Эксперт объяснил задержку подсчета результатов при электронном голосовании

«Если вы голосовали 10 раз, то системе нужно будет посчитать 10 ваших голосов и понять, что следующие более важные, чем предыдущие. Переголосование увеличивает объем вычисления», сообщил руководитель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.

«При электронном голосовании существует такая встречная проблема. С одной стороны, мы должны гарантировать, что учтены голоса только реальных граждан. С другой стороны – мы должны гарантировать, что никто не может проверить, чей это голос, сохранить анонимность голосования», - рассказал в эфире телеканала «Москва 24» Завалишин, передает Агентство городских новостей. По его словам, в силу этого вся система голосования базируется на довольно сложной системе электронной подписи, вложенных электронных подписей, которые позволяют проверить сам голос, не раскрывая анонимности голосующего.

Эта сложная криптография, говорит эксперт, требует ощутимой процессорной мощности. Для того чтобы ее расшифровывать и интерпретировать, нужен определенный объем вычислительных ресурсов. Он также подчеркнул, что это могло повлиять на скорость расшифровки голосов.

«Все еще хитрее, поскольку это блокчейн. По определению блокчейн – это набор записей, которые нельзя отменить обратным числом. То есть уже созданные в блокчейне записи, которые находятся в прошлом, их поменять нельзя. В этом смысле осуществление переголосования не может быть изменением в базе данных какого-то поля, которое отвечает за ваш голос. Нужно вставить в систему еще один элемент блокчейн, который хранит уже новое состояние вашего голоса. Таким образом, если вы голосовали 10 раз, то системе нужно будет посчитать 10 ваших голосов и понять, что следующие более важные, чем предыдущие. Переголосование увеличивает объем вычисления», – добавил он.

Кроме того, Завалишин считает, что система наверняка будет развиваться. «Применение такой системы выявляет вопросы к ней, но, навскидку, она сделана достаточно интересно. Сложность системы высока, в ней учтены существенные требования к процессу голосования, законодательные требования. <…> Конечно, удобнее голосовать через электронное. Я уверен, что через два-три года электронное будет базовым голосованием, а офлайновое останется. Вы сейчас тоже можете заплатить наличными деньгами, но мало кто это делает. Так и здесь будет такая же схема. Если тебе уж очень хочется, ты можешь пойти и поставить физически галочку в бюллетень», – резюмировал он.

Ранее иностранные эксперты, комментируя проведение выборов в России, обратили внимание на инновационные технологии для проведения электронного голосования и призвали поддерживать диалог с Москвой.