюз называет «недостаточным»! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать «чёткую оценку» выборам в Германии?», - спрашивает Захарова.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%
На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек.
Юрист разъяснил, на каких приусадебных участках можно держать кур
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Животных сельскохозяйственного назначения можно разводить на садовых участках, если это не запрещено правилами Товарищества собственников недвижимости (ТСН), а также на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или же для ведения личного подсобного хозяйства, рассказал газете ВЗГЛЯД юрист Родион Юрьев.
СМИ сообщили, что волгоградский суд оштрафовал на 10 тыс. рублей жительницу области за нецелевое использование земли. Поясняется, что на ее дачном участке, который можно использовать только для садоводства или разведения пчел, появился курятник, хотя данную территорию нельзя использовать в сельскохозяйственных целях. После этого она обратилась в Верховный суд, где подтвердили предыдущее решение.
«Очень важно, о каком статусе земельного участка идет речь. По общим правилам, на землях сельскохозяйственного назначения возможно разводить абсолютно любых животных, если на них не требуется какого-то особого разрешения. Если мы говорим про использование земель для садоводства, то этот вид участка предназначен исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд», – говорит Юрьев.
Он подчеркивает, что можно ли на таких участках разводить пчел и скотину – вопрос неоднозначный, потому что это регулируется законодательством, которое на данный момент вообще не содержит понятие «дачный» участок, есть только огородные и садовые. На первом вообще не разрешается ставить какие-либо дома, он предназначен только для посадки культур. На садовых дозволено размещать жилые постройки, использовать территорию для выращивания растений и отдыха, однако можно ли там размещать животных, определяется местными правилами садоводства.
«Прямого запрета как такого в законе нет, но если есть правило в Товариществе собственников недвижимости (ТСН), раньше это называлось «садовое некоммерческое товарищество» (СНТ), то разведение животных для собственных нужд будет признано незаконным. Статус участка указывается в кадастровом паспорте, и, как правило, он един для территории», – рассказывает специалист.
Если же территория обозначается как земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства, то здесь никаких ограничений нет – все как в обычной деревне, граждане могут сажать культуры и разводить скот, продолжает собеседник. Тем не менее, он обращает внимание на то, что на владельцев участков действует другой закон – «Об ответственном обращении с животными», где есть требования к содержанию живности на личной территории.
«Если же вдруг ваш сосед разводит какой-то скот у себя на участке, но в ТСН этого делать нельзя и вам это мешает, то, поскольку это административное правонарушение, следует направить жалобу государственному инспектору региона по использованию и охране земель. Надо идти в Росреестр, где и сидят сотрудники, которые накладывают штрафы за нецелевое использование земельных участков по статье 8.8 КоАП», – заключил Юрьев.
Ранее юрист Егор Редин напомнил, что за городом автомобилистам могут предъявить штраф за нарушение правил перевозки детей, а также грузов, за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, светоотражающего жилета и знака «крупногабаритный груз», а также за мойку машины на дачном участке. Кроме того, оштрафовать могут за неправильную перевозку домашнего животного.
Эксперты спрогнозировали российский ответ Турции по выборам в Крыму
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«Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Турции о якобы нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму.
«Позиция Анкары по Крыму была заранее известна. В этом вопросе Турция фактически повторяет позицию США», – считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Однако, по мнению политолога, Москва не оставит такой выпад без внимания. «Политическая позиция Анкары в важном для России вопросе будет учтена на предстоящих переговорах лидеров двух стран, – предположил политолог. – Ответ Москвы будет асимметричным и может затронуть в определенной степени энергетическую, туристическую, сельскохозяйственную повестку взаимодействия стран, а также трек по ближневосточному урегулированию. Москва примет меры, которые будут ощутимы для Турции, но которые не нанесут серьезного ущерба двустороннему взаимодействию».
В свою очередь директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «заявление Турции по Крыму, скорее всего, не было сюрпризом для Москвы, вследствие чего вряд ли это станет весомым поводом для ухудшения взаимоотношений и хлопанья дверьми». По его словам, «сейчас стороны слишком многое связывает, чтобы из-за очередного подтверждения турецкой позиции по Крыму идти на какие-то решительные шаги».
«Если у стран существуют поводы для очередного обострения отношений, то они лежат в другой плоскости. Например, у сторон есть претензии друг к другу в отношении провинции Идлиб в Сирии, – пояснил политолог. – Турция утверждает, что Россия помогает Башару Асаду продолжать военные действия в этом районе, а Москва обвиняет Анкару в том, что она не выполняет Сочинские договоренности по дерадикализации региона».
Кроме того, по мнению эксперта, есть нестыковки и по другим региональным конфликтам. «Поэтому со стороны Москвы не стоит ожидать чего-то большего, чем жесткая риторика с осуждением позиции Анкары», – заключил Кортунов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на заявление Анкары по непризнанию выборов в Крыму и сделает соответствующие выводы.
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания – значит, они терпеливые. Но это ни к чему приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев Live».
В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России, передает «Лента.ру».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится.
МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Опознаны все шесть погибших при стрельбе в университете в Перми
Все шесть человек, которые погибли в результате стрельбы в пермском вузе, опознаны, среди них пять женщин и один мужчина, сообщили в медицинских службах.
«В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет», – передает сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
ЕС потребовал от США разъяснений из-за срыва сделки Франции на подлодки
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Евросоюз настаивает на получении разъяснений от США в связи с потерей Францией контракта на поставки подводных лодок Австралии после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS), заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», – приводит слова председателя Европейского совета ТАСС.
Тем временем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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ЦИК подвел результаты выборов после обработки 100% протоколов
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Партия «Единая Россия» по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных ЦИК.
По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме «Единая Россия» получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов), передает ТАСС.
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и «Новые люди» – 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой поблагодарил граждан за доверие и за активную гражданскую позицию на прошедших выборах. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов будут подведены не раньше пятницы, регионы должны рассмотреть все жалобы.
Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
В Кремле оценили решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Так он прокомментировал постановление суда, согласно которому Москва якобы не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти Литвиненко.
«Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», – заявил Песков, передает ТАСС.
Ранее ЕСПЧ назвал Россию «ответственной» за смерть Литвиненко, заявив, что в Москве не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тыс. евро его вдове Марине Литвиненко в качестве компенсации морального вреда, передает РИА «Новости».
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет «театральным фарсом». В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
В Генпрокуратуре России в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко британские власти России так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский «играл ключевую роль в этой провокации», «действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью».
Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, а следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.